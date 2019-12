Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Her på NATO-toppmøtet i London i starten av desember. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Erdogan truer med å stenge sentral flybase

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truer med å stenge Incirlik-flybasen sør i landet. Basen er strategisk svært viktig for NATO.

– Om det blir nødvendig, stenger vi ned Incirlik ved behov, sier Erdogan.

Det skriver det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu. Basen er viktig fordi USA skal ha om lag 50 atomvåpen liggende lagret der.

Erdogan sier at også radarbasen Kurecik kan bli stengt. Begge militærbasene ligger nær grensa mot Syria og har blitt brukt av USA i kampen mot terrorgruppen IS.

Incirlik-flybasen er strategisk svært viktig for NATO. Her på et bilde fra 2016. Foto: UMIT BEKTAS / Reuters

S-400 og F-35

Den tyrkiske presidenten sier en stengning vil være et naturlig svar på USAs trussel om sanksjoner mot NATO-medlemmet Tyrkia, etter at tyrkerne besluttet å kjøpe det russiske luftforsvarssystemet S-400.

Kjøpet møtte umiddelbart motstand i Washington, som i tillegg til trusler om økonomiske sanksjoner svarte med å kaste tyrkerne ut av kampflyprogrammet F-35.

– Om de truer oss med å innføre disse sanksjonene så kommer vi selvfølgelig til å slå tilbake, sier Erdogan.

Amerikanerne mener det er en risiko for at sensitiv informasjon om F-35 kan lekke til russerne om Tyrkia integrerer S-400 i sitt forsvar.

Folkemord-resolusjon

I tillegg reagerer Tyrkia svært dårlig på at Kongressen i USA torsdag vedtok en resolusjon som formelt anerkjenner at det fant sted folkemord mot opptil 1,5 millioner armenere fra 1915 til 1917.

Tyrkia erkjenner at rundt 400.000 armenere mistet livet under første verdenskrig. Men regjeringen i Ankara hevder at dette var som følge av sult, sykdom og strid, og ikke som et resultat av systematisk forfølgelse og overgrep fra Det osmanske rikets side.

Rundt 30 land har anerkjent massedrapene på armenere som folkemord. Norge er ikke blant dem.

Erdogan omtalte søndag resolusjonen som «fullstendig politisk», og legger til:

– Det er veldig viktig for begge sider at USA ikke tar uopprettelige steg i vår relasjon.

