FARLIG FOR BARNA: Bildet er fra Roj-leiren, og ble tatt i begynnelsen av august. To norske kvinner, med hvert sitt barn, er nå internert der.

Barnedrap, brann og sykdom: Slår alarm om Syria-leirer

OSLO/ROJ (VG) Forholdene for barn i leirene der IS-kvinner holdes, går fra vondt til verre. I en ny rapport forteller barna selv om sine skrekkopplevelser.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

62 barn er døde hittil i år i al-Hol-leiren i Syria. Det innebærer at to barn dør i leiren hver uke, ifølge Redd Barna.

«Jeg holder ikke ut dette livet mer».

Ordene tilhører en elleve år gammel jente i annekset i al-Hol leiren, der ikke-syriske IS-kvinner og deres barn holdes internert av de kurdiske selvstyremyndighetene.

Redd Barna intervjuet jenta i mai. Siden er 11-åringen rapportert drept, moren alvorlig skadet, og broren er meldt savnet etter en mislykket flukt på innsiden av tanken i en vannforsyningsbil.

En annen jente, på ti år, forteller om stemningen i leiren:

«Jeg er i frykt, fordi det er så mange slåsskamper. Jeg holder hendene over ørene, for å ikke høre. Jeg trygler moren min om å ikke forlate teltet. De banner og sverter, og truer med å rive ansiktet av hverandre med kniv».

En tredje jente (11) beskriver én av de mange brannene som herjer i disse leirene:

«Vi våknet på natten av skrikene, det var brann. Ilden spredte seg fra telt til telt, mens gråtende barn løp rundt. Teltet vårt brant, med alt vi hadde».

TUSEN DAGER I TELT: De fire norske barna har levd tusen dager i teltleirene Roj (bildet) og al-Hol.

Barnearbeid

I en ny rapport fra Redd Barna vises det til at vold, mord, drapsforsøk, overfall og brannstiftelse er vanlig i leirene al-Hol og Roj i Syria, samtidig som det slås det fast at anslagsvis 40.000 barn lever der.

Dette er hovedpunktene om forholdene i leirene:

Sykdom og dødsfall forårsakes av branner, dårlig vann- og sanitærforhold, underernæring og et knapt fungerende helsevesen.

62 barn, eller omtrent to hver uke, har dødd av forskjellige årsaker i al-Hol så langt i år.

73 mennesker, inkludert to barn, er blitt drept i Al Hol så langt i år.

55 prosent av familiene i Roj sier de kjenner til at barn under 11 år utfører barnearbeid.

Bare 40 prosent av barna i al-Hol får gå på skole, og mange av dem har mange år med traumatiske opplevelser bak seg, noe som tærer på den psykiske helsen.

fullskjerm neste MARKED: En gutt ved markedet inne i al-Hol-leiren, fra da VG besøkte leiren i oktober 2019. 1 av 3 Foto: Harald Henden, VG

Tusen dager

Totalt fire norske kvinner, og to norske barn, lever i de to leirene.

– Det er helt uforståelig, og en skam, at ikke norske myndigheter gjør mer for å hjelpe disse barna hjem til Norge. Rapporten viser tydelig den stadige forverringen, det kommer frem gjennom barns egne vitnesbyrd, sier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.

– De gjenværende norske barna i Syria har nå tilbrakt over tusen dager av barndommen sin i et helvete, og de utsettes for klare brudd på helt grunnleggende rettigheter for hver dag som går. FN beskriver forholdene i de syriske interneringsleirene som tortur, fortsetter hun.

To av de fire norske IS-kvinnene har bedt om såkalt «konsulær bistand», men UD har slått fast at det ikke ar aktuelt å hente dem hjem nå.

FIRE KVINNER: Øverst til venstre den yngste av kvinnene fra Bærum kjent som «To søstre», hun har ett barn; øverst til høyre en etnisk norsk konvertitt, som ikke har barn; nederst til venstre Aisha Shezadi, som har ett barn; nederst til høyre den eldste av «To søstre», som har to barn.

– Blir radikalisert

Nylig besøkte VG Roj-leiren i Syria, og da fortalte leirens leder, Nora Abdo om hvordan noen land har startet å ta kvinner og barn tilbake.

– Det er veldig bra, og jeg håper alle land gjør det. Hvis barna vokser opp her blir de radikaliserte og vil kunne være med å bygge et nytt kalifat, sier Abdo til VG.

– Er det komplisert å hente hjem kvinnene og barna herfra?

– Det er ikke komplisert i det hele tatt. De må bare koordinere med oss. Jo raskere det skjer, jo mindre radikalisert blir barna. Det eneste myndighetene må gjøre er å ta kontakt med oss så vil det kunne skje raskt.

I januar i fjor hentet Norge hjem en norsk IS-kvinne (29) og hennes to barn, grunnet det ene barnets helsetilstand.

