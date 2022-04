ATOMKRIG: Russlands Sergei Lavrov sa mandag kveld at det var en «reell fare» for atomkrig og tredje verdenskrig.

Ekspert om Lavrov-uttalelse: Ingen økt risiko for atomkrig

Mens Russland advarer om tredje verdenskrig og atomvåpen, er det ingen økt risiko for at Russland faktisk skal benytte seg av atomvåpen, mener svensk ekspert.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen og NTB

Ord som «verdenskrig» og «atomkrig» går ikke ubemerket hen, og det var nettopp de ordene Russlands utenriksminister Sergei Lavrov brukte i går.

– Faren for atomkrig er nå svært betydelig. Denne faren bør ikke undervurderes, var uttalelsen Lavrov kom med i et intervju med Russlands statlige Kanal 1 mandag kveld.

Men stemmer det?

Trolig ikke, ifølge forskningsleder ved Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Sverige.

– Nei. Retorikken har økt, og det i seg selv er urovekkende. Det er også et brudd på FN-pakten å true med vold om man ikke får viljen sin. Men det er forskjell på trusler og det å gå til anvendelse, sier Gudrun Persson.

ØKT RETORIKK: Forskningsleder ved Totalförsvarets forskningsinstitut, Gudrun Persson, sier det ikke er økt risiko for atomkrig. Retorikken derimot, har økt.

Ukrainas utenriksminister, Dmytro Kuleba, beskrev uttalelsen som skremselspropaganda.

– Russland med et siste håp om å skremme verden fra å støtte Ukraina, skrev han på Twitter.

Kaller det «bravader»

James Heappey, Storbritannias minister over væpnede styrker, avviser Lavrovs utsagn og sier det ikke er noen overhengende trussel om eskalering i Ukraina.

– Lavrovs varemerke i løpet av 15 år eller så som den russiske utenriksministeren har vært den slags bravader. Jeg tror ikke det akkurat nå er en overhengende trussel om eskalering, sa James Heappey til BBC Television.

På spørsmål om muligheten for at Russland tar i bruk et taktisk atomvåpen, svarte Heappey at han trodde det var en «forsvinnende liten» mulighet for en slik eskalering.

Persson mener det er meningsløst å spekulere i ulike scenarioer om hva Russland kan komme til å benytte seg av atomvåpen. Om Russland skulle gått til angrep på en flybase trenger de fem atomraketter, ifølge Persson.

– Dersom de ønsker en militær effekt, må Russland altså benytte mange ladninger, ikke ett lite atomstridshode, sier hun.

Atomvåpendoktrinen uendret

Russlands atomvåpendoktrine, som sier hvordan og i hvilke situasjoner et land skal bruke atomvåpen, har ikke endret seg siden 2020, påpeker Persson.

Ifølge doktrinen vil russiske atomvåpen kun bli tatt i bruk dersom landet selv blir angrepet med masseødeleggelsesvåpen eller dersom konvensjonelle våpen truer statens eksistens.

– Russland har heller aldri benyttet atomvåpen, og det har man i mange år anvendt som et sterkt argument mot USA, sier Persson.

– Legitimt for Ukraina å angripe Russland

Lavrov kritiserte også NATO-land for å indirekte bidra til krigen.

– Alle sier alltid at de vil gi våpen – som selvfølgelig også gir bensin på bålet – og de ønsker å tvinge ukrainerne til å kjempe med Russland til siste soldat med disse våpenleveransene, sa den russiske toppolitikeren ifølge RIA.

Heappey avviser anklagen fra Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, som sier at Ukrainas vestlige allierte skvetter bensin på bålet ved å forsyne landet med våpen.

– Det er helt legitimt for Ukraina å angripe i Russland, sier han til Times Radio.