AMERIKANSKE VÅPEN: Våpen fra Vesten har vært avgjørende for ukrainernes forsvar rundt Donbas.

Ukrainerne slår tilbake med nye våpen

Russerne har startet opp igjen offensiven mot Donbas, men ukrainerne stikker kjepper i hjulene til Vladimir Putin, forteller Palle Ydstebø. Likevel er det usikkerhet rundt russernes intensjoner med et atomkraftverk.

Ydstebø er hovedlærer ved Krigsskolen. Han sier at det nå er et spørsmål om hvilket av landene som kan diktere og få et styrkeforhold som gjør at man kan legge premissene for krigen.

– Det er en kamp om det strategiske initiativet, som har pågått hele sommeren og kommer til å fortsette i høst.

– Ingen av de målene nådd

Ydstebø forteller at russerne har utført en del angrep mot ulike landsbyer i Donbas, uten særlig fremgang. Omtrent halvparten av de russiske styrkene har blitt sendt mot Donbas, samtidig som ukrainerne i en måneds tid har utøvd en stegvis offensiv mot byen Kherson.

– Ukrainerne ønsker å bryte Russlands landforbindelse til Krim-halvøya, det er et opplagt mål.

NYE RAKETTER: Palle Ydstebø, som er hovedlærer ved Krigsskolen, forteller at ukrainerne, ved hjelp av nye våpen, makter å holde russerne på avstand i fylket Donbas.

Ydstebø sier at ukrainerne forsvarer seg godt.

– Russland har ikke rykket frem mer enn 10, 15 kilometer i løpet av tre måneder.

Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), sier at mange ved starten av krigen tolket det som Russlands ønske å «fjerne den sittende ukrainske makteliten med president Volodymyr Zelenskyj i spissen, ødelegge Ukrainas forsvarsevne, og hjelpe Luhansk og Donetsk til få kontroll på områder som de mente de hadde krav på.»

– Etter fem måneder med omfattende krigshandlinger er ingen av de målene nådd.

MISLYKTES: Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt, sier at Russland ikke har oppnådd sine mål i løpet av de første fem månedene av krigen.

– Russland og dets støttespillere har klart å vinne kontroll over Luhansk fylke, men Ukraina kontrollerer fortsatt store deler av Donbas.

– Bemerkelsesverdige resultater

Karl Erik Haug, instituttleder for moderne samfunnshistorie ved NTNU, beskriver krigen som en «slitasjekrig».

– For Ukraina handler det om å holde ut. Om de kan ta ut forsyningslinjene til Russland, kan de kanskje gjøre den offensiven som Zelenskyj har indikert.

SLITASJEKRIG: Karl Erik Haug, instituttleder for moderne samfunnshistorie ved NTNU, sier at de nye våpnene gjør det mulig for Ukraina å ta ut russiske synslinjer og depoter.

For noen uker siden sendte USA raketter til Ukraina. Norge sendte utskytningsplattformer til Storbritannia, som deretter sendte disse videre til Ukraina. Utstyr som har vært til stor hjelp for Ukrainas forsvar.

– Disse har gitt bemerkelsesverdige resultater. Russland har sett seg nødt til å trekke lagrene sine lenger bak, sier Ydstebø, og legger til at russerne nå må jobbe hardere for å nå frem til troppene sine med forsyninger.

Haug sier at det for Ukrainas del handler om å holde ut til de får tilstrekkelig med våpenhjelp.

– Nå er de i stand til å ta ut synslinjer og depotene til russerne.

Godzimirski sier at Russland nok ikke hadde regnet med en så langvarig krig med store tap, og at de ikke klarer å fylle våpenlagrene sine.

– Det har kommet mange meldinger om at Russland har problemer med å få folk til å verve seg, noe som er viktig for å opprettholde Russlands kampevne.

– Kan ha store konsekvenser

Belarus sin president, Aleksandr Lukasjenko, har sagt at det må bli slutt på krigen om man skal unngå en atomkrig.

Ydstebø tror at det er ingen grunn til å frykte for en atomkrig.

– Slikt har ulike folk på Belarus sin side vinket med støtt og stadig – det er et varselskudd. Russland bruker Belarus til luft- og missilangrep – de er velvillige allierte.

Torsdag hevdet Ukraina at Russland oppbevarer våpen i det okkuperte atomkraftanlegget Zaporizjzja.

Tidligere på torsdag anklaget Russland Ukraina for å ha skutt mot anlegget.

Godzimirski sier at «det er veldig få som per dags dato frykter at dette kan utvikle seg til en konflikt med bruk av atomvåpen.»

– Det som er et faremoment er at Ukraina kan ha problemer med å dekke sine energibehov, fordi Russland kontrollerer det største av deres kjernekraftanlegg. Det kan også oppstå tekniske problemer eller ulykker i dette kraftverket, som kan gi store konsekvenser for både Ukraina og resten av Europa.

MISSIL: Et HIMARS-missil blir avfyrt fra en våpenplattform i Ukraina. Bildet er ifølge Reuters hentet fra en udatert video i sosiale medier, som ble lastet opp 24. juni.

Haug sier at dersom det er tilfelle at russerne bruker anlegget som våpenlager, så er dette en måte for dem å beskytte sine våpen. Noe som indikerer at russerne er sårbare.

Felles interesser

Tirsdag tok Putin turen til Iran for å besøke landets president, Ebrahim Raisi, og landets øverste leder, Ayatolla Ali Khamenei.

Etter møtet skal Putin ha hyllet Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan.

Putins Iran-besøk sender sterke signaler til Vesten om hvem han ønsker et strategisk samarbeid med, skriver Reuters. Den russiske presidenten virker å knytte bånd med Iran, Kina og India over vestlige sanksjoner.

– Det er tydelig at Russland prøver å skaffe seg den teknologien som ble rammet av sanksjonene – som droner og slike ting. Iran og Russland er heller ikke verdens beste venner, med de har en felles fiende i USA, sier Ydstebø.

Han forteller videre at Erdogan ønsker å være en del av dette, på grunn av de pågående forhandlingene i NATO.

ALLIANSER: Russlands president Vladimir Putin, Irans president Ebrahim Raisi, og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, tirsdag.

Haug sier at dette også handler om spill i Midtøsten.

– Om Iran på noen måte kan bidra til å forsyne Russland med våpen, så er det interessant for dem.

MADRID: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan under et Nato-toppmøte 30. juni.

Fredag undertegnet Russland og Ukraina en ny avtale for eksport av korn.

– Avtalen vil åpne for eksport av ukrainsk korn, som er viktig for å forebygge en global sultkatastrofe. Men å signere en avtale er en ting, å få den implementert er noe helt annet. Med andre ord må vi vente og se hvordan dette skal implementeres, mens krigen skal gå sin gang uavhengig av denne avtalen, sier Godzimirski.