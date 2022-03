AVSKÅRET: Tsjernihiv ligger kun om lag syv mil fra grensen til både Hviterussland og Russland, og har vært utsatt for tunge angrep fra luften. Ødeleggelsen av en viktig bro har gjort det vanskelig å transportere mat og flyktninger.

Frykter at hjembyen blir «det neste Mariupol»

KYIV (VG) Tilgangen på livsviktige forsyninger blir stadig knappere i flere ukrainske byer. Eksperter mener Russland har gått over til en ny type krigføring.

Av Henrik Røyne , Markus Tobiassen og Harald Henden

Publisert: Nå nettopp

På dagtid beveger innbyggerne i Tsjernihiv seg utendørs for å lete etter mat og rent drikkevann. Ustabile bygninger, døde menneskekropper og udetonerte eksplosiver i gatene minner dem om farene som lusker rundt hvert hushjørne.

Om natten søker de tilflukt i bomberom under bakken. Byen ligger nemlig like ved grensen til Russland og Hviterussland, og har vært under tunge angrep siden invasjonsdagen 24. februar.

– Alle snakker om én ting: at Tsjernihiv blir det neste Mariupol, sier Ihar Kazmerchak til AP.

Han er en av dem som er blitt igjen, til tross for at over halvparten av befolkningen på 285.000 har flyktet.

Den andre byen Kazmerchak sikter til, Mariupol i sørøst, har etter 28 dager med russisk beleiring blitt selve skrekkeksempelet på hvordan krigen rammer alminnelige ukrainere.

SORT RØYK: Satellittbilder viser store ødeleggelser etter russiske luftangrep i byen Tsjernihiv nord i Ukraina.

Nå er situasjonen i ferd med å forverre seg raskt i flere ukrainske byer, deriblant i Tsjernihiv og Sumy, samt forstedene til Kyiv, ifølge FN. Europakommisjonen har også trukket frem at de er spesielt bekymret over utviklingen i Tsjernihiv.

Ordfører Vladyslav Atrosjenko uttalte på lørdag at byen er «fullstendig ødelagt» av russiske artilleri- og luftangrep, og at minst 200 mennesker er blitt drept de siste ukene.

En lokal innbygger forteller til The Washington Post at det er mangel på mat og drikkevann, og at Tsjernihiv for det meste har vært uten strøm i over én uke. Bensin blir solgt videre for over 100 kroner per liter.

På onsdag ble broen over Desna-elven ødelagt av russiske luftangrep, noe som har gjort det umulig å opprettholde humanitære korridorer inn- og ut av byen.

Den eneste rømningsveien som er igjen for flyktningene er en fotgjengersti, men denne er under konstant beskytning, ifølge ordføreren Atrosjenko.

Slitasjekrig

I forkant av invasjonen forventet mange at Russland ville klare å ta Ukraina i løpet av bare noen få dager. Nå har krigen rast i over én måned, og det er foreløpig ingen slutt i sikte.

Det ser snarere ut som at krigen er i ferd med å låse seg fast, ifølge britisk etterretning.

– Russland utfører nå en form for slitasjekrig. Dette kommer til å innebære en hensynsløs og vilkårlig bruk av ildkraft, sier den britiske etterretningssjefen Jim Hockenhull til the Independent.

I motsetning til en såkalt manøvreringskrig, er slitasjekrig en form for strategi som brukes til å slite ut motstanderen over tid, ved bruk av blant annet beleiringer og artilleri.

– De prøver å slipe ned moralen til det Ukrainske folket, sier Sara Bjerg Moller, professor i internasjonal sikkerhet ved Seton Hall University, til Vox.

VGs reportere er på plass i ett av boligområdene nord i Kyiv, der virkningene av en slik krigføring allerede er i ferd med å bli synlige. Kontinuerlige bombeangrep har gjort at store deler av bygningsfasadene er ødelagt, og samtlige av vinduene er knust.

Til tross for at boligområdet utsettes for nye bombeangrep hver uke, har rundt halvpartene av innbyggerne her valgt å bli i hjemmene sine.

Flere VG har snakket med sier at de ønsker å bevare det siste de har igjen av et normalt liv, i motsetning til de som har flyktet fra både hjem og eiendelene sine:

– Mange av vennene våre som har flyktet, skriver til meg. De har mistet hjemmene sine. De føler på skyld og skam for at de dro. Og de kan ikke finne ut hva de skal gjøre. De har ingen hverdag, har en av dem fortalt.

FN anslår at over 1000 sivile i Ukraina er blitt drept som følge av krigen. Det reelle tallet er imidlertid forventet å være langt høyere.

SIVILE OFRE: En såret dame fraktes i ambulansen etter et artilleriangrep i utkanten av Kyiv.

Sult i Europas kornkammer

I en FN-rapport publisert fredag trekkes det også frem at flere byer i Ukraina er i ferd med å bli omringet, samtidig som de er under tunge bombeangrep. Dermed står matsikkerheten i Ukraina alvorlig i fare.

– Ettersom usikkerheten fortsetter og både lokale og nasjonale forsyningskjeder blir forstyrret, vil folk sannsynligvis falle dypere inn i sult og underernæring, heter det i rapporten.

Rapporten vektlegger også at krigen fører til store skader på avlingene i Ukraina, som er spesielt sårbare i vårmånedene.

MATRASJONERING: Frivillige deler ut matrasjoner i den vestukrainske byen Lviv.

Ukraina er i utgangspunktet det landet i Europa som har mest dyrkbar jord, og har dermed ofte blitt omtalt som «Europas kornkammer». Sammen med Russland står de for en tredjedel av verdens produksjon av hvete.

Flere har dermed uttrykt bekymringer for at krigen vil føre til en matkrise i andre store deler av verden.

Konsernsjefen i den norskeide gjødselprodusenten Yara, Svein Tore Holsether, fortalte i et intervju med VG at krigen i Ukraina få store konsekvenser nettopp fordi at den kom i kjølvannet av to andre kriser:

– Allerede i høst så vi at de ville bli en matkrise. Vi hadde en verdensomspennende pandemi og en energikrise. Det ble dyrere å produsere mat, skipsfarten ble en flaskehals og det ble dyrere å frakte maten, sa han.

– Så kom krigen i Ukraina.