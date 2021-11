VAKSINEKØ: Nina Petautschnig (25) har testet seg hver dag hun skal gå på jobb i en restaurant i Wien. Nå som hun knapt får gå ut av huset som uvaksinert lenger, vil hun ta første dose.

Østerrike har nedstengning for uvaksinerte: − Jeg vil ha livet mitt tilbake

WIEN (VG) Nå har uvaksinerte i Østerrike kun unntaksvis lov til å gå hjemmefra. Å nyte Wiens julemarkeder er det bare å glemme.

Av Oda Leraan Skjetne og Javad Parsa (foto)

Publisert: Nå nettopp

Kontrollører i hvite vester står plassert utenfor alle innganger til Wiens største julemarked på Rathausplatz. Det er ikke akkurat spart på julepynten, med lysende girlander på alle trær og busker.

Men markedet er ikke for alle.

Uvaksinerte over 12 år nektes fra mandag inngang på alt fra klesbutikker og restauranter til treningssenter, bryllup – og julemarked. Det holder ikke lenger å vise en negativ coronatest, heller. For alle som bryter nedstengningen eller nekter å la seg kontrollere av politiet, kan det faktisk vanke en bot på 1450 euro, altså over 14.000 norske kroner.

Det er Østerrikes svar på den fjerde bølgen og de verste smittetallene så langt i pandemien.

Ifølge nyhetsbyrået APA blir rundt to millioner berørt av Østerrikes nye lockdown for uvaksinerte. En av dem sto mandag ettermiddag i kø rett utenfor julemarkedet, for å ta sin første dose.

– Jeg vil ha livet mitt tilbake og ikke tilbringe hvert våkne minutt med å finne ut om jeg kan dra noe sted, sier Nina Petautschnig (25) til VG.

UTESTENGT: November til tross, julen har allerede kommet til markedet på Rathausplatz. Men uvaksinerte kommer ikke inn.

65,28 prosent av Østerrikes totale befolkning er fullvaksinert, mot 70 prosent i Norge.

Petautschnig jobber i restaurant og har så langt måttet teste seg hver dag for å gå på jobb. Før hver kveldsvakt filmer hun seg selv mens hun tar en corontest, som leveres på supermarkedet og hentes av et laboratorium. Sjefen må ha bevis hver dag før hun kan komme på jobb.

Det er nedstengningen som gjør at Petautschnig nå stilte seg i vaksinekø.

– Jeg synes det var altfor mye press. Jeg ville ha muligheten og tid til å tenke meg om og ta beslutningen for min egen del, sier hun til VG.

IKKE FORT GJORT: VG møtte folk som hadde stått flere timer i kø i kulden for å få en dose mandag. De fleste vi snakket med, sa imidlertid at de var der for dose tre.

Petautschnig påpeker at hun tester seg regelmessig, noe vaksinerte ikke må. Men nå som hun knapt kan gjøre annet enn å gå på matbutikken eller apoteket, føler hun seg presset til å ta vaksinen.

– Jeg har ikke problemer med vaksinen i seg selv, jeg er ikke redd for hva som er inne i den, men jeg er ikke så fornøyd med å ta den, sier 25-åringen.

Verre enn noen gang før

Drøyt 100 meter unna, inne på julemarkedet, selger Alexandra Prader skinnende hvite julebamser. Hun har måttet vise coronapass for å komme på jobb. Nå har hun et grønt skilt rundt halsen som viser at hun er blant de aksepterte.

GRØNT PASS: Alexandra Prader har et grønt kort rundt halsen med en «M» på – beviset på at hun er godkjent inngang som arbeider på markedet.

– Det er høy risiko for denne regionen, med Wien, og i hele Østerrike. Det er verre her enn hjemme, og jeg er fra Italia, sier Prader til VG.

For smittetallene har virkelig skutt i været i Østerrike:

– Tallene i Østerrike stiger og de er høyere enn noensinne tidligere. Så det er forståelig, sier marked-selgeren Prader om coronapasset.

– Det er ikke en big deal, i min mening, men det er andre som ser veldig annerledes på det, sier selgeren Prader.

Å måtte vise det for å gå på alt fra restauranter til nattklubber, hadde allerede blitt en del av hverdagen. Disse turistene på julemarkedet kom også inn med sine coronapass:

TURISTER: Greske Anastasia og Angelina er på førjulsbesøk i Wien. De sier det er litt irriterende å måtte vise ID og coronapass overalt, men at å komme seg rundt er lett for dem som er vaksinert.

Men den nye, todelte hverdagen har også møtt motstand.

Oppfordrer til demonstrasjon

Det høyrenasjonalistiske Frihetspartiet (FPÖ), som er Østerrikes tredje største, har oppfordret til demonstrasjoner førstkommende lørdag.

Det har allerede vært demonstrasjoner i Wien, før de nye reglene ble innført:

I PROTEST: Da nedstengningen for uvaksinerte ble annonsert på søndag, ble det demonstrasjon på Ballhausplatz i Wien. Mandag 15. november startet nedstengningen for uvaksinerte.

FPÖ-leder Herbert Kickl, kjent som en kritiker av coronatiltak, gikk søndag kveld ut og hevdet at Østerrike nå har fått et «corona-apartheid-system».

Han har flere ganger sagt offentlig at han ikke vil vaksinere seg, men blir ikke rammet av restriksjonene likevel. For mandag testet positivt for corona. Og de som har gjennomgått corona siste 180 dager, skal ikke i lockdown med de uvaksinerte.

FRITT FREM: De pakistanske turistene Arqam og Zoya er fullvaksinerte og kommer dermed inn overalt, sammen med de som har hatt covid-19 de siste 180 dagene.

De fleste VG snakker med i vaksinekøen utenfor markedet, er der for sin tredje dose. Det er også Robert Streibel (62), som ikke er nådig i sin dom over de nye reglene.

– Jeg mener at nedstengningen for de uvaksinerte er sludder (eller «bullshit», som var ordet han brukte på engelsk).

Han kan virkelig ikke forstå hvorfor så mange ikke vaksinerer seg, men frykter likevel konsekvensene av at samfunnet nå deles i to.

FRYKTER SPENNING: Robert Streibel (62) mener den nye nedstengningen øker spenningen mellom vaksinerte og ikke-vaksinerte. Selv sto han mandag i kø for dose tre.

– Folk blir mer og mer sinte på folk som ikke er vaksinert. Jeg også, fordi jeg ikke forstår det. Men hvis du gjør som myndighetene, med nedstengning for de uvaksinerte, er det farlig for samfunnet, sier Streibel til VG.

Så gjenstår det å se hva effekten av nedstengningen blir. Om det vil føre til at flere vaksinerer seg – og om smitten faktisk går ned. Myndighetene var i alle fall klar i sin beskjed om at noe måtte gjøres på søndag.

– Mens insidensen (antall smittede per 100.000 siste syv dager) går ned blant vaksinerte og er på rundt 383 i aldersgruppen 18–50, fortsetter det å øke eksponentielt blant de uvaksinerte og er på over 1700 i aldersgruppen 18–59. Det er en stor forskjell mellom disse gruppene, sa forbundskansler Alexander Schallenberg på søndag.

– Målet er å øke den skammelig lave vaksinasjonsraten, sa Schallenberg, ifølge Kronen Zeitung.