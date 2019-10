VG har denne uken besøkt al Hol-leiren i Syria, hvor minst ett av de sveitsiske barna er. Delen der de internasjonale kvinnene og barna er internert, er fullstendig avstengt. I delen med syriske og irakiske familier er det en handlegate. Foto: Harald Henden

Sveitsisk avis: Vurderer å hente syv barn og deres IS-mødre

Avisen Sonntags Zeitung melde at en helomvending kan være på trappene i den sveitsiske regjeringen.

Senest 8. mars utelukket myndighetene at Sveits skulle hente ut barn fra Syria sammen med sine mødre – og slo fast at barna måtte hentes ut alene.

Den samme debatten raser i Norge, fordi en IS-mor nektes å følge sin syke norsk fireåring hjem til Norge for helsehjelp. Saken skal debatteres i Stortinget i dag, hvor MDG skal foreslå en hasteavstemning for å få hentet gutten og moren hjem.

Den sveitsiske avisen skriver at det kan bli flertall i Forbundsrådet (regjeringen) for at også IS-mødre kan få bli med sine barn tilbake. Ifølge avisen er det snakk om å eventuelt hente ut syv barn og fire kvinner.

VG har kontaktet det sveitsiske utenriksdepartementet for en kommentar, for å få bekreftet om de vurderer å hente hjem disse syv barna.

Utenriksdepartementet viser til avgjørelsen fra 8. mars, som slo fast at Sveits ikke skal gå aktivt inn for å hente hjem foreldre. Og at de bare vil vurdere å gå inn aktivt for å hente ut mindreårige.

– Denne avgjørelsen gjelder fortsatt, skriver utenriksdepartementet i en e-post til VG.

«Sveits’ sikkerhet og beskyttelsen av befolkningen har høyest prioritet», slo regjeringen fast 8. mars. De nekter ikke voksne innreise, men vil ikke aktivt hjelpe dem tilbake.

Sonntags Zeitung er en søndagsavis utgitt av Tamedia, det største private medieselskapet i Sveits. To av mødrene til de sveitsiske barna skal ifølge avisen være sveitsiske, i tillegg til en fransk og en belgisk statsborger som har barn som er sveitsiske statsborgere. Også søndagsavisen Le Matin Dimanche melder at det kan komme politikkendringer. på feltet

Den belgiske avisen Het Laatste Nieuw omtaler den belgiske kvinnen som en av Belgias mest radikaliserte IS-kvinner. Hun skal ifølge avisen ha giftet seg med en sveitser og fått to barn med ham.

