Ikke alle veier leder til Rom – 81-åring endte opp i Tyskland

81-åringen brukte GPS-en for å komme seg til den storslagne italienske hovedstaden, men endte i stedet opp i landsbyen Rom i Tyskland.

«Det sies at alle veier leder til Rom. Uheldigvis, som en eldre sjåfør oppdaget, så leder de ikke nødvendigvis til det riktige Rom», skriver The Times om den ulykksalige 81-åringen.

Den italienske mannen, som beskrives som en pilegrim, dro fra hjemmet sitt i Newcastle i håp om å ankomme Vatikanet for å treffe paven. Men 81-åringen som trodde han skulle bli møtt av storslåtte katedraler og monumenter, endte i stedet opp i den vesttyske landsbyen Rom etter å ha tastet inn feil destinasjon i GPS-en sin.

Da han ankom den tyske landsbyen skal 81-åringen ha blitt så sjokkert at han gikk ut av bilen uten å sette på håndbrekket, melder tysk politi i en pressemelding. Den åpne døren slo ham over ende, mens bilen rullet videre og traff et stoppskilt.

Mens mannen ble behandlet på sykehus for skadene sine, endte bilen opp med skader for mer enn 4000 euro (nesten 40.000 kroner), skriver The Times.

Og mens ordtaket sier at «alle veier leder til Rom», så er det på det rene at ikke alle veier leder til Å i Lofoten. Det fikk to kinesiske turister smertelig erfare da de tidligere i mai plottet inn den nordnorske perlen på GPS-en, men endte opp over 1300 kilometer unna i Aa i Sogn og Fjordane.

Det var en forvirret kinesisk turist som dukket opp på tunet til Magni Aa-Berge.

– Først tenkte jeg ikke så mye over det, for skipsverftet i bygda har mange kinesiske arbeidere. Jeg tenkte at det kanskje var en av dem som lurte på noe, sier hun til NRK Sogn og Fjordane.

Etter mye kommunikasjonsproblemer kom de frem til at kineserne var på feil adresse.

– Men da pekte han på nabohuset og lurte på om det var dit han skulle, for han var fremdeles helt overbevist om at han var på rett plass, sier Aa-Berge.

