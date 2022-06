PÅ VENT: Tyrkia blokkerer fortsatt medlemssøknadene fra Finland og Sverige. Her er utenriksministrene Pekka Haavisto og Ann Linde i møte med Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg i Brussel i januar.

Tyrkia-krisen i Nato: Sverige åpner for våpeneksport

Et avverget mistillitsforslag i den svenske Riksdagen skaper nye problemer for Finlands og Sveriges Nato-søknader. Om feiden ikke er løst innen 28. juni får ikke søkerlandene delta fullt ut på Nato-toppmøtet i Madrid, ifølge VGs opplysninger.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Fredag morgen åpner den svenske utenriksministeren Ann Linde for at Sverige både kan skjerpe terrorlovene, og gjøre endringer i de nasjonale reglene for eksport av krigsmateriell.

På disse områdene har Tyrkia krevd innrømmelser for å akseptere at Nato går videre med søknadene om medlemskap fra Finland og Sverige.

– Som fremtidig medlem i Nato ønsker Sverige å bidra til hele Natos sikkerhet, inklusive Tyrkia, sa Linde i Riksdagen fredag morgen.

I MØTER: På vegne av Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, gjennomfører hans stabssjef Stian Jenssen i Nato denne uken møter med tyrkiske, svenske og danske toppdiplomater.

Torsdag ettermiddag satt toppdiplomater fra Sverige og Finland i samtaler med generalsekretær Jens Stoltenbergs stabssjef, Stian Jenssen, for å finne løsninger på krisen.

I tre uker har Tyrkia blokkert all videre behandling av Sveriges og Finlands søknader om Nato-medlemskap.

– Svensk innenrikspolitikk har påvirket medlemskapsprosessen i Nato og gjort den langt mer komplisert, sier en sentralt plassert Nato-diplomat til VG torsdag.

Helvetesild

Stoltenberg er nå rammet av hudsykdommen helvetesild, har avlyst reiser og jobber hjemme fra sin residens i Brussel.

I forrige uke sa Stoltenberg at representanter fra Tyrkia, Finland og Sverige skulle møtes i Brussel om kort tid.

Men det skjedde ikke.

I stedet dro stabssjef Stian Jensen på dagstur til Ankara onsdag.

Ifølge den tyrkiske avisen Hurriyet fikk Jenssen høre i Ankara, at Tyrkia ikke vil akseptere formelle medlemskapsforhandlinger for Sverige og Finland uten at landene har iverksatt konkrete tiltak mot terrororganisasjoner.

Rask avtale

Stian Jenssen vil ikke kommentere innholdet i disse møtene overfor VG. 23. mai håpet Jenssen å få til en rask avtale slik at Nato kunne gjenoppta behandling av søknadene fra Sverige og Finland.

Men det var før denne ukens store politiske drama i Sveriges Riksdag – som nå påvirker prosessen i Nato og gjør den langt mer komplisert, ifølge kilder som VG har snakket med.

Bakgrunnen er denne:

Mistillit avverget

Regjeringen til den sosialdemokratiske statsministeren Magdalena Andersson ble hårfint reddet fra mistillit da den svensk-kurdiske og partiløse representanten Amineh Kakabaveh stemte blankt i mistillitsvoteringen denne uken.

Kakabaveh sa at hun hadde fått løfter om at støtten til kurdernes organisasjoner fortsetter, og at Sverige fortsatt ikke skal sende våpen til Tyrkia, i bytte mot å stemme blankt for å berge regjeringen.

Mens regjeringen har avvist at det finnes noen avtale om dette, truer Kakabaveh med å felle regjeringen ved neste korsvei, dersom løftene ikke innfris.

Tidsplan kan ryke

Internt i Nato er vurderingen nå at den svenske regjerings håndtering av Kakabaveh-kravet kan ha gjort det vanskeligere å finne en snarlig løsning på floken mellom Tyrkia og de to søkerlandene, ifølge VGs opplysninger.

Nå er det langt ifra sikkert at krisen er over før Nato-toppmøtet i Madrid 29. og 30. juni. Før alle 30 allierte regjeringer stiller seg bak en formell invitasjon, så får ikke statsminister Magdalena Andersson og president Sauli Niinistö være til stede på møtet.

Sympatien for Tyrkias krav skal være økende internt i Nato, ifølge VGs opplysninger. En diplomat sier til VG at det ikke er rimelig over tid å kreve at Tyrkia skal stille opp i alliansens kollektive forsvar, samtidig som enkelte medlemsland nekter å selge våpen til landet.

Dette kom også til uttrykk under Jens Stoltenbergs USA-opphold i forrige uke. Da sa Stoltenberg at Tyrkias bekymringer må tas på alvor. Stoltenberg sa også at han hadde en konstruktiv telefonsamtale med Tyrkias president Erdogan, og roste Tyrkia for å forsøke å organisere en sikker transport av matkorn ut fra Ukraina.

– Vi tar dette veldig seriøst. Vi vet at ingen annen Nato-alliert har lidd flere terrorangrep enn Tyrkia, sa Stoltenberg.