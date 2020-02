PREGET: I Milano har en rekke mennesker blitt smittet av corona-viruset. Italia har innført omfattende testing. Foto: Helge Mikalsen / VG

Corona-beredskap: Derfor gjør ikke Norge som Italia

MILANO/OSLO (VG) Det er for ressurskrevende og for lite effektivt å sjekke alle som ankommer Norge for corona-smitte, mener FHI.

Da VG ankom Malpensa-flyplassen i Milano mandag kveld denne uken, ble passasjerene allerede ombord på SAS-flyet informert om at det ville bli en screening i form av en temperaturkontroll av alle passasjerene ved ankomst.

I ankomstområdet før bagasjeområdet ble VGs reportere målt i pannen med et elektronisk termometer. Ingen av passasjerene ble stoppet, så langt VG kunne se.

Å teste alle som ankommer landet for smitte, er ikke tiltak som er innført i Norge.

Dette regnes som områder med spredning Per 25.02.2020 regnes følgende områder som områder med vedvarende spredning: Fastland-Kina

Iran

Sør-Korea

Regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia. Vis mer

– Det står ikke noen på flyplasser og passer på de titusener som passerer der hver dag. Vi har ikke noe system på å måle temperaturer på flyplassen, fordi vi vet at det ikke har særlig effekt, sier fagdirektør for smittevern Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

– Hvorfor tester man ikke alle som kommer til Norge, sånn som de gjør i Italia?

– Vi prøver jo å bygge våre råd på det vi har god kunnskap om. Ankomstscreening har vist seg å ikke ha særlig effekt - det har det vært store studier på. Folk kommer inn fra alle verdensdeler – du vet ikke hvor de har vært før, og de kan ha mellomlandet et annet sted.

– Ville måttet putte tusenvis i karantene

Forland sier det ville være ekstremt ressurskrevende å teste alle som kommer fra relevante områder.

– Hvis man hadde screenet for symptomer på feber ved ankomst hadde du fått sjekket alle som kommer med vanlig influensa eller forkjølelser, som er det vanligste når man har feber. Du ville måttet putte tusenvis av mennesker i karantene. Fortsatt er det sånn at dette er en lite utbredt sykdom.

Han påpeker også at Italia innførte ankomstscreening og hadde det på plass før utbruddet i landet.

– Så det fanget det ikke opp. Det som kan ha en effekt, er exit-screening i områder med utbrudd – og det har de innført fra Kina .

Italia: Overrasket over økt antall smittede

Italias statsminister Giuseppe Conte sa forrige uke at han var overrasket over den plutselige og store økningen i antall smittede.

Likevel forteller statsministeren at årsaken til den store økningen av antall tilfeller kan være at landet har gjennomført en rekke omfattende tester, skriver La Repubblica.

– Vi har allerede gjennomført 4000 munnprøver. Vi er det eneste landet i Europa som har vedtatt å ta i bruk strengere og mer nøyaktige kontroller, sier Conte.

– Det kan være en forklaring på antallet over smittefunn som er blitt gjort. Det kan heller ikke utelukkes at antallet kan øke i andre land nå.

