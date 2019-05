BOMBEFARE: De norske soldatene i Anbar viser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (53) hvordan de beskytter seg mot selvmordsbombere og miner i det farefulle ørkenområdet. Foto: Harald Henden, VG

Styrker sikkerheten for norske soldater i Irak

Sverige, Nederland og Tyskland avslutter sine treningsoppdrag, og forbereder seg på å trekke sine soldater ut av Irak. Norge blir foreløpig værende, men styrker sikkerheten.

Situasjonen i Midtøsten er blitt stadig mer spent, ettersom konfliktnivået mellom USA og Iran stadig øker. Det påvirker også sikkerhetssituasjonen i nabolandet Irak , der norske styrker er utplassert på et treningsoppdrag i Anbar-provinsen.

– Sikkerhetssituasjonen har endret seg og trusselbildet er blitt mer utfordrende. For å kompensere for det har vi iverksatt tiltak for å sikre norsk personell i Irak, bekrefter oberstløytnant Ivar Moen i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), til VG.

Sverige trekker seg ut

Etter det VG er kjent med er det primært to faktorer som endrer situasjonen på bakken i Irak: Økende utrygghet grunnet det nevnte konfliktnivået mellom Iran og USA; og det faktum at USA forbereder seg på en tilbaketrekning av soldater fra både Irak og Syria.

USA har styrket sikkerheten for sitt personell ved ambassaden i Bagdad, og andre vestlige land vurderer nå situasjonen for sine styrker i landet. Tyskland og Nederland opplyste onsdag at deres styrker i Irak inntil videre innstiller sin virksomhet. Sveriges Radio melder onsdag kveld at Sverige vil gjøre det samme.

USA mener at det foreligger konkrete trusler fra Iran-støttede militsgrupper mot vestlige mål i Irak og evakuerer nå deler av sitt personell fra ambassaden i Bagdad og konsulatet i Erbil, melder NTB.

Tyskland har rundt 160 soldater i Irak, 60 av dem i Taji rett nord for Bagdad og 100 i Arbil i Nord-Irak. Nederland har drøyt 50 soldater i Arbil, men innstiller også virksomheten som følge av «trusler», ifølge nyhetsbyrået ANP.

Norge har rundt 70 soldater i Irak, der de deltar i den USA-ledede koalisjonen mot IS og støtter irakiske regjeringsstyrker. Soldatene er stasjonert ved Ain al-Asad-flybasen i Anbar-provinsen.

Bidro i kampen mot IS

Etter det VG kjenner til er det ikke aktuelt å avslutte det norske styrkebidraget. Men samtidig er det mindre aktivitet for de norske styrkene, ettersom hovedoppdraget, nemlig kampen mot IS, er over.

– Vårt oppdrag er å støtte og utdanne irakiske sikkerhetsstyrker. Vi står til disposisjon for irakerne, men vi har ikke slike pågående oppdrag nå. Vi er inne i en mer rolig periode, sier Moen.

Under veiledning i felt i kampen mot IS som kom norske styrker inn i skarpe situasjoner.

Forsvarsdepartementet har foreløpig ikke gitt noen endret instruks til de utøvende tjenestene. Pressevakt ved forsvarsstaben bekrefter at norske styrker foreløpig blir værende i Irak.

– Per nå er det ikke besluttet å avslutte oppdraget i Irak, men vi følger situasjonen nøye, sier oberst Sven Halvorsen til VG.

Publisert: 15.05.19 kl. 19:59 Oppdatert: 15.05.19 kl. 22:04