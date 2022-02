MØTE: Visepresident Mike Pence og president Donald Trump gjør seg klare til et intervju med Fox News i mars 2020.

Mike Pence slår tilbake mot Trump-påstander: − Han tar feil

Aldri før har tidligere visepresident Mike Pence vært så tydelig uenig med gamlesjefen Donald Trump.

Av Håkon Kvam Lyngstad

USAs tidligere visepresident, Mike Pence, går fredag ut mot sin tidligere sjef Donald Trump.

Trump har flere ganger sagt at Mike Pence hadde makt til å omgjøre valgresultatet etter presidentvalget i 2020 – en påstand han gjentok senest denne uken.

– President Trump tar feil. Jeg hadde ingen rett til å omgjøre valget, sier Pence i en tale.

– Helt ærlig er det nesten ingenting som er mer uamerikansk enn tanken om at en enkeltperson kan velge den amerikanske presidenten.

Omskriver manus

Trump og resten av Det republikanske partiet har den siste tiden arbeidet for å snu narrativet rundt den dødelige kongresstormingen, hvor fem personer mistet livet.

Trump har den siste tiden spilt opp sine egne støttespillere, og blant annet flørtet med tanken om å benåde pågrepne etter stormingen av kongressen, og gitt sin støtte til demonstrasjoner i byer hvor Trump er under etterforskning.

Republikanerne fordømte fredag de to eneste republikanske kongressmedlemmene som gransker Donald Trumps rolle i stormingen av kongressen i januar i fjor: Liz Cheney og Adam Kinzinger.

Republikanerne mener nå at de er illojale mot den tidligere presidenten.

Fordi de deltar i granskingen, er de nå blitt skarpt fordømt for å delta i «forfølgelse av vanlige borgere som er engasjert i legitim politisk diskurs», ifølge New York Times.

«Heng Mike Pence»

Det var da Mike Pence skulle sertifisere valgresultatet i kongressen 6. januar i fjor, at folkemengdene stormet Kongressbygningen.

Etter at Trump hadde oppildnet sine tilhengere, stormet tusenvis av dem barrikadene rundt Kongress-bygningen i Washington DC.

Flere ropte i takt: «Heng Mike Pence! Heng Mike Pence!» Andre hadde med seg en symbolsk galge til plassen foran Kongressen.

Mike Pence måtte selv flykte fra opprørerne, slik du kan se i videoen over.

Fikk press på forhånd

Dagen før sertifiseringen – og det som skulle vise seg å bli en av de mest dramatiske dagene i nyere amerikansk historie – var Trump klar i sin tale til Mike Pence. Han ba om en hjelpende hånd:

– Jeg håper Mike Pence innfrir for oss, det må jeg si. Om han ikke gjør det, vil jeg ikke like ham like godt som jeg gjør nå, sa Trump fra et podium i Dalton i Georgia. Der skulle han mobilisere velgere et avgjørende senatsvalg.

EKTE AMERIKANSK: President Donald Trump og visepresident Mike Pence frontet sommeren 2017 kampanjen for produkter laget i USA.

Som visepresident var det Mike Pence som skulle passe på at dette går riktig for seg, og som til slutt altså utropte Joe Biden som endelig valgvinner.

Trump var tydelig med Pence, som har vært en lojal og stilletiende støttespiller av Trump gjennom fire år. Ifølge The New York Times, sa Trump:

– Du kan enten gå inn i historien som en patriot, eller du kan gå inn i historien som en «pussy».

Det sa han i en telefonsamtale i forkant av den dødelige kongress-stormingen.

Donald Trump ringte Pence før møtet hvor han oppildnet sine tilhengere. Det skjedde etter at presidenten i flere uker for åpen scene hadde presset Pence for å få han til å motsette seg valgresultatet.