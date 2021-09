OPPRØRSPROVINS: Idlib-provinsen, på grensen mot Tyrkia, er den siste provinsen som kjemper videre mot den syriske regjeringshæren.

Holder toppmøte om Syria-opprørere

Den syriske regjeringshæren, med Russland i ryggen, kriger mot opprørsgrupper støttet av Tyrkia. Nå skal Erdogan og Putin forsøke å finne en løsning.

Av Nilas Johnsen

Idlib, de syriske opprørernes siste provins, er under kontroll av islamistiske, ekstreme grupper, som fortsatt kjemper en væpnet kamp mot Assad-regimet. Den syriske regjeringshærens offensiv for å ta tilbake provinsen, som grenser mot nabolandet Tyrkia, fører jevnlig til store sivile lidelser.

Flere av de islamistiske gruppene som kjemper her, er indirekte under tyrkisk kontroll. Tyrkerne har støttet disse gruppene både som en motvekt mot syriske kurdere, og fordi de frykter at det kan bli en ny flyktningbølge hvis Idlib faller.

Denne konflikten danner bakteppet da Russlands president Vladimir Putin tar imot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Sotsji onsdag.

MØTES VED SVARTEHAVET: Russlands president Vladimir Putin skal drøfte flere temaer med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Sotsji, ved Svartehavet, onsdag.

Våpenhvile ble brutt

Forrige gang de to møttes ansikt til ansikt, i mars 2020, ble de enige om en våpenhvile som skulle gjelde for store deler av området langs motorvei M4 fra Aleppo i Syria og Latakia i Tyrkia.

Men midtveis i september mistet tre tyrkiske soldater livet inne Syria, grunnet kampene i området, som har blusset opp for fullt den siste tiden.

– Vi har overholdt våpenhvilen. Men russiske luftangrep har økt, sier den tyrkiske forsvarsministeren Hulusi Akar, ifølge den tyrkiske avisen Hürriyet.

Russland på sin siden anklager Tyrkia for å beskytte terrorgrupper inne i Idlib.

– Det var ingen terrorister blant dem som har død eller måttet flykte som følge av de siste angrepene mot Idlib, slår Hulusi Akar tilbake.

KJØPT FRA RUSSLAND: Her lastes deler av luftvernet S-400 av i Ankara i august 2019. Nå skal Tyrkia gjennomføre del to av det omstridte våpenkjøpet.

Omstridt våpenkjøp

Makthaverne i Kreml understreker at møtet med Erdogan vil ta for seg en lang rekke temaer, ikke bare Syria, men også Afghanistan, Kaukasus og Libya, skriver det russiske nyhetsbyrået Tass.

Putins pressetalsperson Dmitrij Peskov understreker at handel blir et minst like viktig tema som sikkerhet. Men handelen det er snakk om, er direkte knyttet til sikkerhet:

NATO-landet Tyrkia har nemlig inngått en avtale om innkjøp av luftvernet S-400 fra Russland. Selv om resten av NATO har truet Tyrkia med sanksjoner, har det ikke stanset tyrkerne.

I forkant av møtet med Putin, sier Erdogan at Tyrkia er klare til å gjennomføre andre del av det svært omstridte våpenkjøpet.

– Ingen land kan blande seg inn i hvem vi kjøper våpen fra, sier Erdogan, gjengitt av Reuters.