Sjefen for Irans luftfartsorganisasjon: Flyet ble ikke truffet av et missil

Sjefen for den iranske luftfartsorganisasjonen avviser fredag morgen at det ukrainske flyet ble truffet av et missil, og sier de vil fortsette å etterforske saken.

Oppdatert nå nettopp

På en pressekonferanse på iransk tv fredag morgen sier sjefen for den iranske luftfartsorganisasjonen at de kan utelukke at flyet ble truffet av en rakett.

– Vi må vente på resultatene av undersøkelsen, men det vi kan si sikkert nå er at flyet ikke ble truffet av noen rakett, sier Ali Abedzadeh.

Han sier videre at både Russland, Frankrike, Ukraina og Canada har uttrykt ønske om å undersøke flyets svarte bokser, og at de nå undersøker muligheten for at dette skal bli gjort i Iran.

Ifølge Al Jazeera sier Abedzadeh at det ville vært rester av flyet spredt over et stort område hvis flyet hadde blitt truffet av en missil.

På pressekonferansen ble også de svarte boksene viste frem.

– Vi har bedt Sverige og Canada med å sende spesialister til å bidra i etterforskningen, sier han ifølge AlHadath.

– Vi kan bekrefte at Sverige står klare til å bistå Iran. Utenriksminister Ann Linde snakket i går med den iranske utenriksministeren, og sa da at Sverige står klare. Sverige har også uttrykt et ønske om åpenhet og transparens i etterforskningen, sier pressetalsperson Buster Mirow i det svenske utenriksdepartementet til VG.

Krever gransking

Sveriges statsminister Stefan Löfven krever fredag en gransking etter flystyrten i Iran, der minst ti svensker var av de totalt 176 mennesker omkom, skriver Aftonbladet.

Löfven sa at han har vært i kontakt med Canadas statsminister Justin Trudeau, og at de er enige om at de berørte landene må få bidra i etterforskningen:

– Vi ble enig om at denne informasjonen øker behovet ytterligere for en rask, fullstendig og transparent undersøkelse, sier Löfven i meldingen.

VIL HA ÅPENHET: Sveriges statsminister Stefan Löfven har snakket med Canadas statsminister Justin Trudeau. Foto: Helge Mikalsen

Det er minst 10 svenske statsborgere som omkom i flystyrten:

– Informasjonen vi har er at det dreier seg om minst ti personer. Det kan også være personer som har en tilknytning til Sverige, sier Julia Eriksson Pogorzelska i svensk UD til VG.

Tidligere torsdag hevdet en Pentagon-kilde, en høytstående etterretningskilde i USA og en irakisk etterretningskilde overfor Newsweek at flyet trolig ble skutt ned av et iransk rakettforsvarssystem ved en feiltagelse.

The New York Times har fått tilgang til et videoopptak som viser det som kan være et missil treffe flyet.

Får undersøke «svarte bokser»

Redaktøren i det iranske nyhetsbyrået Iran Front Page skriver på Twitter at Ali Rabiei, som er talsperson for Irans president Hassan Rouhani, har sagt at myndighetene i Tehran nå ønsker både Ukraina og Boeing velkommen til å delta i etterforskningen av ulykken.

De siterer også Rabiei på følgende:

– Vi råder amerikanske myndigheter til å vente på resultatene til ulykkeskommisjonen for den ukrainske flystyrten, fremfor å spre løgner og psykologisk spill.

Amerikanske NPR har også snakket med Rabiei, som avviser at det dreier seg om en feilskutt missil.

– Det er umulig. Hvis det var en rakett som traff flyet ville vi hatt satellittbilder tilgjengelig. I tillegg har vi den svarte boksen, og vi har bedt Ukrainas regjering om å komme. Vi kan gi dem den svarte boksen og vi kan analysere den sammen – eller et annet land som er villig til å komme. Det vil vise seg at det bare var en ulykke. Vi har ikke gitt boksen til amerikanerne fordi vi ikke stoler på dem og hvordan de kan tolke informasjonen, sier Rabiei.

Representanter fra de nasjonale havarikommisjonene i Canada og USA varslet i natt at de har takket ja til Irans invitasjon om å komme til ulykkesstedet for å bistå i granskingen.

Bakgrunn: Video kan vise at det ukrainske passasjerflyet ble skutt ned over Iran

– Alle berørte land må få delta

Det var torsdag ettermiddag at Trudeau sa at de hadde etterretning på at flyet som styrtet i Iran, ble skutt ned ved et uhell. Iran har avvist teorien.

– Vi har etterretning fra flere kilder, deriblant våre allierte og vår egen etterretning. Bevisene tyder på at flyet ble skutt ned av et iransk bakke-til-luftmissil, sa Trudeau på en pressekonferanse i Ottawa torsdag.

176 DØDE: Flere nasjonaliteter var om bord i det styrtede flyet. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Löfven sier til TT at han og Trudeau ble enig om at de berørte landene må bidra med sin ekspertise i saken.

– Vi ble enige om å holde tett og kontinuerlig kontakt med andre berørte land, sier den svenske statsministeren.

Han har også snakket med Ukrainas president, Volodomyr Zelenskyj:

– Vi vil også samarbeide tett med Ukraina i etterforskningen, skriver Löfven.

Begge de «svarte boksene» til det styrtede flyet er funnet, og har potensielt interessante opplysninger. Også cockpit-kommunikasjonen er funnet, men de skal være ødelagte, noe som har ført til at deler av minnet på dem er borte.

Publisert: 10.01.20 kl. 07:16 Oppdatert: 10.01.20 kl. 09:31

Mer om

Flere artikler