STILLE FØR SKUDD? Så langt er det bare hundene som barker sammen i skyttergravene langs frontlinjen i Ukraina.

Dette bør du vite om Ukraina-konflikten

Mens Vesten holder pusten før Vladimir Putins neste trekk i Russlands konflikt med Ukraina, er det Minsk II politikerne snakker om. Men hva er egentlig Minsk-avtalen? Og kan den forhindre krig?

Publisert: Nå nettopp

Den nåværende Minsk-avtalen fra 2015, som er den andre i rekken, ble utarbeidet i den hviterussiske hovedstaden i et forsøk på å ende konflikten i Øst-Ukraina. På det tidspunktet hadde de blodige kampene pågått i 10 måneder.

Minsk II, som avtalen heter, ble imidlertid aldri fullt og helt fulgt. Nøkkelpunkter i uenighetene mellom Russland og Ukraina forble derfor uløst.

Dette er årsaken til at Europa nå står i den farligste situasjonen siden den kalde krigen, skriver CNN.

PÅ RANDEN AV KRIG: I januar besøkte VG den ukrainske hærens treningsleirer i Kiev.

Seniorforsker Julie Wilhelmsen hos NUPI til sier til VG at hovedutfordringen i konflikten nå er å klare å arbeide videre i forhandlingene om Minsk-avtalen.

– Samtidig som man styrker Ukraina militært fra vestlig side, følger man også et diplomatisk spor, sier Wilhelmsen.

Nå satses det på å fortsatt legge til rette for forhandlinger mellom landene.

– Det mest interessante nå er om man klarer å få til det, mener Russland-eksperten.

Dette er nøkkelspillerne

Etter at Minsk I kom og gikk uten suksess, møttes statsoverhoder fra Russland, Ukraina, Frankrike og Tyskland i februar 2015 for å prøve å forhandle frem en ny avtale. Målet var å skape fred i de ukrainske områdene i Ukraina som året i forveien hadde blitt overtatt av prorussiske separatister.

De to sentrale områdene ligger begge i Donbas-regionen – og ble kjent som Folkerepublikken Luhansk og Folkerepublikken Donetsk.

Klikk for å aktivere kartet

Den ukrainske regjeringen i Kiev hevdet at disse regionene var okkuperte av Russland.

Det hjalp ikke på tilliten at Russland tok Krim-halvøya med militærmakt etter at ukrainerne i 2014 styrtet den prorussiske presidenten Viktor Janukovitsj.

Kompleks konflikt

Forvirret? Konflikten i Ukraina foregår på tre ulike nivåer:

mellom grupperinger innad i Ukraina

mellom ukrainske myndigheter og Russland

mellom Nato og Russland

Konflikten dreier seg ikke bare om landområder, makt og sikkerhetspolitikk, men også om historie, identitet og folkerett.

Målet med de diplomatiske samtalene i februar 2015 var et politisk oppgjør.

Resultatet ble avtalen Minsk II, som ble signert av representanter for både Russland og Ukraina, og senere godkjent av FNs sikkerhetsråd.

Info Minsk-avtalene Minsk-avtalene fra 2014 og 2015 har som formål å stanse voldshandlingene som oppsto i Øst-Ukraina som følge av Ukraina-krisen.

Den første avtalen fra 2014 kalles Minskprotokollen – eller Minsk I – og ble utarbeidet av den trilateriale kontaktgruppen for Ukraina, bestående av Organisasjonen for Samarbeid og Sikkerhet i Europa (OSSE), Russland og Ukraina.

Avtalen inneholder tolv punkter. Partene forplikter seg til øyeblikkelig våpenhvile, og avtalen sier at makten i Ukraina skal desentraliseres.

Til tross for avtalen fortsatte kamphandlinger. Både russisk og ukrainsk side brøt våpenhvilen. Etter at separatister erobret den internasjonale flyplassen i Donetsk, ble avtalen satt ut av kraft.

11. februar 2015 kom det derfor i stand en ny avtale – Minsk II – mellom Russland, Ukraina, Folkerepublikken Donesk og Folkerepublikken Luhansk.

Avtalen ble forhandlet frem av den russiske, ukrainske og franske presidenten, samt Tysklands forbundskansler.

