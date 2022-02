UHELDIG: Ine Eriksen Søreide (H) vil ha et tydeligere økonomisk og politisk engasjement fra norsk side, til støtte for Ukraina. Bildet er tatt under spørretimen denne uken.

Høyre: Misfornøyd med regjeringens Ukraina-støtte

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener at Norge må trappe opp den politiske og økonomiske støtten til Ukraina, nå når landet er omgitt av mer enn 100.000 russiske soldater like ved sine grenser.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Hun er ikke fornøyd med signalene fra den nåværende utenriksministeren Anniken Huitfeldt (Ap), og mener Norge må være enda tydeligere i sin solidaritet med Ukraina.

– Det første vi kan gjøre er å øke den økonomiske og politiske støtten, slik vår regjering gjorde etter at Russland annekterte Krim i 2014, sier Eriksen Søreide til VG.

Men fra Utenriksdepartementets politiske ledelse får hun et krasst svar:

– Regjeringen er opptatt av å stå sammen med våre allierte og å støtte Ukraina. Oppkonstruert politisk strid fra Høyre er ikke det landet trenger nå, skriver Huitfeldts statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i en epost til VG.

Uttrykke solidaritet

Eriksen Søreide har siden regjeringsskiftet vært leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomite.

– Jeg synes det er veldig rart at Norge ikke er med på et nytt fond til støtte for Ukrainas motstandsevne, som USA, Storbritannia, Canada, Sverige og Sveits har lansert. Når nære allierte og naboland går sammen om å uttrykke solidaritet med Ukraina på denne måten, da savner jeg at dette støttes fra den norske regjeringen, sier hun.

Utelukker militært materiell

Hun etterlyser et tydeligere økonomisk og politisk engasjement til støtte for Ukraina:

– Ja, det gjør jeg. Jeg synes det er uheldig at Norge ikke er med, eller tar lignende, tydelige initiativ selv, sier hun.

– Ønsker Høyre å åpne for våpeneksport til Ukraina?

– Jeg tror ikke det er noen partier i Stortinget som ønsker å ende reglene for norsk våpeneksport, som sier at vi ikke tillater eksport av militært materiell til land i krig, eller der krig truer.

– Hva med å sende hjelmer, slik Tyskland med et tilsvarende eksportforbud, har gjort?

– Det vil i prinsippet også være utelukket, sier Eriksen Søreide.

Men hun foreslår konkret at Norge svarer mer kraftfullt på FNs humanitære appell:

– FN har sendt ut en appell om 1,7 milliarder kroner for å dekke akutte behov for 1,8 milliarder mennesker som bor langs kontaktlinjen i de krigsrammede områdene i Øst-Ukraina. Norge ga 4,5 millioner kroner i desember. Her kunne regjeringen også vært mer fremoverlent., sier Eriksen Søreide.

Ikke symbolikk

På vegne av Huitfeldt, viser Petersson til at norsk økonomisk støtte til Ukraina de siste årene har vært om lag 200 millioner kroner.

– I desember bevilget regjeringen friske midler til minerydding i Ukraina. Vi er opptatt av at norsk bistand ikke skal være ren symbolikk, men gå til tiltak ukrainerne har bruk for. Fondet som Søreide viser til er én mulighet, men hun virker ikke å være kjent med at fondet ikke vil være i funksjon før om et halvt år, skriver han.

UD-statssekretæren legger til at Ukrainas FN-ambassadør takket for Norges støtte, etter at Norge hadde ledet møtet i FNs sikkerhetsråd om Ukraina siste dag i januar.

Uaktuelt bidrag?

Norge har deltatt med styrker i NATOs Enhanced Forward Presence i Litauen i flere år.

Eriksen Søreide mener det er viktig å fortsette med dette engasjementet.

Men samtidig håper hun at Norge er klar til å vurdere eventuelle forespørsler fra Nato om økt militær støtte til allierte land i øst, for eksempel ved å styrke nærværet vi allerede har i Litauen.

Eriksen Søreide viser til at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa ytterligere bidrag var uaktuelt, i et intervju med NRK i januar.

– Hvis Nato skulle definere et behov i solidaritet med østlige allierte, og for å få bedre situasjonsforståelse, synes jeg det er spesielt at Norge allerede på forhånd har avvist dette, sier hun.

Petersson kommenterer dette slik:

– På spørsmål fra Søreide i Stortinget onsdag, svarte utenriksministeren at regjeringen fortløpende vurderer en styrking av Norges bidrag. Søreide vet også utmerket godt at NATO-forsterkning er tema når NATOs forsvarsministere møtes neste uke og at Stortinget selvfølgelig vil bli konsultert, skriver han.