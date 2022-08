PROTESTER: Tirsdag går innbyggerne i Kansas til valgurnene for å avgjøre om abortrettighetene i delstaten skal innskrenkes, eller ikke. Her fra en demonstrasjon 2. juli i Kansas City.

Første abort-avstemning i USA etter «Roe v. Wade» blir sett på som en test

For første gang siden den nasjonale retten til selvbestemt abort ble fjernet, skal innbyggerne i en delstat stemme over spørsmålet.

– Det som gjør dette interessant, er at de velger å spørre folket om de ønsker at det skal være aborttjenester i Kansas, eller ikke, sier Sofie Høgestøl.

Hun er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har blant annet studert amerikansk grunnlovsrett i USA.

Delstatene bestemmer abortlovene selv etter at Høyesterett tidligere i sommer fjernet den nasjonale retten til selvbestemt abort.

Flere stater hadde allerede forberedt «trigger laws» som trådte i kraft og forbød abort med det samme avgjørelsen i Høyesterett ble klar.

Kansas er den første staten som lar innbyggerne avgjøre abort-spørsmålet i en folkeavstemning.

Derfor blir avstemningen sett på som den første skikkelige testen på hva amerikanere mener om abort etter avgjørelsen i Høyesterett.

STEM JA: I Kansas foregår det en intens valgkamp om abortrettighetene. Her er det satt opp et skilt til støtte for å endre grunnloven, og dermed innskrenke rettighetene.

Høgestøl forklarer at alle amerikanske delstater har sin egen grunnlov, og at Kansas sin grunnlov verner om retten til abort – enn så lenge.

Dersom innbyggerne stemmer «ja» åpnes det for å innskrenke rettighetene. Stemmer de «nei» beholdes grunnloven slik den står i dag, og dermed også den grunnlovfestede retten til abort.

I ENDRING: Forsker Sofie Høgestøl følger utviklingen i abortrettigheter i USA tett.

«Abortdestinasjon»

I statene rundt Kansas – Oklahoma, Missouri, Arkansas og Texas – er de i full gang med å forby abort. Dermed har mange kvinner vært nødt til å reise til Kansas for å få utført en abort.

– Det er noe av det som fyrer opp om abortmotstanden. De føler at deres stat har blitt en destinasjon for kvinner fra andre delstater som skal ta abort, sier Høgestøl og legger til:

– Og hvis du er for abortrettigheter har Kansas blitt et viktig sted. Å bruke penger på å ivareta rettighetene der er en måte å sikre at kvinner i for eksempel Texas ikke må reise så langt, sier hun.

STEM NEI: På en reklametavle i Kansas er det satt opp et stort nei-skilt for å mobilisere mot å endre grunnloven, og dermed beholde retten til abort.

Søndag skriver avisen The Guardian at abortklinikker i Kansas har opplevd stor pågang av pasienter fra nabostatene.

– Kansas er avgjørende for å tilby aborttjenester her lokalt, sier Emily Wales som er sjef i Planned Parenthood Great Plains til avisen.

Wales forteller at klinikker i Kansas har vært nødt til å avvise kvinner fordi de ikke har nok kapasitet.

Splittet i spørsmålet

Tirsdag går innbyggerne i Kansas til valgurnene, og ifølge en meningsmåling fra juli leder «ja»-siden – på hengende håret.

47 prosent av velgerne vil stemme ja til å åpne for abort-innskrenkinger, mens 43 svarer nei til dette og vil beholde dagens grunnlov. 10 prosent svarte at de var usikre.

– Da blir det jo et spørsmål om mobilisering, sier Høgestøl og legger til:

– Det er det som skjer på bakken i Kansas nå, en massiv mobilisering for å få folk inn i stemmelokalene.

Høgestøl sier at saken vekker stort engasjement i USA, og at det har strømmet inn mye penger til valgkampene på hver sin side – særlig til dem som vil verne om abort-retten.

– Også får vi se om det har noe å si. Den store x-faktoren er hvor mange partene klarer å mobilisere til å gå og stemme midt på sommeren, sier hun.

Info Abortlovene i USA etter avgjørelsen i Høyesterett: Forbudt, eller for det meste forbudt: Utah

Arizona

Texas

Oklahoma

Louisiana

Arkansas

Missouri

South Dakota

Wisconsin

Mississippi

Alabama

Georgia

Sør-Carolina

Tennessee

Kentucky

Vest-Virginia

Ohio Vil bli forbudt: Nord-Dakota

Wyoming

Idaho Vil trolig bli forbudt: Iowa

Indiana Foreløpig lovlig: Montana

Kansas

Nebraska

Michigan

Florida

Nord-Carolina

Virginia

Pennsylvania Lovlig og vil trolig bli beskyttet: Alaska

Washington

Oregon

California

Nevada

Minnesota

Illinois

Maryland

Delaware

New Jersey

New York

Connecticut

Massachusetts

Vermont

New Hampshire

Maine Kilde: The Washington Post Vis mer

Opp til delstatene

Høgestøl sier Kansas-avgjørelsen kan påvirke andre delstater når de skal avgjøre abort-spørsmålet.

– Hvis abortmotstanderne ser at de vant en enkel seier får de legitimitet. Dersom de taper tenker de kanskje at avstemninger bør sløyfes og at de heller skal ha et politisk flertall for å forby abort, sier hun.