Hovedinnholdet er i hovedsak den samme som Minsk II: Enighet om våpenhvile, opprettelse av en buffersone, fangeutveksling, OSSE-overvåkning av fronten og 300 daters frist for Ukrainas nasjonalforsamling til å innføre selvstyre for visse områder i Donesk og Luhansk.

Minsk II har blitt brutt en rekke ganger. Det har ikke blitt satt i verk noen reform som gir områdene i Øst-Ukraina særstatus, og det har ikke blitt avholdt frie valg i de separatistkontrollerte folkerepublikkene.

Ukraina har ikke gjenvunnet kontroll over statsgrensene, slik Minsk-avtalene tok sikte mot. KILDE: Store Norske Leksikon Vis mer

– Problemet med avtalen er at de kravene som ligger på den ukrainske regjeringen er ganske heftige. Derfor har ikke Ukraina ønsket å gjennomføre avtalen, og de vestlige landene har ikke presset dem til å godta avtalen. Den går i Russlands favør, sier NUPI-forsker Wilhelmsen.

Storpolitisk trekantdrama

Mens Russland vil ha Ukraina under sine vinger, føler Ukraina seg vingeklippet og er åpen for tanken om å fly over til det Russland anser som fienden: Vesten.

Russland frykter at Ukraina skal bli medlem av Nato: Forsvarsalliansen ble opprettet for å beskytte medlemslandene mot nettopp Russland.

I SKYTTERGRAVENE: Ukrainske soldater fotografert i skyttergravene av VGs fotograf tidligere i februar.

Da Vladimir Putin ble president i 2000, ønsket han å danne sin egen forsvarsunion. Ukraina ville ikke bli med. I 2004 ble flere østeuropeiske land Nato-medlemmer.

Nato praktiserer en åpen dør-politikk der alle europeiske land har rett til å søke medlemskap.

At Russland blander seg inn i Ukrainas anliggender ved å støtte russisktalende opprørere, har fått Vesten til å innføre sanksjoner og USA til å trappe opp tilstedeværelsen i Europa.

– En gjennomføring av Minsk-avtalen kan innebære begynnelse på en løsning av den spente situasjonen rundt Ukraina, understreker Russland-forsker Julie Wilhelmsen.

Utfordrer avtalekravene

Håpet er at Minsk-avtalen skal få partene til å holde fingrene unna avtrekkeren. Avtalen fra 2015 sier at den ukrainske regjeringen skal ha kontroll over områdene ved grensen mot Russland.

Avtalen sikrer også en reform som gir en viss selvråderett til separatistregionene. Det vil slik Ukraina ser det innebære mindre selvråderett for landet som helhet, forklarer Wihelmsen.

RUSSISKE STRIDSVOGNER: Steppelandskapet i Hviterussland, nær Vest-Ukraina, vil være et egnet sted for en invasjon, advarer eksperter. Stridsvognene på bildet er på øvelse.

Det gjør avtalen vanskelig å svelge for en regjeringen i et land som er under hardt press fra Russland.

– Det ser ut som et diktat, som om man gir angriperen rett til å bestemme hva slags ordninger man skal ha internt i Ukraina, sier Wilhelmsen.

Etter at avtalen kom i stand, har det vært roligere i grenseområdene. Men 1,5 millioner ukrainere er fremdeles internt fordrevet og nær 14.000 har så langt mistet livet i konflikten, ifølge CNN.

Info Nøkkelproblemet i Minsk II Et problem med Minsk-avtalen er at ordet «Russland» ikke er nevnt i avtalen. Russlands rolle i konflikten er dermed hverken omtalt eller anerkjent.

Russland har derfor kunnet forklart nærværet i Ukraina med at de bare er en observatør, og at Ukraina og opprørerne må komme til enighet.

Det upresise språket har også ført til at Russland og Ukraina tolker avtalen ulikt. Vis mer

FRIVILLIG INNSATS: Universitetslærer Hanna Gohanovka (52) har siden Ukraina-konflikten startet i 2014 laget kamuflasjenett til bruk i det ukrainske militæret. Til sammen har hun og 11 andre frivillige laget over 2000 nett for å redde liv.

