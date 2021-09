forrige

MOBIL KLINIKK: På en av Leger uten grensers mobile klinikker gis helsehjelp til mennesker som bor i en leir i byen Les Cayes.

Trygve (37) på Haiti: En hel fødeavdeling hadde kollapset

Trygve Thorson fra Leger uten grenser har befunnet seg på jordskjelvrammede Haiti i tre uker. – Det som var ille før skjelvet, har blitt verre nå, sier han til VG.

Av Kari Spets

– Vi har sett folk kommet til fots bærende på mennesker. I kriser tar lokalsamfunn vare på hverandre, sier humanitærrådgiver Trygve Thorson (37) til VG.

Han har vært i den naturkatastroferammede karibiske republikken i tre uker.

I RUINER: Trygve Thorson forteller at Leger uten grensers oppgave nå er å avlaste Haitis helsevesen – som enten mangler kapasitet eller ligger i ruiner. Bildet er tatt på Haiti torsdag.

Haiti har et stort behov for bistand etter jordskjelvet 14. august. Det har ført til store ødeleggelser som ble forverret av den tropiske stormen Grace to dager etter skjelvet. Om lag 2200 mennesker er døde, og over 12.000 er skadet.

Thorson fra Leger uten grenser snakker med VG på telefonen fra Miragoâne, en havneby i det sørvestre Haiti. I regionen, som ble hardest rammet av jordskjelvet, er det mye spredt bebyggelse, avsidesliggende landsbyer og dårlig infrastruktur.

– Mange der bodde langt fra helsetjenestene før katastrofen, og ble da jordskjelvet brøt ut ytterligere avskåret, forteller Thorson.

En hel fødeavdeling kollapset

Thorson forklarer at den akutte fasen er over og at man er på et mellomstadium før gjenoppbyggingen kan begynne. Leger uten grensers jobb er nå å avlaste helsevesenet – som enten mangler kapasitet eller ligger i ruiner.

Ifølge WHO er 60 sykehus i regionen mer eller mindre ødelagt etter jordskjelvet.

– I forrige uke besøkte jeg et lokalt sykehus hvor hele fødeavdelingen totalt hadde kollapset, sier Thorson.

– Jeg har selv gode venner hjemme som har født eller venter på å føde, så å se den bygningen er sterkt.

HUSLØSE: En familie som mistet hjemmet sitt i jordskjelvet lever en måned etter fremdeles i en teltlignende konstruksjon i Les Cayes på Haiti.

Det er et av stedene hvor Leger uten grenser har satt opp telt som sykehusene kan bruke midlertidig. I tillegg kjører hjelpearbeiderne – eller går til fots – for å sette opp mobile klinikker. Der kan de ta unna opp mot 100 konsultasjoner i løpet av en dag.

Mandag formiddag reiste også et spesialtrent medisinsk beredskapsteam fra Gardermoen til Haiti for å redde liv.

Risiko for smittsomme sykdommer

Thorson understreker at det Haiti trenger i denne fasen er støtte til det nasjonale helsesystemet som allerede er der.

Det er ikke lenger operasjoner av benbrudd og andre skader som tar det meste av kapasiteten, men behov som er indirekte linket til naturkatastrofene. Det kan være oppfølging etter operasjoner, hud- eller luftveisinfeksjoner eller utbrudd av diaré eller kolera.

– Vi har ikke sett tydelige tegn til utbrudd av smittsomme sykdommer, men risikoen øker når folk bor dårlig, i leirer, og mangler rent vann, sier Thorson.

Få corona-vaksinerte

Også rørsystemer kollapset da katastrofen inntraff. Haiti hadde et stort kolerautbrudd etter jordskjelvet i 2010, og for å unngå økning i vannbårne sykdommer nå, er rent vann essensielt.

Leger uten grenser leverer rent vann flere steder og skal de neste månedene også reparere vannrør. Rent vann, hygiene og tilgang til helsetjenester er også viktig for å forebygge andre smittsomme sykdommer, som corona. Svært få er vaksinert mot viruset på Haiti.

– Allerede før jordskjelvet var helsevesenet på Haiti svakt. De manglet både medisiner, medisinsk utstyr og ansatte. Det som var ille før jordskjelvet, har blitt verre, sier Thorson.