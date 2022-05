SMELTER: Et bilde av isfjell som flyter i havet rundt Grønland under en NASA-undersøkelse av smeltingen av isbreer på verdens største øy i 2021.

Verdens meteorologiske organisasjon: Fire nye og dystre klimarekorder i 2021

Aldri før har havnivået vært høyere eller steget kjappere, og klimagassene i atmosfæren fortsetter å stige til nye rekordnivå, ifølge FNs meteorologiorganisasjon.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert:

– Verdens energisystem er ødelagt og bringer oss stadig nærmere klimakatastrofe, sa FNs generalsekretær António Guterres under presentasjonen av rapporten.

Han fortsatte:

– Fossilt brensel er en blindvei, både for miljøet og økonomisk. Krigen i Ukraina og dens umiddelbare effekt på energipriser er nok en oppvåkning. Den eneste bærekraftige fremtiden er en fornybar.

I den ferskeste rapporten til FN-organisasjonen Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) om tilstanden til det globale klimaet, slår de fast at havet aldri har vært varmere, at det stiger med rekordtempo, at det aldri før har hatt høyere forsuring og at konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren aldri har vært høyere.

Rapporten kommer ut årlig og tar for seg det foregående året, i år handler den altså om rekordene som ble satt i 2021.

– Klimaet endrer seg foran øynene våre, sa generalsekretær Petteri Taalas i WMO.

Ifølge WMO er dette nok et tegn på at menneskelig aktivitet fører til endringer på global skala, både på land, i havet og i atmosfæren – og med ødeleggende og langtrekkende konsekvenser for bærekraftig utvikling og økosystemer.

I tillegg sier rapporten at gjennomsnittstemperaturen på jordkloden i 2021 var blant de varmeste som er målt, til tross for de nedkjølende effekten av værfenomenet La Niña.

Onsdag avbrøt klimaaktivister Stortingets spørretime i forbindelse med rapporten.

– Vi har en beskjed til dere. FNs seneste klimarapport konstaterer at vi har to til tre år på oss til å snu skuta og gi oss en sjanse til å nå klimamålene, ropte en av aktivistene fra galleriet.

