Ekspert om Kosovo: − Farlig situasjon

Situasjonen i Kosovo er blitt «pisket opp» og kan bli veldig farlig, mener analytiker Sylo Taraku. Grenseovergangene som ble barrikadert i helgen åpnes opp igjen, etter at spesialstyrker ble beordret ut.

Publisert: Nå nettopp

Forfatter og statsviter Taraku er selv opprinnelig fra Kosovo, og følger situasjonen i sitt tidligere hjemland tett.

– Det kan komme til trefninger og er en veldig farlig situasjon. Stemningen er blitt pisket opp, slik at det skal lite til før den ene parten føler seg angrepet, forklarer Taraku, som er rådgiver i den norske tenketanken Agenda.

Han har snakket med familie som bor i de utsatte områdene nord i Kosovo, som forklarer at skuddveksling i helgen førte til engstelse både blant etniske serbere og Kosovo-albanere.

FRA KOSOVO: Rådgiver i Agenda, Sylo Taraku.

Nato-styrker står klar

Etniske serbere i Kosovo har fjernet barrikadene som stengte to grenseoverganger til Serbia, etter at de ble stengt som følge av skuddveksling mot politiet og protester i helgen, melder NTB.

Ifølge en AFP-reporter ble flere hundre lastebiler og andre tunge kjøretøy fjernet. Ingen ble skadet under skuddvekslingen.

Kosovo har sendt ut spesialstyrker, og de Nato-ledete KFOR-styrkene står også klare til å bistå dersom situasjonen utarter.

KFOR: Soldater fra Nato ved grensebyen Zubin Potok mandag.

Bakgrunnen var voldsomme protester fra etniske serbere, mot nye regler for grensepasseringer. Disse reglene skulle blitt iverksatt mandag, men er blitt utsatt.

Reglene innebar blant annet at serbere som kommer til Kosovo og har serbiske ID-kort, må ha midlertidige kort utstedt i Kosovo, og at biler med serbiske skilt må bytte dem ut med Kosovo-skilt innen to måneder.

Spenningen mellom de to landene har ikke vært høyere siden september i fjor da serbere demonstrerte daglig mot kravet om at biler med serbiske skilt måtte bytte dem med Kosovo-skilt i Kosovo, for øvrig samme krav som Serbia stiller til biler fra Kosovo.

FRA KOSOVO: Politistyrker fra Kosovo ved en grensepassering.

Skremmende påstander

– Det kan høres ut som bagateller, men slike situasjoner brukes politisk for å skape drama. I Serbia hevder regjeringen at serbere i Kosovo står i fare for å bli utrensket, sier Taraku.

– Ved å skremme med slike påstander, kan situasjonen komme ut av kontroll. Realiteten er at Kosovo vil innføre samme regler som Serbia allerede har på plass. Serbia anerkjenner ikke Kosovo som egen stat, og det er roten til konflikten, mener han.

I etterkant av krigene i Kroatia og Bosnia, som fulgte Jugoslavias oppløsning, brøt det ut borgerkrig i Kosovo i 1999. Nato gikk inn i krigen med flyangrep mot Serbia, og kampene endte med at Kosovo ble en selvstendig stat.