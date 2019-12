ÅRLIG: Nok en gang har Vladimir Putin holdt en maratonpressekonferanse i Moskva. Foto: YURI KOCHETKOV / EPA

Putin forsvarer Trump: – Beskyldninger som ikke henger på greip

Den russiske presidenten kommer sin amerikanske kollega Donald Trump til forsvar under sin årlige pressekonferanse i Moskva.

For mindre enn 10 minutter siden

– Partiet som tapte valget, fortsetter kampen på andre måter, sier Vladimir Putin på pressekonferansen torsdag.

Putin mener at riksrettssaken er basert på «fabrikkerte» beskyldninger og at Senatet kommer til å stoppe saken.

– Det er usannsynlig at Sentatet, med republikanerne i flertall, vil fjerne en av sine fra makten – basert på beskyldninger som etter min mening ikke henger på greip, sa Putin.

Den årlige pressekonferansen varer vanligvis mellom tre og fire timer – mens «rekorden» fra 2008 er på fire timer og 40 minutter.

* Putin beklager nok en gang at den tidligere Sovjetunionen er borte. Han refererer en rekke ganger til hvordan ting var i Sovjet-tiden.

* Putin innrømmer at det må gjøres anstrengelser i miljøkampen, men han tviler på nøyaktigheten i beregningen av menneskers påvirkning på klimaet. Han hevder at Russland varmes opp med dobbelt så stor hastighet som det globale snittet. Han sier at den globale oppvarmingen truer russiske byer i arktiske strøk.

* Putin utelukker ikke endringer i grunnloven når det gjelder presidentperioder. Men hva han egentlig mente med sin uttalelse om å fjerne regelen om to perioder på rad, diskuteres ivrig i sosiale medier. I dag er det sånn at en president kan sitte i to perioder à seks år. Putin kom tilbake som president i 2012 og ble gjenvalgt i 2018. Neste valg er i 2024.

* Putin avviser nok en gang at det er russiske militære i Øst-Ukraina. Han fastslår at begge sider har leiesoldater.

* Putin skryter av at Russland har blitt verdens største korneksportør – og har gått forbi USA og Canada. I Sovjettiden måtte landet importere korn.

* Putin sier at takket være kampen mot alkoholisme har gjennomsnittlig levealder økt. Han tror ikke på forbud, men oppfordrer innbyggerne til å drikke vin. Han hevder at det nå brukes mindre ren sprit enn i Tyskland.

* Putin lover at det skal bli orden på søppeltømmingen i Russland.

* Putin synes at utestengningen av Russland fra idretten i fire år er «urettferdig» og at utøvere som doper seg, må straffes individuelt (i motsetning til at WADA straffer en hel nasjon).

* Putin sier at fattigdom er et problem – men at det var langt verre på 1990-tallet.

Publisert: 19.12.19 kl. 13:40

Mer om

Flere artikler