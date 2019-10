GJENFORENT: Katheryn Strang endelig gjenforent med sin foxterrier Dutchess, som har vært savnet siden 2007. Foto: Steve Mellon / Pittsburgh Post-Gazette

Hund savnet siden 2007: Funnet over 1800 kilometer unna hjemmet

For 12 år siden forsvant foxterrieren Dutchess fra hjemmet sitt. Mandag ble hun funnet igjen over 1800 kilometer unna i Pittsburgh i Pennsylvania.

Nå nettopp







Den 14 år gamle hunden Dutchess ble funnet skjelvende, sulten og med et sterkt behov for negleklipp under et skur mandag denne uken, ifølge Humane Animal Rescue.

Det skriver nyhetsbyrået Associated Press.

Siden Dutchess var microschippet, klarte dyrebeskyttelsen og spore hunden tilbake til sin eier, Katheryn Strang, i Boca Raton i Florida.

Forsvant ut døren

Strang forteller til nyhetsbyrået at hun ikke trodde sine egne ører da hun fikk telefonen og hørte nyheten om at Dutchess var funnet etter alle disse årene.

Hunden forsvant nemlig i 2007 da sønnen til Strang åpnet døren etter skolen en dag, og Dutchess forsvant ut av døren.

les også Kvinne tiltalt for ulovlig bruk av strømhalsbånd på hunder

Siden så de henne aldri igjen, og de trodde hunden var blitt overkjørt eller tatt av noen.

Likevel fortsatte Strang å betale den årlige avgiften på microschipen.

– Hunden blir som din egen unge. Da gir du ikke opp håpet, sa Strang på nyhetskonferansen etter at hun hadde blitt gjenforent med Dutchess.

Strang kjørte hele veien til Pittsburgh for en emosjonell gjenforening med hunden sin.

Publisert: 12.10.19 kl. 12:06







Mer om