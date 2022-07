SAS-flyene er fortsatt på vingene, men i løpet av det neste døgnet kan det endre vesentlig.

Meldinger om fremskritt i SAS-meglingen

Det er direkte samtaler mellom partene i SAS-konflikten fredag. Dersom de ikke løser konflikten innen midnatt, kan det bli storstreik.

Oda Leraan Skjetne

NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den norske riksmegleren Mats Wilhelm Ruland bekrefter overfor VG at det er direkte samtaler mellom partene i streiken også fredag.

Da de svenske meglerne i går meldte at de har tatt et skritt tilbake, for at partene kunne prate direkte, ble det sett på som et fremskritt for forhandlingene. På spørsmål fra TV2 om partene har nærmet seg hverandre, svarer også riksmegleren at det har de.

– Tror du man unngår streik?

– Det vet jeg ikke ennå. Vi skal prøve alt vi kan de siste timene for å løse dette. Og vi har ikke gitt opp selv om det er vanskelig, sier riksmegleren til TV2.

Minst 141 flyginger kan bli kansellert i helgen dersom SAS-pilotene går ut i streik på lørdag. Og verre kan det bli dersom streiken varer lenge.

Villige til å slå SAS konkurs

– Det er positivt at man kan prate direkte, sa den svenske megleren Jan Sjölin til nyhetsbyrået TT torsdag.

Forhandlingene mellom selskapet og pilotforeningene foregår i Stockholm, med både svenske og norske meglere til stede.

– Vi meglere prøver å få partene til å bli enige om de vriene spørsmålene. Hvis vi oppfatter at de kan klare diskusjonen bedre selv, så oppfordrer vi partene til å gjøre det og å sette seg ned for å prøve å komme overens, sa han torsdag.

Men samtidig har en fagforeningsleder for pilotene vært ute torsdag kveld og sagt at de er villige til å slå SAS konkurs – at det står om en prinsipiell kamp for grunnleggende rettigheter.

Strid om restrukturering

Kjernen i konflikten med pilotene er opprettelsen av to bemanningsselskaper. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter.

SAS-pilotene sier selskapet forsøker å omgå sine forpliktelser til å hente de oppsagte pilotene tilbake igjen. SAS avviser dette og mener selskapet forholder seg til alle inngåtte avtaler.

Rundt 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark står klare til å legge ned arbeidet. Det blir anslått at en streik kan komme til å ramme rundt 250 avganger og 45.000 reisende daglig, ifølge TT.