Tredje høyreekstreme angrep på kort tid: – Slår ekstra hardt i Tyskland

Tyskland-ekspert Kate Hansen Bundt mener en polarisert innvandringsdebatt har deler av skylden for terrorangrepet i den tyske byen Hanau onsdag.

«Det trekker seg et blodspor av høyreekstremisme gjennom vårt land», sa innenriksminister Horst Seehofer etter skytemassakren.

Han betegnet samtidig sikkerhetstrusselen fra høyreekstremisme, antisemittisme og rasisme som svært høy.

Ni personer, alle med utenlandsk opprinnelse, ble drept da gjerningsmannen gikk inn på to vannpipe-barer og begynte å skyte rundt seg. Like etter tok han sitt eget liv.

Seehofer beskrev fredag terrorangrepet som rasistisk motivert; den mistenkte gjerningsmannen Tobias Rathjen (43) la noen dager før hendelsen ut en timelang video på YouTube, der han ga uttrykk for høyreekstreme og sterkt rasistiske holdninger.

Han etterlot seg også et 24 siders langt notat, som inneholder konspirasjonsteorier og tar til orde for folkemord på «flere raser og kulturer blant oss».

– Et råere ordskifte

Kate Hansen Bundt, Tyskland-kjenner og generalsekretær i Atlanterhavskomitéen, mener en sterkt polarisert politisk debatt har betydning for at landet nå opplever sitt tredje terrorangrep på kort tid.

– Med Alternativ for Tysklands (AfD) inntog i Forbundsdagen (nasjonalforsamlingen, journ.anm.) i 2017 har man fått et råere ordskifte og en mer polarisert høyre-venstre-diskusjon også i Tyskland – spesielt med tanke på innvandring og bagatellisering av Nazi-Tysklands overgrep, sier Bundt.

Hun mener flyktningkrisen i 2015 står sentralt i forklaringen av hvorfor partiet under valget i 2017 ble et protestparti for mange utover «menigheten», og fikk en oppslutning på 12,6 prosent.

– Partiet vokste seg stort på flyktningkrisen og ble kuppet av anti-immigrasjon/antiislamske krefter, akkurat da flyktningstrømmen var på sin største høsten 2015, utdyper Bundt.

MINTES DE DREPTE: Blomster og lys ble lagt ut på et provisorisk minnesmerke i Hanau. Bildet er tatt fredag. Foto: ARMANDO BABANI / EPA

AfD-politiker: – En ekte rasist

Reaksjonene til AfDs 99 representanter i nasjonalforsamlingen er blant annet omtalt av tyske Die Welt.

Ifølge avisen mener nesten samtlige av politikerne enten at angrepet kan kobles til andre partiers liberale innvandringspolitikk, eller de avfeier det som en upolitisk gjerning utført av en gal mann.

Unntaket er representanten Jan Nolte, den eneste av AfDs folkevalgte som tok i bruk ordet høyreekstremisme for å beskrive angrepet.

– Denne fyren, som hadde forskrudde fantasier om tilintetgjørelse av folkegrupper, var en ekte rasist, skriver han blant annet i et innlegg på Facebook.

FREDAGSBØNN: I Bait-ul-Wahid-moskeen i Hanau fredag. Foto: ARMANDO BABANI / EPA

– Tydelig at han var forvirret

Bundt i Atlanterhavskomitéen påpeker at flyktningkrisen og det politiske klimaet ikke alene kan forklare økningen i høyreekstreme angrep.

– Man skal ikke si at ugjerningen ikke er politisk motivert; innvandringsmotstand, rasisme, følelsen av at nykommeren er mindre verdt enn meg. Men samtidig er det veldig tydelig at han var forvirret og hadde vrangforestillinger, sier hun.

Tendensen er heller ikke unik for Tyskland, påpeker Bundt, som mener hendelsen også må settes inn i en internasjonal kontekst.

Hun viser til at høyrepopulisme, høyreekstremisme og innvandringsfiendtlige krefter har fått sterk oppslutning i mange europeiske land og i USA.

– Men det slår ekstra hardt i Tyskland med sin historie, og ikke minst fordi man den siste tiden har hatt store problemer med å danne regjering i den østtyske delstaten Thüringen.

– Det skyldes nettopp at høyrepopulistiske har fått så stor oppslutning i frie valg. Angela Merkels kristendemokratiske parti CDU nekter å samarbeide med fløypartiene til høyre og venstre, og får slik problemer med å forme demokratiske koalisjoner, forklarer Bundt.

