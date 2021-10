TILBAKE: Etter å ha landet i Kabul, med innenriksfly fra Mazar-e-Sharif, tok Terje Watterdal dette bildet utenfor flyplassen.

Norske Terje returnerte til Kabul: − Godt å være tilbake

Terje Watterdal i Afghanistankomiteen er tilbake i Kabul, og sier forholdene er bedre enn fryktet. Han oppfordrer Vesten til å gjenoppta sin støtte, selv om Taliban har makten. – Alternativet er verre, sier han.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Smilende utenfor skiltet «I Love Kabul», poserer den svært erfarne Afghanistan-eksperten ved landing i Kabul denne uken.

– Det var faktisk første gang at han i passkontrollen ønsket meg velkommen til landet. Og det var jo Talibans mann. Det var litt spesielt, sier Terje Watterdal til VG.

– Det er godt å være tilbake igjen, slår han fast.

I dette intervjuet forteller Watterdal om:

Den dårlige samvittigheten da han forlot landet under evakueringen.

Hvor viktig det er at internasjonale organisasjoner vender tilbake.

Hans håp for at Taliban skal bli mer moderate, og hans frykt for borgerkrig.

ET STERKT MØTE: Direktør Terje Watterdal i Afghanistankomiteen sammen med en ett år gammel gutt, han aldri hadde møtt før, på flyet hjem fra Afghanistan.

Ble oppfordret til å dra

Seks dager etter Kabuls fall gikk Watterdal motvillig med på å la seg evakuere, mens kaos og utrygghet preget byen.

Det var en vanskelig beslutning, forteller han, men hans egen organisasjon ville gjerne ha ham hjem, norske myndigheter fortalte at det var den siste muligheten, og han måtte ta hensyn til en utenlandsk kollega som også var i landet og som ønsket å returnere.

– Jeg følte jo på mange måter at jeg lot våre folk her i stikken. Men de oppfordret alle til å dra når alt var så usikkert og alle hadde nok med å tenke på seg og sine. Vi hadde blant annet veldig lite kontanter til drift av organisasjonen, ettersom bankene var tomme for penger.

I juli forklarte Watterdal til VG at han fryktet at det ville komme blodige kamper i Afghanistan når NATO trakk seg ut, men den gang trodde han at det ville ta tid før Kabul falt.

NÅ HAR DE MAKTEN: Taliban-soldater ved en veisperring etter grensen til Usbekistan.

Den påfølgende blitskrigen fra Taliban i august kom overraskende på alle, også på Taliban, mener han nå.

– Taliban har innrømmet at de ikke var forberedt på å overta kontrollen inne i Kabul. Men da hele ledelsen i Kabul, med presidenten i spissen, forlot landet, så hadde ikke vanlige regjeringssoldater motivasjonen til å slåss.

Det kunne faktisk blitt enda farligere i Kabul om Taliban ikke hadde gått inn i byen, når politi og sikkerhetsstyrker hadde forlatt sine posisjoner. At den afghanske hæren kollapset, var ikke overraskende.

– Det var et kleptokrati som styrte i Kabul, der et fåtall beriket seg uten magemål. Vanlige stridende så at generalene var mer opptatt av å kjøpe bolig i Dubai og Istanbul, enn å delta på slagmarken og utbetale lønninger til fotsoldatene.

BLE EVAKUERT: Terje Watterdal, landdirektør i Afghanistankomiteen.

Forsiktig optimisme

Nå er Watterdal positivt overrasket over noen aspekter ved forholdene i Talibans Afghanistan, og dypt bekymret for andre.

– Jeg så at mange av kvinnene som reiste sammen med meg på flyet fra Mazar til Kabul, og kvinner som er ute og handler i området der jeg bor, ikke dekker ansiktet med nikab og burka. Noen av våre kvinnelige ansatte kan komme på jobb. Det er bra, men ikke godt nok.

– Og så er det veldig bra at helsefagskolene våre for kvinner er gjenåpnet. Vi har fått skriftlig tillatelse til å opprettholde undervisning ved helsefagskolene våre for kvinnelige studenter fra både hazara, pashtunske og tadsjikiske områder, sier Watterdal.

Skolene utdanner jordmødre, sykepleiere og fysioterapeuter, og både mannlige og kvinnelige lærere får undervise de kvinnelige studentene uten altfor store restriksjoner, forklarer han.

Dette gir Watterdal håp.

– Jenter over tolv får ennå ikke gå på ungdoms- og videregående skole, og det er veldig alvorlig. Men jeg håper at Taliban vil tillate en gjenåpning av jenteskolene om ikke lenge, og det at helsefagskolene er åpne for unge kvinner, gjør håpet berettiget.

Sammen med andre organisasjoner jobber Afghanistankomitéen ovenfor myndighetene for at jentene på alle klassetrinn kommer tilbake på skolen så fort som mulig, forklarer Watterdal.

KUN SMÅJENTENE: Da VG nylig besøkte en skole i Kabul, var det kun jenter på de laveste trinnene som fikk gå på skole.

Frykten for IS

Noe Watterdal er veldig bekymret for er at kvinnene fremdeles holdes utenfor store deler av arbeidslivet, og at så få internasjonale organisasjoner fortsetter arbeidet i Afghanistan, og at de fleste vestlige land har overført store midler fra langsiktig bistand til humanitærhjelp.

– Hvis man bare gir humanitærhjelp, uten å støtte langsiktige prosjekter, så blir det mye dyrere på sikt. Det kan medføre at enda mer av samfunnet kollapser, og at nasjonale systemer som har blitt møysommelig bygget gjennom de siste 20 årene innen helse og utdanning bryter sammen, uten at det internasjonale samfunnet kan tilby et bærekraftig alternativ.

– Men for å støtte langsiktige prosjektet, så blir man jo nødt til å samarbeide med Taliban-styret?

– Jeg kan ikke se at det finnes noe alternativ til et visst samarbeid med fagdepartementer innen helse, utdanning og landbruk, slik situasjonen er nå. Det vil si, det finnes et alternativ, ett som er mye verre.

PATRULJE: Taliban-soldater patruljerer i Kabuls gater.

Alternativet til Taliban som Watterdal advarer mot er Den islamske staten Khorasan (ISK), avleggeren av terrorhæren IS i Afghanistan. Den ekstreme gruppen har allerede begått grusomme terrorhandlinger etter Talibans overtagelse.

Han advarer også mot en annen fare:

– Vesten trakk seg ut militært etter en avtale med Taliban, men det hviler fortsatt et ansvar på den internasjonale samfunnet for å unngå at statsapparatet kollapser i Afghanistan.

– Dersom det skjer åpner det for full borgerkrig, enda mer sivil lidelse, og en enorm migrasjonsbølge mot Vesten.