Skyting under 4. juli-parade i USA - syv personer drept

Politiet har pågrepet en 22 år gammel mann etter at syv personer ble drept da det ble avfyrt flere skudd under en 4.juli-parade i Illinois. Minst 30 personer er såret.

Det kom først meldinger om skytinger under paraden rundt klokken 17 norsk tid.

Rundt klokken 01:50 norsk tid melder flere amerikanske medier at politiet har pågrepet den unge mannen de tidligere etterlyste, etter en kortere biljakt.

Bare noen timer tidligere gikk de ut med navn og bilde av en «person av interesse».

24 personer alvorlig skadet

Skytingen skjedde i byen Highland Park i Illinois mandag ettermiddag norsk tid.

På byens nettsider opplyser de at 16 personer er fraktet til sykehuset. Politiet anslår at minst 24 personer er alvorlig skadet.

Fem av de omkomne var voksne og ble bekreftet døde på åstedet. Den sjette ble fraktet til sykehus, men politiet kan ikke bekrefte alderen på denne personen. Det er bekreftet at en av de avdøde er mexicansk, melder nyhetsbyrået Reuters.

Det er også funnet en rifle etter skytingen, men om det er våpenet som ble brukt er ikke bekreftet.

Skall ha vært vanskelig å få øye på

Chris Covelli, talsperson for Lake County major task force, sier at handlingen foreløpig virker helt tilfeldig.

– Det virker også som skuddene kom fra taket på en bygning, sa Covelli.

Gjerningsmannen skal ha vært diskret og vanskelig å få øye på.

Under en pressekonferanse klokken 22:30 norsk tid, ble det informert om at taket gjerningspersonen befant seg på tilhørte en bedrift. Gjerningsmannen kan ha kommet seg inn i en usikret bakgate, før han klatret videre opp en stige som var festet til bygningen.

Hørte skudd

Ifølge CBS News hørte flere personer høye smell som hørtes ut som skudd under paraden. Videoer på sosiale medier viser folk som først går i paraden, før man hører flere høye smell.

Hundrevis av mennesker la på sprang bort fra hendelsen, skriver CNN. Miles Zaremski, som deltok i paraden, sier til samme kanal at han rundt klokken 17:20 norsk tid hørte det han trodde var 20 eller 30 skudd i to påfølgende skuddløsninger.

– Tragisk tap av liv

Ordføreren i byen, Nancy Rotering, oppfordrer også beboere om å ikke oppholde seg i nærheten.

– Vårt samfunn ble terrorisert av en voldshandling, som har sjokkert oss. Hjertene våre er hos ofrenes familier. På en dag hvor vi kom sammen for å feire vår frihet, sørger vi isteden over et tragisk tap av liv, sa Rotering på pressekonferansen.

– Fjerde juli-festen har blitt avlyst, skriver Rotering.

4. juli er USAs nasjonaldag og feires over hele landet med blant annet parader og fyrverker.

Paraden i Highland Park skulle etter planen ha med både korps og flåter, i tillegg til annen underholdning, ifølge kommunens nettsider.

Kampen mot våpenvold

President Joe Biden sier i en uttalelse at han er sjokkert over masseskytingen i Chicago-forstaden Highland Park.

Biden skriver at han og USAs førstedame Jill er «sjokkert over den meningsløse volden med skytevåpen som nok en gang har ført til sorg» i USA.

– Jeg kommer ikke til å gi opp kampen mot våpenvold-epidemien, sier Biden, som legger til at han som president nylig undertegne den første innskjerpingen av USAs våpenlover på flere tiår.

Deltok på paraden

Lokalpolitiker og medlem av Representantens Hus for Illinois, Bob Morgan, var til stede under paraden.

– Jeg er OK, men det er flere sårede. Hold dere unna området, hold dere trygge og vær så snill å be for de sårede, skrev han på Twitter like etter skytingen.

Brad Schneider, som sitter i Representantens Hus i Washington D.C., var også til stede under paraden.

– Jeg og mitt team er trygge og i sikkerhet. Vi følger nøye med på situasjonen og er i kontakt med ordføreren, skriver han på Twitter.