Entreprenør Robert F. Smith holder tale for Morehouse College i Atlanta. Foto: Steve Schaefer/Atlanta Journal-Constitution via AP

Milliardær betaler gjelden til 396 studenter

Studiegjelden er estimert til 350 millioner norske kroner.

Søndag fikk Morehouse College i Atlanta en overraskelse da milliardær Robert F. Smith holdt tale. Under talen kunngjorde investoren at han skulle betale ned studiegjelden til skolens avgangsklasse, melder CNN.

– På vegne av de åtte generasjonene i familien min som har vært i dette landet, skal vi legge litt drivstoff i bussen, sa Smith under talen, hvor han avslørte at familien ville sørge for at studiegjelden til avgangsstudentene ville bli strøket.

Entreprenør Robert F. Smith er grunnlegger av investeringsselskapet Visa Equity Partners, som er verdt rundt fem milliarder dollar, ifølge Forbes. Magasinet skriver at han er den rikeste svarte personen i USA.

Den store kunngjøringen ble møtt med stående applaus og jubel. Under talen uttrykte Smith ønske om at alle skulle ha de samme mulighetene til å realisere den amerikanske drømmen.

Ifølge skolepresidenten, David Thomas, er det 396 heldige studenter som får skolelånet fjernet. Avisen The Journal-Constitution har estimert at studiegjelden til rundt 350 millioner norske kroner.

Studiegjeld som ikke blir betalt er i ferd med å bli et nasjonalt problem i USA, melder The Guardian.

– Det er mye penger

I tillegg til den gode nyheten annonserte den rause investoren at Morehouse College ville få 13 millioner norske kroner i gave. Studentene i avgangsklassen kunne ikke tro sine egne ører da investoren kom med kunngjøringene.

– Vi så på hverandre og tenkte: «Er han seriøs? Det er mye penger», sier student Robert James (21) til CNN.

Student Jonathan Epps (22) forteller at den «store velsignelsen» ikke har gått opp for ham. Han legger til at det er det snilleste og mest generøse han har opplevd.

– Det vil nok synke inn med årene. Jeg har ikke noe ord.. Det gjør en fin dag så utrolig mye bedre, sier Epps.

Saken fortsetter under bildet.

Fra venstre: Studentene Jonathan Epps (22), Elijah Nesly Dormeus (22) og Robert James (21) får slettet sin studiegjeld. Foto: Morehouse College

Selv har Epps i overkant av 300.000 norske kroner i studentlån - noe som hans foreldre hadde lovet å hjelpe med å betale ned. Men det får de slippe nå.

Robert James og Jonathan Epps’ klassekamerat, Elijah Nesly Dormeus (22), er den første av sine åtte søsken som har fått seg en utdannelse. Hans mor måtte forsørge familien etter at faren hans døde da han var fem år gammel.

I tillegg til en gjeld på nesten 800.000 kroner, måtte moren ta opp et lån for å hjelpe ham med å komme seg gjennom skolen.

– Alt hun gjorde og alt hun ga - det var ikke forgjeves, sier Dormeus.

Publisert: 20.05.19 kl. 17:34