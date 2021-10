Sønnen falt i døden fra evakueringsfly: − Jeg aner ikke hva han tenkte på

KABUL (VG) 24 år gamle Fida ble symbolet på desperasjonen da Taliban tok makten i Afghanistan. Her forteller faren hva som skjedde.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I løpet av noen uker raknet byggverket Vesten i 20 år hadde forsøkt å bygge opp i Afghanistan.

Soldatene la ned våpnene, regjeringen gikk i oppløsning og presidenten flyktet ut av landet. Så rullet Taliban inn i hovedstaden Kabul.

Dagen etter, 16. august, strømmet tusenvis av desperate afghanere til flyplassen. Blant dem var Fida Mohammad (24), som hadde et håp om å få plass på et av evakueringsflyene ut av landet.

– Jeg aner ikke hva han tenkte på, men han var imot Taliban. Kanskje han var redd dem, og det var derfor han ville dra, forteller faren til Fida, Painda Mohammed til VG.

forrige

fullskjerm neste GRAVEN: Fida ble gravlagt samme dag som han døde. Faren forteller at hele landsbyen dukket opp i begravelsen. 1 av 2 Foto: Harald Henden, VG

Klamret seg til flyet

Bildene sjokkerte en hel verden. På rullebanen til flyplassen i Kabul løper hundrevis av mennesker ved siden av et amerikansk C-17 transportfly.

Noen har klamret seg fast til siden av flyet.

Etter hvert som flyet tar av, viser en ustø mobilvideo hvordan to svarte prikker faller fra flyet.

Fra en annen vinkel viser en video hvordan folkemengden stopper opp på flystripen, peker og roper.

forrige





fullskjerm neste TO PRIKKER: Et amerikansk fraktefly tar av fra flyplassen i Kabul. Like etter faller minst to personer fra flyet. En av dem var Fida. 1 av 4 Foto: Privat

Falt på taket

De to prikkene som falt fra himmelen viste seg å være mennesker. Mye er fremdeles uklart om hva som skjedde den dagen, og hvor mange som døde.

Men noen av dem som falt hadde skjult seg i hjulbrønnen på flyet, og når hjulene ble foldet inn i flyet, hadde de ikke annet valg enn å bli knust til døde, eller å gi slipp.

– Hele huset ristet som om det var et jordskjelv eller en eksplosjon, forteller Wali Mohammed.

Han bor noen kilometer unna flyplassen, og satt i stuen og leste nyheter da den voldsomme lyden rammet huset deres. Betongen i taket til stuen krakelerte, og han og familien løp opp på taket for å se hva som hadde skjedd.

– Da jeg kom opp så jeg kroppene. Jeg lurte på hvor de kom fra og hvordan de havnet her. Etterpå så jeg flyet som fortsatte over huset vårt, sier han og peker mot himmelen.

PÅ TAKET: Wali Mohammed viser frem hvor de to personene falt. En av dem var 24 år gamle Fida Mohammad.

– Våre amerikanske fiender

Wali fant to kropper på hustaket sitt, og en av dem var den 24 år gamle tannlegen Fida. Afghanske medier har identifisert den andre som Safiullah Hotak.

Wali og naboene fraktet kroppene til moskeen, og ringte faren til Fida.

I en bakhage i utkanten av Kabul viser far Painda frem bilder av sin avdøde sønn. Han sitter under et frukttre, på samme sted som da han fikk beskjeden.

– Det var et ukjent nummer som ringte meg, og personen forklarte at Fida hadde falt fra et fly og at han var død.

Lyden av et fly bryter opp samtalen.

– Jeg tror dette er våre amerikanske fiender. Det gjør vondt å høre den lyden nå, forteller han.

forrige





fullskjerm neste SORG: Faren til Fida, Painda, forstår fremdeles ikke hvorfor sønnen ønsket å forlate landet. 1 av 4 Foto: Harald Henden, VG

Satt i gjeld

Faren forteller at han så tok med seg sønnene sine og reiste til byen for å hente kroppen til Fida.

– Jeg resiterte noen vers fra koranen, så gratulerte jeg ham med å bli en martyr.

Han vet fremdeles lite om hvorfor sønnen ville forlate landet. Fida hadde tatt en god utdannelse, og blitt tannlege. Drømmen hans om å åpne sin egen tannlegeklinikk hadde også blitt virkelighet.