Ukraina ønsker å gjenvinne kontrollen over grensen før lokalvalg i områdene opprørerne kontrollerer. Russland benekter derimot at de har styrker i disse områdene.

For Putin er det ønskelig med valg i regionen før ukrainske myndigheter rekker å gjenvinne kontrollen.

Det er her vestlig diplomati så langt ikke har ført frem.

Ukraina er nå omringet av russiske styrker fra tre sider. De siste ukene har vestlige diplomater og statsoverhoder, med Frankrikes Emmanuel Macron i spissen, løpt ifra møte til møte om og med Russland og Ukraina.

STOR AVSTAND: Russlands president Vladimir Putin (t.v.) og Frankrikes president Emmanuel Macron under sitt fem timer lange møte i Moskva 7. februar 2022.

Lokalvalgenes nøkkelrolle

Tolker man avtalen til fordel for Russland, er den en måte for Russland å beholde sin innflytelse i Ukraina.

Hvis prorussiske grupper vinner lokalvalgene, gir dette Russland muligheten til å kontrollere Donbas-regionen – uten å måtte annektere noe som helst, slik de gjorde med Krim-halvøya.

Videre har Russland utstedt pass til flere hundre tusen innbyggere i Donbas-regionen. Prorussiske støttespillere kan da bli valgt inn til det ukrainske parlamentet – og dermed destabilisere landet enda mer.

UNGE STYRKER: Det militære universitetet i Kharkiv har 3000 elever. Undervisningen er lagt om siden 2014, nå bruker de folk med krigserfaring til opplæring av ungdommer som Aryna Jushchenko (17), Bogdana Opryshko (17), Arseniy Drozdov (19), Daniil Khitalenko (19), Dima Oberemok (21) og Alex Koshevoiy.

Vladimir Putins taktikk har ifølge Julie Wilhelmsen ikke endret seg særlig.

– Noen mener at prosjektet egentlig er å invadere Ukraina. Andre har ment at den russiske regjeringen har ønsket å få Vesten til å høre på Russlands krav. Jeg mener formålet har vært å skremme frem dette forhandlingsbordet, og disse ekstremt høye kravene om garantier, analyserer Wilhelmsen.

Akkurat det tror hun Putin synes han har lyktes med.

– Nå ser han hva han har fått ut av det. Han har fått et skytteldiplomati, hvor Russlands sikkerhetsbekymringer anerkjennes. Putin synes nok han har oppnådd ganske mye.

ØYNER SINE MÅL: Vladimir Putin følger med på en militærøvelse i Hviterussland i dette bildet fra september 2021.

Samtidig sier hun en russisk invasjon av Ukraina ville vært svært kostbart for Putin.

– Den russiske befolkningen er ikke interessert i en krig mot Ukraina. Putin er en leder som bruker rå militær makt for å oppnå sine interesser. Men han er ikke en irrasjonell leder, og han er veldig oppsatt på å beholde sin posisjon hos det russiske folket.

Har troen på Minsk

Emmanuel Macron har uttrykket at han ser på Minsk-avtalen som sentral for å unngå ytterligere konflikt. Tirsdag denne uken uttalte han at Minsk II «er den eneste måten som lar oss bygge fred og bygge en levedyktig politisk situasjon».

Også USAs utenriksminister Antony Blinken har fremhevet Minsk-avtalen som veien å gå videre. Men Blinken har også pekt på utfordringene ved avtalen:

– Ukraina har nærmet seg dette i god tro. Vi har til dags dato ikke sett Russland gjøre det samme, har han uttalt.

DIPLOMATI I PRAKSIS: Utenriksminister Antony Blinken hilser på utenriksminister Sergey Lavrov under et møte i Genève 21. januar 2022.

Ifølge The New York Times frykter Biden-administrasjonen at storskala-invasjon fra Russland vil kunne drepe 50.000 sivile og utløse en flykningekrise i Europa.

Tolkningen av Minsk-avtalen må før eller senere avgjøre følgende:

Er Ukraina suverent slik ukrainerne selv mener? Eller bør suvereniteten begrenses, slik Russland ønsker?

VG Forklarer: Derfor vil Russland ha Ukraina»: