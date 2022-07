Skyting under 4. juli-parade i USA - fem personer drept

Det ble avfyrt flere skudd under en 4. juli-parade i byen Highland Park i Illinois. Fem personer er bekreftet drept og 16 er fraktet til sykehus.

Det skriver byen på sine nettsider.

De skriver også at det er en pågående hendelse, og ber folk i området om å søke dekning.

Politiet søker etter gjerningsmannen.

Ifølge CBS News hørte flere personer høye smell som hørtes ut som skudd under en paraden. Videoer på sosiale medier viser folk som først paraden, før man hører flere høye smell. Paraden blir oppløst og folk løper av gårde.

Lokale reportere melder om at de har sett skadede personer liggende på bakken.

SKYTING: Under en parade i Highland Park i Illinois på USAs nasjonaldag ble det avfyrt flere skudd.

Fylkespolitiet og Illinois State Police skriver på Twitter at de bistår det lokale politiet med skytehendelsen og ber folk holde seg unna området.

Ordføreren i byen, Nancy Rotering, bekrefter også på Twitter at det har vært en hendelse i Highland Park.

– Fjerde juli-festen har blitt avlyst, skriver Rotering.

4. juli er USAs nasjonaldag og feires over hele landet med blant annet parader og fyrverker.

Paraden i Highland Park skulle etter planen ha med både korps og flåter, i tillegg til annen underholdning, ifølge kommunens nettsider.

Det er så langt ikke kjent hvem som står bak skytingen eller om gjerningspersonen er pågrepet.

PARADE: Bildet fra Highland Park viser flere tomme stoler som ble forlatt da de som hadde rigget seg til for å se paraden, løp fra stedet da skytingen skjedde.

– Flere sårede

Lokalpolitiker og medlem av Representantens Hus for Illinois, Bob Morgan, var til stede under paraden.

– Jeg er OK men det er flere sårede. Hold dere unna området, hold dere trygge og vær så snill å be for de sårede, skriver han på Twitter.

Brad Schneider, også medlem av Representantens Hus for Illinois, var også til stede under paraden.

– Jeg og mitt team er trygge og i sikkerhet. Vi følger nøye med på situasjonen og er i kontakt med ordføreren, skriver han på Twitter.