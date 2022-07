UTPEKT: Reuben J. Smith er mistenkt for to drap etter en DNA-match.

Fikk DNA-treff: Pekes ut som mistenkt for dobbeltdrap etter over 30 år

En mistenkt gjerningsmann i hittil uløste kriminalsaker har blitt identifisert etter en DNA-match.

Det melder CNN mandag denne uken, som siterer amerikanske myndigheter. Sakene gjelder to drap fra 80-tallet.

Det første drapet skjedde i 1987. Shannon Rose Lloyd ble funnet død i et soverom hun leide i fylket Orange County i den amerikanske delstaten California. Hun hadde blitt utsatt for seksuelt overgrep.

I 2003 koblet et krimlaboratorium Lloyds dødsfall til et drap av en annen kvinne. 27 år gamle Renee Cuevas ble funnet i nærheten av en marinebase i samme fylke i 1989.

Begge sakene ble omsider lagt på is frem til et genetisk slektsforskerteam identifiserte en mistenkt gjerningsmann i fjor: Reuben J. Smith.

Smith tok sitt eget liv i 1999, et år etter at han ble arrestert i Las Vegas mistenkt for å ha forgrepet seg på en tredje kvinne. Han skal også ha prøvd å drepe henne, ifølge riksadvokatens kontor. Den fornærmede kvinnen klarte til slutt å rømme.

– Ondskapen i ham. Jeg visste at jeg kom til å dø hvis jeg ikke hadde kjempet imot, sa den uidentifiserte kvinnen som overlevde angrepet i 1998 i en uttalelse.

– Det var grusomt. Tingene han gjorde, tingene han sa. Han sa at han kom til å drepe meg, sa hun i uttalelsen som ble utgitt av riksadvokatens kontor.

– Rettferdighet har ingen utløpsdato

DNA-beviset som ble hentet inn mens Smith var arrestert, var en positiv match med DNA-profilen som stammet fra åstedene der Lloyd og Cuevas ble drept.

Smith bodde i Orange County på 80-tallet, da drapene fant sted, før han flyttet til Nevada.

– Renee Cuevas og Shannon Lloyds etterlatte har svaret på spørsmålet de har stilt i mer enn tre tiår. Rettferdigheten som alle offer fortjener, var gjemt i DNA, men med fremskritt innen teknologi kombinert med den nådeløse dedikasjonen fra generasjoner av detektiver og de talentfulle rettsmedisinerne, og påtalemyndigheten, vet vi nå hvem som drepte Renee og Shannon. Rettferdighet har ingen utløpsdato, sier distriktsadvokat Todd Spitzer i en uttalelse.

Avslørte «The Golden State Killer»

Teknologien IGG, som står for undersøkende genetisk genealogi, kombinerer DNA-analyse med slektsforskning, og blir brukt verden rundt for å løse kriminalsaker.

Den såkalte Golden State-morderen, Joseph DeAngelo, ble identifisert ved bruk av denne metoden. Etterforskere identifiserte DeAngelo etter at DNA-funn fra åstedet matchet genetisk materiale fra en av slektningene hans, som ifølge myndighetene var registret på en slektsforskningsside.

Den tidligere politimannen var lenge en av USAs verste uidentifiserte seriemordere.