Året før hadde Fida giftet seg, i et bryllup som hadde kostet familien drøye 110.000 kroner. Faren hadde måtte låne penger fra bekjente, noe som satte dem i stor gjeld.

Faren er full av skyldfølelse, og han spekulerer i om gjelden også var en av grunnene til at sønnen ville forlate landet, nemlig for å tjene penger så han kunne betale faren tilbake for bryllupet.

Les også: Slik reiste VG inn i et lukket Afghanistan.

forrige



fullskjerm neste GRAVEN: Fida ble gravlagt samme dag som han døde. Faren forteller at hele landsbyen dukket opp i begravelsen. 1 av 3 Foto: Harald Henden, VG

To uker med kaos

Det var to dramatiske uker som fulgte etter at Taliban rullet inn i hovedstaden.

USA har fremdeles ikke blitt ferdig med etterforskningen sin av hva som skjedde da menneskene falt i døden. I en uttalelse har de sagt de skal gjøre alt for å finne fakta om denne tragiske hendelsen.

«Våre tanker går til familiene til de avdøde», heter det i uttalelsen fra talsperson Ann Stefanek i det amerikanske luftforsvaret.

Fraktflyet hadde landet i Kabul for å losse av utstyr til evakueringsarbeidet, men amerikanske myndigheter har uttalt at besetningen fryktet at flyet skulle bli overmannet av den store folkemengden, så de valgte å lette igjen uten å ha losset av utstyret.

USA: Amerikanske soldater holder vakt ved flyplassen i Kabul. Etter noen dager med kaos fikk vestlige soldater kontroll på flyplassen.

Ifølge det amerikanske nyhetsbyrået AP har militæret bekreftet at de fant minst én død person i hjulbrønnen da det amerikanske flyet landet i Qatar, i tillegg til personene som falt fra flyet.

Hendelsen var så traumatisk for personellet på flyet, at det amerikanske flyvåpenet har gitt dem psykologhjelp, skriver AP.

Militæret har også bekreftet at minst én person ble knust av hjulene i det flyet tok av: En ung og lovende fotballspiller fra det afghanske ungdomslandslaget.

Etter hvert som Vesten rundet av sin militære tilstedeværelse i Afghanistan strømmet mennesker inn og rundt flyplassen. Det skjedde samtidig som Norge jobbet intenst med å evakuere ut norske borgere og sine afghanske ansatte.

En toåring døde i trengselen, og en selvmordsbomber fra Den islamske staten (IS-K) sprengte seg selv og drepte 169 afghanere og 13 amerikanske soldater.

Den 31. august tok det siste amerikanske militærflyet av fra Kabul, og ble et punktum for en 20 år lang krig som anslås å ha kostet minst 170 000 mennesker livet siden 2001, blant dem over 47 000 sivile. Ti norske soldater er blitt drept i Afghanistan.

TALIBAN: I 20 år kriget vestlige soldater mot Taliban og al-Qaida. Her er noen Taliban-soldater på et marked for å handle etter at de tok tilbake regjeringsmakten.

Fremdeles sint

Painda Mohammed er fremdeles sint på amerikanerne for det som skjedde med sønnen hans.

– De hadde flere tusen soldater på flyplassen og verdens mest avanserte fly. Hvorfor valgte de å ta av når de visste at så mange mennesker klamret seg til flyet? Var det humant av dem?

– Er du sint på dem?

– Veldig. Ingen fra amerikanske myndighetene har kontaktet meg og bedt om unnskyldning eller spurt hva som skjedde, forteller han.

PS: VG har kontaktet det amerikanske utenriksdepartementet via ambassaden i Norge, som forklarer at de ikke har noen offisiell uttalelse om denne saken på nåværende tidspunkt.

VG I AFGHANISTAN: Reporter og videofotograf Kyrre Lien, og fotograf Harald Henden er i Afghanistan for VG.

VGs Midtøsten-kontor Kyrre Lien er VGs Midtøsten-korrespondent med base i Beirut, Libanon. Har du tips til andre reportasjer og historier vi burde fortelle fra regionen, ta gjerne kontakt. E-post: kyrre.lien@vg.no / kyrre.lien@protonmail.com

Instagram: @kyrrelien

Twitter: @kyrre

Signal: Ta kontakt for nummer Vis mer

Les gjerne også disse sakene fra Talibans Afghanistan:

les også Slik er Talibans Kabul: Kun småjenter får gå på skolen

les også Inn til Talibans rike