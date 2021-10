LA FREM UNDERSØKELSE: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fikk i går presentert Afganistanundersøkelsen av Hans Jakob Bøe i Forsvarets sanitet.

Forsvarssjefen: − 300 kolleger har PTSD

En av ti norske soldater som har kjempet i Afghanistan i de siste 20 årene sliter psykisk, konkluderer Afghanistan-undersøkelsen som det norske forsvaret presenterte tirsdag.

– Det er faktisk slik at 300 kolleger, kamerater, folk vi har vært i uniform sammen med som har PTSD, posttraumatiske ettervirkninger, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

I undersøkelsen som over 9000 tidligere Afghanistan soldater har hatt anledning til å svare på er det rundt ti prosent som hevder at livskvaliteten deres er lav eller svært lav. 79 prosent menter de har en god livskvalitet etter oppholdet i Afghanistan.

Undersøkelsen viser også at risikoen for å utvikle en psykisk lidelse er 82 prosent høyere blant dem som har sluttet i Forsvaret etter endt tjenestegjøring i Afghanistan.

Et celebert selskap av forsvarstopper var til stede da rapporten ble offentliggjort i Forsvardepartementets lokaler tirsdag. I spissen var general- og forsvarssjef Eirik Kristoffersen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

PSYKISK HELSE: Livet etter å ha tjenestegjort i Afghanistan har ikke alltid vært lett for norske soldater og personell. Mange sliter med psykiske senvirkninger.

– Jeg vi takke for den oppmerksomheten som veteran-saken har fått, og for min egen del må jeg så si at hvis man sammenligner med da jeg selv kom hjem fra Libanon i 1992 så er det en helt annen oppfølging av veteraner i dag enn det var den gang, sa forsvarssjefen som er både er Libanon- og Afghanistan veteran.

Så la han til:

– Men det er 300 mennesker som har posttraumatiske stresslidelser, folk vi kjenner og folk vi ikke kjenner. Og så er det ca. 1000 av de som har vært i Afghanistan, som i dag har familier og som er en del av samfunnet i dag, som har psykiske lidelser etter oppholdene. Og så vet vi at mange har fysiske lidelser, jeg har vært spesielt opptatt av de psykiske lidelsene fordi det er lidelser vi ikke ser, og der må vi sette inn fagfolkene, sier Kristoffersen.

– Vi trenger eksperthjelp, vi trenger oppfølging i kommunene og fylkene. Det er det sivile helsevesenet vi er helt avhengig av. Veteranoppfølging angår hele Norge, slo forsvarssjef Eirik Kristoffersen fast.

FORSVARSTOPPER: – Vi trenger oppfølging fra det sivile helsevesenet, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen, Afghanistanundersøkelsen ble presentert. Her sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (t.h.) og Hans Jakob Bøe i Forsvarets sanitet.

Forsvarets sanitet har sammen med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utarbeidet Afghanistanundersøkelsen. 9192 norske soldater som har tjenestegjort i Afghanistan i perioden 2001 til 2020 fikk tilsendt et sprørreskjema som 6220 svarte på.

ANSVAR: Stortingsrepresentant for Høyre og Afghanistanveteran Mahmoud Faramand mener det norske samfunnet er for dårlige til å helheten når veteraner skal tilbake i det sivile liv.

Afghanistanveteran og i dag stortingsrepresentant for Høyre i Telemark, Mahmoud Faramand sier at man kanskje er for dårlige til å følge opp personellet etter endt tjeneste. Og at her har kommunene sammen med Forsvaret et hovedansvar.

– Det kan ikke slutte den dagen vi forlater jobbene våre i Forsvaret. Når vi er på egen hånd og i det sivile har Forsvaret fortsatt et ansvar for å følge oss opp. Spesielt gjelder dette for spesialistene. Har du vært spesialist i en krigssituasjoner i flere år, er det ikke sikkert at kompetansen er direkte overførbart til det sivile. Du kan ikke spasere inn i en sivile jobb sånn uten videre. Forsvaret må forberede de ansatte på et liv i det sivile.

– Vi som samfunn må ta ansvar. Oftest er det soldatene, spesialstyrker man får høre om, men bakkemannskapet må også følges opp. Disse har en like viktig funksjon som soldaten. Vi er nødt til å se helheten i Forsvaret, sier Mahmoud Faramand. Etter ti år som etterretningsoffiser vil han gjøre veteransaken til en av sine fanesaker på Stortinget.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes fikk i fjor Stortinget med på å gjenoppta saker hvor krigsvetaner har fått avslag på erstatning for skader de er påført i tjenesten.

– Rødt vil fortsette å gå i spissen for å rette opp i uretten mot de norske veteranene. Vi krever at en ny regjering snarest følger opp Stortingets vedtak om at psykisk skadde veteraner som har blitt nektet erstatning på tvilsomt grunnlag skal få sine saker gjenopptatt. Det er også helt nødvendig å gå på plass et bedre behandlingstilbud for psykiske skader og senskader, sier Bjørnar Moxnes til VG etter at han lest Afghanistan-rapporten.

– Det er en tragedie at så mange unge kvinner og menn har fått sine liv og psykiske helse ødelagt etter å ha blitt sendt ut i en krig på falske premisser som først og fremst har tjent krigsindustrien i USA, sier han videre og legger til:

– I tillegg er undersøkelsen er en nådeløs dom over høyreregjeringens manglende innsats for de skadde veteranene. Mens forekomsten av angst, posttraumatisk stress og depresjon blant veteranene er omtrent doblet siden 2012, har det skjedd i en brutal innstramming overfor disse veteranene, der andelen avslag på søknad om erstatning for psykisk sykdom er doblet de siste årene, sier stortingspolitikeren fra partiet Rødt.