Bil kjørte inn i juleparade – minst fem drept

Minst fem personer er døde og over 40 er skadet i Wisconsin etter at en bil kjørte inn i et juleopptog.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet evakuerte juleparaden i byen Waukesha vest for Milwaukee i Wisconsin etter at en bil kjørte inn i en juleparade. Det skriver Milwaukee Journal Sentinel.

Like etter klokken 16.30 brøt bilen gjennom sikkerhetsbarrierer og kjørte inn i folkemengden.

Politiet i Waukesha opplyser i en pressemelding klokken 07.00 norsk tid at fem personer er drept og flere enn 40 personer, blant dem flere barn, er skadet.

– Vi henter fortsatt inn informasjon, så disse tallene kan endre seg, opplyser politiet.

Politiet har pågrepet én mistenkt.

ETTERFORSKER: Politiet har sperret av et stort område i sentrum av Waukesha etter at en bil kjørte inn i en folkemengde søndag kveld.

En video VG har sett fra paraden, viser en rød bil som kjører i full fart nedover en gate der barn og voksne danser og spiller i korps foran flere tilskuere.

Like etter at bilen har passert, høres det skrik fra stedet. I minuttene som følger, ankommer politibiler med sirener. Videoen stammer fra byens egen livesending fra arrangementet.

En annen video viser samme bil, idet den kjører ned barrikader. Flere høye smell høres i det den kjører forbi.

Politiet sier de foreløpig ikke vet om motivet bak er terror.

Vitnet Angelito Tenorio forteller Milwaukee Journal Sentinel at han så en SUV i full fart inn i opptoget. Han hørte så et stort smell og folk som hadde blitt truffet som skrek og gråt. Han så også folk ligge på bakken etter at bilen hadde kjørt vekk.

– Traff mange mennesker

I en video fremstår det som at politiet avfyrer skudd mot den løpske bilen.

Politiet har tidligere opplyst at bilen som ble brukt er funnet. De tror ikke det ble avfyrt skudd fra den mistenkte i bilen, men politiet bekrefter at det ble skutt mot bilen som den mistenkte satt i. Ingen i nærheten ble skadet i denne skuddvekslingen ifølge Thompson.

– Hold dere unna sentrum inntil videre, skriver Waukesha Police Department på Facebook klokken 00.25 natt til mandag norsk tid.

På Facebook melder politiet også de har opprettet et eget sted hvor familier kan møte igjen hverandre etter hendelsen, og rigger opp et eget mediesenter ved rådhuset i byen.

LETER ETTER BEVIS: En politimann på gaten i sentrum av Waukeasha mandag morgen etter at en bil kjørte inn i en folkemengde.

Flere videoklipp har dukket opp i timene etter hendelsen som viser bilen kjøre på personer i høy fart mens tilskuerne skriker i sjokk.

– Det som skjedde i Waukesha i dag er motbydelig, og jeg er helt sikker på at de ansvarlige vil stå rette for det de gjorde, tvitret statsadvokat Josh Kaul i Wisconsin, den øverste ansvarlig for påtalemyndighene.

Kaylee Staral var til stede på juleopptoget, og har snakket med CNN.

– Det var mange familier med barn til stede. 20–30 minutter kom en rød SUV. Den traff mange mennesker. Da den hadde kjørt vekk lå det igjen mange mennesker på bakken. Politiet sa det var rundt 30 som lå der, sier hun.

Skolene i Waukesha vil være stengt i morgen, opplyste politiet på pressekonferansen.