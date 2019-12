DØMT: Simon Leviev er dømt til 15 måneders fengsel. Her fra rettssalen i Tel Aviv 11. november.

Tindersvindleren dømt til 15 måneders fengsel

Simon Leviev, kjent som Tindersvindleren, har erkjent straffskyld og er nå dømt for tyveri, svindel og forfalskning av dokumenter i Israel.

Oppdatert nå nettopp

Ved 12-tiden mandag falt dommen mot Leviev etter flere runder med utsettelser i retten i Tel Aviv. Han er dømt for lovbrudd han gjorde for snart ti år siden.

I tillegg til fengselsstraff er han dømt til å betale 170 000 shekel, som tilsvarer nesten 450.000 norske kroner. Omtrent 395.000 av kronene skal gå til svindelofrene.

I februar avslørte VG hvordan han har lurt en rekke kvinner, utleiere og familier for millioner av kroner – for å finansiere sitt eget luksusforbruk.

Dansk kvinne om Tindersvindleren: «Det var mitt livs største forelskelse»

Men Leviev er ikke dømt for dette, og disse forholdene har aldri vært en del av Tel Aviv-tiltalen.

VG vet samtidig at det pågår etterforskning mot ham i flere land i Europa, og det er ikke utenkelig at andre politimyndigheter vil be om å få ham utlevert etter han har sonet dommen i hjemlandet Israel.

Cecilie Fjellhøy, som tidligere har fortalt hvordan hun ble manipulert av Simon Leviev, er skuffet over dommen.

– Men forhåpentligvis er det ikke siste gang han stilles for retten, skriver hun i tekstmelding til VG.

Leide ut til Tindersvindleren: «Ble svindlet og truet»

DØMT: Her er Simon Leviev i byretten i Athen i sommer. Senere ble han utlevert til Israel. Foto: Tore Kristiansen, VG

Selv om Leviev er dømt til fengsel i 15 måneder, vil han i praksis sitte innelåst i en betraktelig kortere periode. Han har sittet i varetekt i over fem måneder og denne perioden vil trekkes fra dommen.

Journalistkollega, Amit Youlzari, som var i retten i Tel Aviv på jobb for VG, forteller at det er vanlig å slippe tidligere ut av fengsel dersom man oppfører seg bra.

– Ofte trekker de fra en tredjedel av straffen på grunn av god oppførsel.

Bodde med Tindersvindleren: «Sa han jobbet som hemmelig agent»

Simon Levievs advokat, Yaki Kahan, forteller at dommen var forventet.

– Dette gikk som vi antok, og jeg forventer at min klient er ute igjen om få måneder.

Han legger til at dommen ikke har noe med forholdene VG beskriver i sine saker.

– De påstandene er noe han på det sterkeste benekter å ha gjort, sier Kahan.

Publisert: 30.12.19 kl. 16:09 Oppdatert: 30.12.19 kl. 16:29

Mer om

Flere artikler