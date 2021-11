VALGKAMP: Det er fortsatt ett år til mellomvalget og Arizonas neste guvernør skal utropes, men tidligere nyhetsanker Kari Lake har siden i sommer drevet aktiv valgkamp i delstatens barer, haller og restauranter.

Her har eks-presidenten full kontroll: − Trump bestemmer

LAKE HAVASU/PHOENIX (VG) Ett år før mellomvalget har Trump noen av sine ivrigste disipler i Arizona. Og delstatens sinte demokrater angriper nå sine egne.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Unnskyld meg, forstyrrer disse karene dere?

Det er Kari Lake – Arizonas republikanske forhåndsfavoritt til å bli guvernør om ett år – som griper inn da VG intervjuer Hal Davidson (76) og Debbie Dupirroir (74).

– Stiller de fine spørsmål eller er de uhøflige? Jeg har jobbet for mediene, og vet hvordan de opererer. Noen ganger vil de at folk skal fremstå dårlige, sier Lake.

– Slettes ikke! avviser Dupirroir.

GRENSEN: Hal Davidson er partiformann for republikanerne i La Paz County i Arizona, Vietnam-veteran og totalt overbevist om at valget ble stjålet fra Trump. Debbie Dupirrioir har nylig tatt på seg lokale oppgaver for republikanerne og løfter frem farene som truer fra Arizonas sørlige grense mot Mexico som en viktig sak for henne.

Qanon, patriot-barbie og et nyhetsanker

VG er på BlondZee's Steak House i Lake Havasu, en liten by med en menneskelaget innsjø langt ute i Arizonas karrige utmark.

150–200 har møtt opp med campingstoler, pickup’er med «Fuck Biden» på og «Make America Great Again»-capser («MAGA») for å delta på et valgkampmøte for Kari Lake.

Det tidligere lokale nyhetsankeret for en Fox-kanal sa opp jobben i mars og hev seg inn i kampen for å bli Arizonas neste guvernør i november 2022.

Lokale republikanere og «the patriot barbie» Lindsey Graham (ikke senatoren) drapert i et amerikansk flagg varmer opp for Lake blant annet ved å gjøre den tidligere presidentkandidaten og republikaneren John McCain om til et skjellsord – og han var en av deres egne fra Arizona.

En etterfølger av konspirasjonsteorien Qanon spør VG om vi er klar over at Trump vil være tilbake som president innen én uke – og hevder Biden er likvidert, det er skuespillere som nå sitter Det hvite hus som president, styrt av militæret.

Når denne saken nå står på trykk har det gått mer enn en uke, og Biden er fortsatt president.

«PATRIOT»: Dave Lerner kaller seg patriot, men følger Qanon-konspirasjonsteorien og tror ikke at Joe Biden lever lenger, men at skuespillere opptrer som president i Det hvite hus.

Vippestat

Det er nå gått ett år siden Joe Biden vant presidentvalget – og Arizona med rundt 10.500 stemmer.

Denne staten har vært episenteret for Trump-leirens kamp mot Joe Bidens valgseier, senest med en republikanskstyrt, nytelling av alle stemmene – som bare bekreftet at Biden virkelig vant.

Om ett år skal en ny guvernørperiode, ni seter til Representantenes hus og ett sete i Senatet legges frem for delstatens innbyggere i det kritisk viktige mellomvalget.

Med et marginalt flertall i Kongressen, har Biden til nå allerede hatt nok trøbbel med å få stemt gjennom politikken sin.

Ryker det seter i Arizona, kan det lede Det hvite hus inn i en toårig hengemyr før presidentvalget i 2024.

BAK SCENEN: Kari Lake venter på å gå på scenen foran rundt 150 tilskuere i Lake Havasu. I forgrunnen er «the patriot barbie», Lindsey Graham, som er kveldens konferansier.

– Trump bestemmer

Over hele landet veier nå republikanere som skal opp til pers under mellomvalget om ett år hvor mange kilo og gram Trump de bør laste sin kampanje med.

I Virginia ble republikaner og nykommer Glenn Youngkin for noen uker siden guvernør ved å tone ned Trump.

Eller var det motsatt?

– Youngkin er ikke den som bestemmer. Trump bestemmer, sier Kelli Ward, lederen for Det republikanske partiet i Arizona til VG, iført en knallrosa T-skjorte med nyklekkede slagordet «Let’s Go, Brandon».

Det betyr visstnok at Joe Biden kan dra til Hel****, som AP forklarer bakgrunnen for her.

LEDERE: Sonny Borrelli er republikanernes majoritetsleder i delstatens senat. Ved siden av ham i rosa T-skjorte sitter Kelli Ward, lederen for Arizonas republikanske parti.

– Meg

I Arizona finnes det – i motsetning til Virginia – for øyeblikket ingen ruter til guvernørstolen fra det republikanske kvarteret uten en helhjertet omfavnelse av Trump.

– Jeg vil si at å bli utpekt av Trump som den foretrukne kandidaten fortsatt er den mest ettersøkte omfavnelsen i republikansk politikk i dag, sier Ward, som selv nylig snakket med den forrige presidenten.

Fra scenen forteller hun at Arizona-republikanerne er det eneste «Amerika først»-partiet i hele USA, som var kallenavnet på Trumps politiske plattform.

Det erklærte de 4. november i fjor, samme dag som staten ble utropt som vunnet av Biden.

Men hvorfor er de det eneste delstatspartiet som går så langt i sin støtte, om Trump posisjon er uendret i året som har gått siden valget?

– Fordi vi har en fryktløs leder. Meg, svarer Ward til VG.





