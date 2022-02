BLIR VÆRENDE: Ambassadør Erik Svedahl planlegger å bli værende i Kiev.

Norges ambassadør i Ukraina: − Jeg tror alle er bekymret

KIEV (VG) Han har sett kolleger pakke sammen og forlate byen. Men Norges ambassadør til Ukraina er innstilt på å bli – også hvis russerne kommer.

Et norsk flagg vaier utenfor den norske ambassaden i Kiev. To mutte politimenn holder vakt ved porten. I resepsjonen står to forlatte babybilstoler like ved bildet av det norske kongeparet.

Inne på ambassaden er det knapt folk igjen.

Ambassadør Erik Svedahl har ikke gjort som flere av sine diplomatkollegaer, som har valgt å forlate landet.

– Hvordan er det å stå i dette. Vi ser jo hva som meldes i mediene, men i gatene er det jo rolig?

– Det er litt surrealistisk, og hvis man ikke leser avisene eller ser på TV skulle man trodd det var helt normale tilstander her. Det er litt spesielt, sier Svedahl.

– Er du bekymret?

– Selvfølgelig. Jeg tror alle er bekymret. Vi får jo informasjon om hva som foregår og ser kapasiteten, det er grunn til bekymring det.

Onsdag 16. februar er blitt pekt ut som en skjebnedag. Amerikansk etterretning har uttalt at dette er dagen en invasjon kan komme.

Samtidig påpeker forskere at det er lite sannsynlig at Russland faktisk gjøre alvor av truslene sine.

AMBASSADEN: I sentrum av Kiev ligger den norske ambassaden. Mange av de ansatte har nå forlatt landet.

Frykten for en russisk invasjon av Ukraina er høy, og det er anslått at 150 000 russiske soldater har omringet landet.

Norske borgere er bedt av Utenriksdepartementet (UD) å komme seg ut av landet så fort som mulig, og flere av personellet på den norske ambassaden er sendt hjem sammen med sine familier.

Den amerikanske ambassaden uttalte mandag at de stenger ned i Kiev og flytter midlertidig til byen Lviv vest i landet.

Det amerikanske utenriksdepartementet skal også ha beordret destruksjon av datautstyr på ambassaden grunnet trusselen om russisk invasjon, ifølge Wall Street Journal.

STYRKER: Satellittbilder viser russiske styrker 20 kilometer fra den ukrainske grensen.

TRENER: Både barn og voksne var med da sivile ble trent opp i krigføring i Kiev på søndag.

Blir værende

I intervjuet med VG sier ambassadøren at Norge ikke har lagt planer for å flytte ambassaden vestover mot Lviv – nærmere Polen.

– Er du forberedt på å bli værende her i en lengre periode hvis konflikten eskalerer og kommersielle flyselskaper slutter å fly ut?

– Ja, vi er innstilt på å være her så lenge det er forsvarlig, så lenge sikkerheten vår ikke er truet eller noe slikt.

– Er du innstilt på at hvis Kiev blir tatt av russerne så må dere bli værende?

– Umulig å si på forhånd, men vi vurderer situasjonen fortløpende etter sikkerhetsbildet og hvordan det utvikler seg. I utgangspunktet så blir vi værende.

Det er gått et halvt år siden forrige gang USAs ambassade måtte evakuere.

Talibans fremrykk sjokkerte en hel verden, og den norske ambassaden i Kabul ble forlatt, og Taliban-soldater inntok kontoret til ambassadøren.

Norges ambassadør til Ukraina ønsker ikke å spekulere i om noe lignende kan skje nå.

– Hvilke tiltak har dere gjort på ambassaden? Det ser ikke ut som at dere brenner dokumenter i bakgården her?

– Vi har jo gjort det vi trenger å gjøre for å si det sånn.

SPESIELT: Ambassadør Erik Svedahl beskriver tiden nå som spesiell. Han har vært ambassadør i Ukraina i halvannet år.

– Hvordan har den siste tiden vært?

– Det har vært veldig spesielt, situasjonen i Ukraina er påfallende rolig og normal. Så det merkes ikke så veldig mye at vi er i denne spesielle situasjonen. Men vi ser jo hva som foregår og vi forbereder oss på at noe kan skje.

– Hvordan er stemningen på ambassaden? Mye av ambassadepersonell og tilhørende familier er reist hjem?

– De som har med seg familie har fått tilbud om å sende dem ut og det har de gjort. Vi er innstilt på holde det gående og være operative og fortsette å være i Kiev. Vi forbereder oss med det personellet vi har.

– Har dere oversikt over hvor mange norske borgere som er i Ukraina?

– Vi har bare oversikt over de som har registrert seg, og de har UD snakket med alle de og spurt hvor de er og hvilke planer de har, og oppfordrer de til å vurdere sin egen sikkerhetssituasjon.

Ambassadøren opplyser at det er i underkant av hundre norske borgere som har registrert seg på reiseregistrering.no og som befinner seg i landet, men at tallene normalt er noe høyere enn antall registrerte.

ROLIG: Dagliglivet i Kiev går sin vante gang og stemningen er rolig.

En talsmann for USAs utenriksdepartement understreker også at det fortsatt er håp om en diplomatisk løsning på stillingskrigen mellom Russland og Vesten, melder NTB.

– Vi tror at det fortsatt er et vindu for å løse dette gjennom dialog og diplomati, sier Ned Price.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov understreket mandag det samme.

– Våre muligheter er langt fra uttømt, og samtalene bør absolutt ikke fortsette i det uendelige, men jeg vil foreslå at vi fortsetter med dem, sa han.

VG I KIEV: Kyrre Lien er VGs reporter i Ukraina.

