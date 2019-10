VENTER OPPBLUSSING: Høye temperaturer og vedvarende vind ventes å gi nytt liv til skogbrannene som herjer i California i helgen. Her fra natt til lørdag. Foto: Gene Blevins / Reuters

Farlig vind forverrer brannene i California: – Historisk og ekstremt

Myndighetene i California advarer om «ekstreme» vindforhold som vil blåse liv i de omfattende skogbrannene nord i delstaten.

50.000 innbyggere er beordret evakuert fra sine hjem i fylket Sonoma, som ligger nord for San Francisco. Her herjer Kincade-brannen, som har spredd seg til et område tilsvarende 10.300 hektar siden den brøt ut onsdag, melder AFP.

Brannen, som for øyeblikket brenner gjennom bratt og avsidesliggende terreng, truer 23.500 bygninger og har allerede tvunget innbyggerne i tettstedet Geyserville til å forlate området.

– Dette er definitivt en hendelse som vi kaller historisk og ekstrem, sier David King, meteorolog hos US National Weather Service, til Los Angeles Times.

– Det som gjør denne hendelsen virkelig alvorlig, er i hvor lang tid disse vindforholdene kommer til å bli værende, sier han.

– Livstruende

Varm, intens vind ventes ifølge værmeldingene å ta seg opp lørdag og vare inn mot mandagen gjennom San Francisco Bay-området. Det er utstedt rødt farevarsel i området, noe som indikerer høy risiko for brann.

Californias største strømselskap sier de forventer å kutte strømmen til 940.000 kunder, noe som ifølge lokale medier vil ramme opp mot to millioner mennesker.

– Denne værhendelsen kan bli den kraftigste i California på tiår, sier strømselskapet PG & E i en pressemelding. De venter vindkast på opptil 31 meter per sekund.

Brannen ventes i helgen å spre seg mot sørvest som følge av vinden, sier meteorolog Ryan Wilburn til Reuters.

Det fører brannene nærmere motorveien 101, og setter byene Windsor og Heraldsburg i fare. Begge byene ble lørdag evakuert.

– Dette er en livstruende situasjon og en fare for hele vår by, sier Windsor-borgermester Dominic Foppoli.

Los Angeles Times skriver at trafikken har gått sakte utenfor Windsor som følge av evakueringen. Lange køer var utenfor bensinstasjonene i byen, som har rundt 28.000 innbyggere.

PAKKER SAKENE: Chrissy Pierce, innbygger i Windsor, er blant dem som blir evakuert i forbindelse med torsdagens branner. Foto: Kent Porter / AP

– Jeg har tatt med alt jeg kunne få med meg i tilfelle vi mister hjemmet vårt, sier Windsor-innbygger Paige Sweet (22) til avisen.

– Det er definitivt nervepirrende hvis brannen kommer denne veien. Jeg aner ikke hva som vil skje.

I MEXICO: Skogbrannene herjer også over grensen i delstaten Baja California i Mexico. Foto: Reuters

Unntakstilstand

California-guvernør Gavin Newsom har erklært unntakstilstand i forbindelse med brannene.

Om lag 2.000 brannfolk kjemper mot Kincade-brannen, som ifølge myndighetene kun er 10 prosent under kontroll.

KØER: Tusenvis evakueres i California ettersom det ventes at Kincade-brannen blusser opp igjen i helgen. Foto: Darryl Bush / AP

De kan ifølge meteorologene vente seg langt større utfordringer enn mannskapene som slåss mot Tick-brannen. Samme tøffe værforhold er ikke ventet her.

Lenger sør i California er evakueringen hevet og titusenvis har kunnet reise hjem til sine hus i Santa Clarita, like nord for Los Angeles.

Skogbranner herjer også på andre siden av grensen i den meksikanske delstaten Baja California, der lokale myndigheter opplyser fredag at tre har mistet livet og at over 150 hjem har brent ned.