OPPRØR: Udokumenterte innvandrere og latinamerikanere i grensestaten Arizona er nå så frustrerte over demokratene de hjalp inn i Kongressen, at de avholder demonstrasjoner mot dem.

Opprør

Vi kjører drøye 300 kilometer sørøst, til Arizona-hovedstaden Phoenix.

Utenfor delstatens stortingsbygning har flere latinamerikanske organisasjoner samlet seg for å gjøre opprør. Ikke mot republikanerne som roper skjellsord mot Joe Biden på Kari Lakes valgkampmøte i Lake Havasu, men mot sine egne: demokratiske senatorer.

I 2018 drev mange udokumenterte innvandrere valgkamp for Arizona-demokraten Kyrsten Sinema, som ble innvalgt til Senatet, fordi de trodde hun var den som skulle kjempe for en vei til statsborgerskap for dem.

En av de som banket på dører for Sinema var studenten Jordi Santos (20) fra organisasjonen Lucha, som deltok i en historisk velorganisert latinamerikansk valgkamp for demokratene i fjor.

– Når jeg og vennene mine gjorde dette, så fortalte vi om hva de ville gjøre for oss udokumenterte. Nå vil vi holde dem ansvarlig for dette, sier han.

STUDENT: Jordi Santos (20) er med i organisasjonen Lucha, som blant annet driver valgkamp for kandidater de mener vil fremme saker for udokumenterte innvandrere.

– Kan definitivt få henne ut

Sinema har nemlig i stedet blitt en pådriver for å ta ut progressiv innvandringspolitikk av Bidens «Build Back Better»-pakke, samtidig som hun er på vippen i det syltynne demokratiske senatsflertallet – og fortsatt ikke vil stemme for lovforslaget.

Sinema er ikke på valg før i 2024, men demokratiske støttespillere har forlatt henne og det er allerede lansert medpartikandidater som vurderer å stille til valg mot henne.

Det gikk så langt som at et Lucha-medlem fulgte etter Sinema på en universitetsdo for å konfrontere henne.

– Vi var de som fikk henne inn, så vi kan definitivt få henne ut, sier Santos.

En som derimot må kjempe for for plassen sin i Senatet neste år fra Arizona, er demokraten Mark Kelly.

Et opprør blant latinamerikanerne – en velgergruppe som utgjør hundretusener – er dårlig nytt i en stat som i fjor for første gang siden 1996 gikk til demokratene med med en margin ikke større enn en norsk strømregning.

KANDIDAT: Kari Lake leder blant republikanerne i kampen om å bli deres guvernørkandidat. Valget avholdes i november 2022.

– Fremtiden til MAGA-bevegelsen

– Når jeg bestemte meg for å stille til valg som guvernør gikk jeg vekk fra massive lønnsslipper, mye suksess og en fantastisk livsstil, sier Lake til VG.

Guvernørrollen pleide å være politisk gjesp, men det var før Trumps angrep på valggjennomføringen i delstatene, hvor delstatsoverhodet har en viktig rolle.

Lake har fått Trumps formelle støtte i guvernørkampanjen og trykker på alle «MAGA»-knappene samtidig; covid-restriksjoner, våpenrettigheter, de «korrupte» mediene og en kamp uten bremser for Trumps løgner om valgresultatet fra 2020.

– Kari Lake er den kameraklare, «Big Lie»-elskende fremtiden til MAGA-bevegelsen, skriver The Daily Beast.

FILMES: Kari Lake har en sikkerhetsvakt bak seg, samtidig som en valgkampmedarbeider filmer intervjuet med VG. «Jeg tar opp alle intervjuer», sier Lake, som driver valgkamp blant annet med å stemple mediene som «korrupte».

– Snur ikke ryggen til Trump

Vi spør hva slags lærdommer hun trekker fra guvernørvalget i blant annet Virginia.

– Virginia er en annen stat enn Arizona, men det jeg ser er at folk stiller opp og kommer ned fra gjerdet. Vi så begynnelsen på en rød bølge i Virginia, svarer Lake.

Lake leder på målingene blant republikanske guvernørkandidater hyller Trump som den «kanskje beste» presidenten i hennes levetid.

– Men fordi mediene er så korrupte fikk det amerikanske folket aldri høre om hans seirer. Men de dekket alle løgnene og ryktene. De behandler ikke Biden på samme måte, sier guvernørkandidaten.

– Vel, bortsett fra Afghanistan og et par andre saker?

– Det fikk ikke nok dekning. Jeg snur ikke ryggen min til Trump. Jeg er overbegeistret over hans støtte, svarer hun.

– Var det galt av Youngkin å distansere seg fra Trump?

– Alle gjør det de må gjøre. Jeg dømmer han ikke i det hele tatt, svarer Lake.

DATE: Jeremy Heiser og Brooke Folts skulle på date, men endte opp på valgkampmøte for Kari Lake.

– Overbevisning i hjertet

Jeremy Heiser skulle på date med Brooke Folts på BlondZee's Steak House, og egentlig ikke på Kari Lakes valgkampmøte.

For Heiser var politikkens verden en «drittforestilling» med juksing, kulepunkter og uoriginale ideer.

– Frem til Trump, sier han.

Så hva tenker de etter å ha hørt Lakes tale?

– Hun holdt seg til det samme budskapet. Kulepunkter, sier en ikke overbevist Folts.

– Hun tok ikke ett eneste spørsmål. Forsvant ut bakveien etterpå, sier en skeptisk Heiser og rister lett på hodet.

– Hvorfor er ikke hun nødvendigvis det dere vil ha som velgere?

– Mer enn noe annet handler det for meg om en overbevisning i hjertet, at jeg kan stole og tro på det noen sier, svarer Heiser.

– En magefølelse, sier Folts.