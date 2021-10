RASER: Dmitrij Muratov reagerer på at enda flere russiske journalister er ført opp på myndighetenes liste over utenlandske agenter.

Nobelprisvinner raser mot russisk agent-liste: − Skamløst

– Et skamløst forsøk på å kneble uavhengige stemmer, sier Dmitrij Muratov etter at flere russiske journalister ble stemplet som «agenter» av myndighetene.

Av NTB-AP

Publisert: Nå nettopp

Kort etter at Muratov fredag fikk vite at han får Nobels fredspris, ble ni nye personer ført opp på russiske myndigheters liste over «utenlandske agenter».

Minst seks av de nyoppførte jobber for TV- eller radiostasjoner eller andre medier, ifølge BBC. En av dem er Andrej Sakharov som jobber som gravejournalist for BBC Russian.

Advokaten Galina Arapova, som leder en organisasjon som jobber for ytringsfrihet og journalisters rettigheter, havner også på listen. Det gjør også gravejournalist-gruppen Bellingcat.

Muratov, som er redaktør for avisen Novaja Gazeta, kaller nyoppføringene et skamløst forsøk på å kneble uavhengige stemmer.

Nobelprisvinneren sier også at han har spurt russiske myndigheter om han og nå vil bli ført opp på agentlisten – uten å få svar.

Nyhetsbyrået Ria Novosti siterer den russiske folkevalgte politikeren Aleksandr Basjkin, som sier nobelprisen ikke vil bli regnet som utenlandsk finansiering i henhold til loven om utenlandske agenter. Det kan tyde på at Muratov ikke havner på listen.

I tillegg er Muratov blitt gratulert av Dmitrij Peskov, talsmann for president Vladimir Putin.

De som føres opp på agentlisten, må registrere seg og oppgi detaljerte opplysninger om finansiering og aktiviteter hvert halvår. Alt de publiserer, må merkes med en tekst som forklarer at de regnes som utenlandske agenter.