Årets første ekstremvær på vei mot den amerikanske kysten

Et uvær bygger seg opp utenfor Floridas kyst. «Arthur» er årets første navngitte tropiske storm.

Ifølge CNN er det sjette år på rad at et navngitt ekstremvær tar form før 1. juni, som regnes som det offisielle startskuddet på orkansesongen i Atlanterhavet.

Den amerikanske TV-kanalen skriver videre at amerikanerne forbereder å sende to fly – såkalte «orkanjegere» – for å undersøke hvorvidt uværet tiltrer i styrke.

Foreløpig går varselet imidlertid ut på at «Arthur» kommer til å holde seg langt ute i havet utenfor Florida, Georgia og Sør-Carolina, før det nærmer seg kysten av Nord-Carolina mandag med vind og regn.

– Folk langs kysten av Nord-Carolina bør følge nøye med på utviklingen av dette ekstremværet, ettersom det kan skape kraftig vind og store mengder regn mandag, melder National Hurricane Center.

I fjor var det den subtropiske stormen «Andrea» som «kickstartet» den amerikanske orkansesongen 20. mai.

OVERSVØMMELSER: Vannmassene «Barry» dro med seg skapte store ødeleggelser i Louisiana i fjor. Foto: DAN ANDERSON / EPA

Senere ble Louisiana hardt rammet av den tropiske stormen «Barry», som skapte store oversvømmelser og gjorde mange strømløse.

Meteorologer følger nå nøye med på bevegelsene til stormen «Arthur». En værfront skapt ved de fire store sjøene mellom USA og Canada kan påvirke den tropiske stormen.

– Avhengig av hvor raskt værfronten beveger seg østover kan det bidra til å dytte «Arthur» ut i havet og vekk fra USA. Samtidig kan det også bygge opp til enda kraftigere uvær som påvirker retningen til «Arthur», og kanskje bringer det enda lenger innlands, forklarer CNN-meterologen Haley Brink.

Ifølge The Weather Channel kan den tropiske stormen treffe Nord-Carolina med en fart på 65 kilometer i timen (18 meter per sekund).

Saken oppdateres.

