LEVENDE UTELIV: Nederland droppet kravet om 1,5 meter høsten 2021, her 25. september på klubben Paradiso.

Protestaksjon i Nederland: Nattklubber åpner til tross for coronatiltak

Lørdag klokken 21 vil nattklubber over hele Nederland åpne som normalt – til tross for strenge coronaregler. Politiets varsler at de ikke vil gripe inn.

Av Yasmin Sfrintzeris

Store deler av serveringsbransjen i Nederland er fortsatt underlagt strenge coronatiltak:

Kun steder som tilbyr mat og drikke får holde åpent mellom klokken 05.00 og 22.00 – og det er krav om registrering, coronapass for alle over 12 år, munnbind, sitteplasser og 1,5 meters avstand mellom alle gjester.

Det innebærer naturligvis at en hel utelivsbransje er stengt.

Nå har klubbeiere sett seg lei på nedstengingen og varsler protester over hele landet: Nattklubber vil åpne som vanlig lørdag klokken 21, til tross for tiltakene.

Nederlands finansminister Micky Adriaansens har allerede varslet at det ikke ligger an til lettelser for utelivet før 15. februar. Hun varsler at nattklubbene som ikke følger reglene kan få bøter.

Nederlands finansminister Micky Adriaansens har hatt møter med representanter for utelivet. Hun varsler bøter til de som ikke overholder reglene.

«Natten står opp»

Onsdag 2. februar publiserte nattklubbene bak protesten en video på nyopprettet Instagram-profil.

– Lørdag 12. februar åpner nattklubbene. Ikke for én natt, men hver natt. Planen vår er klar. Vi snakker gjerne om den med alle som har tanker om den, skriver de innlegget.

Protestaksjonen har fått navnet «De nacht staat opp», som kan bli oversatt til «Natten står opp».

– Natten har vært stengt for lenge. Derfor handler vi klubbene og utelivet sammen, heter det på Instagram-profilen.

Nattklubber i flere storbyer har solgt billetter til åpningsarrangementer lørdag. I Amsterdam alene er det blitt solgt 15.000 billetter, ifølge Algemeen Dagblad.

Politiet vil ikke gripe inn

– For fagforbundenes del, vil politibetjenter i hovedsak være opptatt med primære oppgaver som nødhjelp og tjenester til innbyggerne, sier de fire fagforbundene ACP, ANPV, Equipe og NPB i en uttalelse til Algemeen Dagblad.

Ifølge avisen har fagforbundene bedt sine medlemmer å forholde seg passivt til eventuelle brudd på coronareglene i utelivet fra fredag kveld til mandag morgen.

Flere ordførere har derfor bedt ordensvakter om å sørge for at nattklubbene håndhever coronareglene. Ordensvaktenes fagforbund (BOA Bond) går på sine nettsider hardt ut mot disse ordførere og anklager dem for polarisering.

– Hvorfor går de inn for en streng håndheving av utelivsbransjen når tiltakene uansett lettes på snart, spør de på sine nettsider.

De problematiserer at ordensvaktene ikke har tilgang på utstyr til å forsvare seg på lik linje med politi – og krever at arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn lørdag.

Ordfører i Amsterdam Femke Halsema varsler dyre bøter.

Bøter på 450.000 kroner

Ordfører Femke Halsema i Amsterdam har i et brev til fagorganisasjonen truet utelivsbransjen med bøter på opptil 450.000 kroner dersom de åpner dørene på lørdag.

Det skriver De Telegraaf som har fått innsyn i brevet.

– Jeg forstår frustrasjonen, skuffelsen og behovet for perspektiv. Der andre sektorer får åpne skritt for skritt, har du i to år stått bakerst i åpningskøen, skriver hun.

Likevel:

– Jeg oppfordrer dere sterkt til å følge reglene, forutsatt at samfunnet snart åpner opp.