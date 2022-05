HARDE KAMPER: En mann går forbi en ødelagt boligblokk i Bakhmut i Donetsk fylke tirsdag 4. mars.

Kampene i Donbas: − For hver dag går tiden i favør ukrainerne

Ukrainas utenriksminister sier kampene i Donbas er de største i Europa siden andre verdenskrig. Men: Den russiske krigsmaskinen slites gradvis ned, ifølge miitærekspert.

Av Yasmin Sfrintzeris

Talsperson Oleksandr Motuzyanyk for Ukrainas forsvarsdepartement sier at Russlands invasjon nå er i den mest aktive fasen, ifølge Reuters.

Han får støtte fra landets utenriksminister Dmytro Kuleba:

– Den russiske offensiven i Donbas er en hensynsløs kamp, den største på europeisk jord siden andre verdenskrig, skriver han på Twitter.

Men hvordan har kampene utviklet seg nå?

– Mitt inntrykk er at det har frosset litt, sier oberstløytnant og professor Tormod Heier ved stabsskolen på Forsvarets høgskole.

Han forklarer det med at styrkeforholdet mellom Ukraina og Russland begynner å bli nokså likt. For å ha noe fremgang som den angripende parten i krig, bør man ha et styrkeforhold på 3–1.

– Det koster mer å angripe enn å forsvare seg. Basert på det, ser det ut som det mer eller mindre er litt stillstand hvor russerne prøver å befeste det de har tatt, landkorridoren mellom Krim og Donbas, med litt småbevegelser på begge sider, sier Heier.

ANGREP: Tirsdag kunne man se store røykskyer etter et angrep på en fabrikk i Soledar i Donetsk.

Ingen av sidene har nok mannskaper eller våpen til å være såpass overlegne at de får et gjennombrudd hos motparten, forklarer han.

– Vi ser derimot tendenser til at ukrainerne, særlig i nordøst rundt Kharkiv, har hatt fremgang. Russerne har gravd seg litt ned i defensive posisjoner i områder rundt Kharkiv, sier han.

Heier tror at russernes mål fremdeles er å først og fremst «frigjøre» Donbas.

– Det må bety at de sliter med å knekke de gode ukrainske forsvarsstillingene. Når Ukrainas forsvarsdepartement sier at dette er den mest aktive fasen, kan det bety at ukrainerne er litt mer på fremmarsj, forklarer han.

– Slites ned

Heier mener den militære ambisjonen til russerne om å få territoriell kontroll over Donetsk og Luhansk fortsatt står ved lag.

– Man kan vel si etter tre måneder at den kampanjen er mislykket. Kostnadene og tapene er vel langt over det man kan forvente, sier Heier.

Det har igjen ført til større krav til Putin fra sine egne om å mobilisere det russiske samfunnet. Noe Heier tror Putin er varsom med fordi det vil øke kostnadene enda mer.

– Han har kjørt seg inn i en hengemyr. For hver dag går tiden i favør ukrainerne. De får mer motivasjon, de kjemper en eksistensiell forsvarskamp på eget territorium og får mye forsvarsmateriell fra Vesten, understreker han.

ØDELEGGELSER: Et krater etter et angrep foran en matbutikk i Soledar i Donetsk tirsdag 24. mai.

– Har de russiske styrkene nok ressurser til å beholde kontroll på områdene de har erobret?

– De har klart å rykke frem, men sliter med å beholde kontroll på det de har erobret. De angrepene vi ser fra russisk side nå er mindre enn på starten av krigen. Tidlig i krigen gikk de til angrep med bataljoner, på 700–800 mann. Nå sender de kompanier og tripper på 100–150 mann. Det betyr at slitasjen på russisk side er ganske stor.

Heier forklarer at det russerne klarer å få til å fungere som stridsdyktige enheter nå er langt mindre avdelinger.

– Det gjør at angrepene blir svakere – og om de klarer å rykke frem, er det vanskeligere å forsvare de områdene. De er ikke gode til å få støtte fra artilleri og jagerfly. Da klarer de ikke å få den nødvendige kraften i angrepene og befeste stillingen sin, sier han og fortsetter:

– Dette er tegn på at den russiske krigsmaskinen slites gradvis ned.

Ifølge Heier viser det at ukrainerne har tiden på sin side.

– Men hvis de nå etter hvert velger å gå på offensiven, må de påregne større tap.

EVAKUERES: To kvinner blir evakuert fra Bakhmut i Donetsk tirsdag 24. mai.

Mulig vendepunkt i august

Ukrainas etterretningssjef, generalmajor Kyrylo Budanov, sa tidligere i mai at han tror krigen vil nå et vendepunkt i august.

– Tror du på et vendepunkt i favør Ukraina i august?

– Det er et interessant utsagn som skal tas med en klype salt, sier Heier,

– Det er klart at når vi er i august, har krigen vart i seks måneder. Hvis ikke Putin har fått mobilisert og satt inn store styrker, så kan man anta at slitasjen er så stor at ukrainerne vil ha hatt tid til å bygge opp et 3–1 styrkeforhold fordi de klarer å mobilisere og trene opp egne styrker og gjennomføre motangrep, sier han.

Ifølge Heier kan det godt være at russerne da bruker tiden på å forskanse seg å godt som mulig å for å beholde kontroll på Donbas.

– Dette vil nok motivere vesten også, med våpenleveranser. Det har ikke bare en effekt i Donbas, men også på Putins maktgrunnlag i Russland. Mange vil nok se på det som en varig svekkelse i Russland, sier han.

Krigen handler ikke bare om Ukraina, men også om hva slags Russland man vil ha i Europa i fremtiden, understreker Heier.

– Putins står i krig for en ny europeisk sikkerhetsorden. Det har hatt stikk motsatt effekt, der nabolandene har flyktet inn i armene til USA, samtidig som Russland har endt opp i en ukrainsk hengemyr som det er vanskelig å komme ut av med æren i behold, sier han.