FØRER AN: Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, på vei ut fra et møte i kongressbygningen tirsdag. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Ekspert om riksrett: Politisk stunt og strategisk tabbe

Forsker Asle Toje mener riksrettsprosessen mot Donald Trump er en strategisk blunder fra demokratenes side.

– Demokratene har startet en kostbar og smertefull prosess, et politisk stunt uten håp om fellende dom og avsettelse, sier den tidligere forskningsdirektøren ved Nobelinstituttet.

Toje mener at republikanerne heller ikke kommer godt ut av riksrettssaken.

– I sin totale uvilje mot å opplyse saken, bidrar også republikanerne til at saken fremstår fremstå som politisk spetakkel. Begge partier svekker tilliten til egne politikere, sier Toje.

Ifølge New York Times er det så godt som sikkert at Representantenes hus i Kongressen i morgen onsdag vil vedta å stille president Donald Trump for riksrett.

– Ingen håp om å avsette ham

Tirsdag tok den republikanske lederen for Senatet, Mitch McConnell, kraftig til motmæle mot riksrett-tiltalen, og mente hele prosessen har vært mangelfull.

Mens demokratene har kontroll i Representantenes hus, som avgjør om det reises sak eller ikke, fungerer Senatet som «domstol» - og her har altså republikanerne full kontroll.

– Demokratene har ingen håp om å avsette ham. Hva de har på Trump, er skuffende lite og ikke nok til overbevise en eneste republikaner, sier Toje.

– Konstitusjonelle grunnlaget foreligger

Jusprofessor Geir Stenseth mener at Trump og hans advokat Rudy Giuliani holdt på med en affære i Ukraina som skulle skade Trumps rival Joe Biden og tjene hans egen valgkamp.

– Det konstitusjonelle grunnlaget for riksrett foreligger, om vi legger til grunn bevisene fra etterretningskomiteen og vurderingene i justiskomiteen i Kongressen, sier Stenseth.

Asle Toje mener at anklagernes problem er at det ikke foreligger en forbrytelse, fordi Ukraina aldri iverksatte noen etterforskning mot demokraten Joe Biden.

– Uten at det foreligger en kriminell handling, klarer ikke demokratene forklare hvorfor det er maktpåliggende å avsette Trump i et valgår, sier Toje.

Fakta om riksrettsgranskningen 25. juli hadde USAs president Donald Trump en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj der han ba Ukraina etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter, som har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap. Noen dager tidligere hadde Trump stanset en utbetaling på 390 millioner dollar (nær 3,6 milliarder kroner) i militær bistand til Ukraina.

Kjernen i riksrettsgranskingen i USA er hvorvidt Trump brukte militærbistanden som brekkstang for å presse Ukraina til å etterforske mannen som kan bli hans motstander under presidentvalget neste år.

Innholdet i telefonsamtalen ble kjent i midten av september som følge av et internt varsel til generalinspektøren for de amerikanske etterretningstjenestene og påfølgende lekkasjer til pressen.

24. september kunngjorde demokraten Nancy Pelosi at det innledes en etterforskning i Representantenes hus som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett. Kilder: NTB, AP, AFP, DPA og Reuters

- Ikke fryktelig graverende

Asle Toje mener at demokratene har vært ute på fiskeekspedisjon.

– De fikk telefonsamtalen med Ukrainas president, men håpet å finne noe mer. Det har de gjort, men det er ikke noe fryktelig graverende, sier Toje.

Han mener at grunnen til at ingen er dømt i riksrett, er åpenbar:

– I et demokrati avsetter vi folkevalgte gjennom valg. De som fradømmer noen et embete i riksrett, må forklare velgerne hvorfor deres stemme blir satt til side, sier Toje.

– Har brutt sin egen ed

Seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier ser det annerledes:

– Det er mer alvorlig å bryte grunnlovens sentrale bestemmelser enn å bryte vanlige lover. Trump har beviselig brutt sin egen ed om at han vil forsvare og beskytte grunnloven.

Melby har forståelse for at Trump blir tiltalt for å misbruke embetet og hindre kongressen i sin grunnlovsfestede rolle med å føre tilsyn med presidentmakten.

– For demokratene kan saken koste dyrt rent politisk. Men det kan også bli politisk kostbart ikke å gjøre hva de etter grunnloven er forpliktet til, å føre oppsyn med presidenten.

Asle Toje forklarer hva han mener er demokratenes tabbe:

– De ville trengt medieoppmerksomhet de neste månedene til sitt politiske prosjekt og sine kandidater til presidentvalget. I stedet vil alt handle om Trump, sier forskeren.

– Trump ekstremt upopulær

Toje sier at Trump er «ekstremt upopulær» blant ledende republikanske politikere. Hans inntrykk er at de «opplever at de er blitt kapret av en kraft de ikke identifiserer seg med».

– Hadde sentrale republikanske senatorer støttet riksrett, kunne alt klappet sammen for Trump. Men demokratene forsøkte ikke en gang å overbevise dem om at de hadde en god sak, sier Toje.

USA-EKSPERTER: Tidligere forskningsdirektør ved Nobelinstituttet Asle Toje (t.v.), forsker ved Institutt for forsvarsstudier Svein Melby og professor ved Universitetet i Oslo Geir Stenseth.

Presidenten ventes å bli frifunnet for maktmisbruk og hindring av Kongressen på nyåret, fordi de nødvendige to tredjedeler av Senatet ikke stiller seg bak tiltalen.

– Vil si han er totalt renvasket

Professor Stenseth, som er ekspert på riksrett ved Universitetet i Oslo, sier at riksrett er en rent politisk prosess, når det juridiske grunnlaget foreligger.

– Trump kommer garantert til å bruke en frikjennelse for hva det er verdt og si at han er totalt renvasket, fordi Senatet mener han ikke har gjort noe galt, Geir Stenseth.

Han minner om at ingen amerikansk president noen gang er dømt i riksretten.

Melby mener det ikke er godt å si hvordan riksrettssaken slår ut for valget i desember.

– Du vinner ikke presidentvalg på denne typen saker, sier Svein Melby.

– Har levert til de grader

Asle Toje viser til at Trump «har levert til de grader» overfor hvit arbeiderklasse:

– Den økonomiske veksten i USA er høy, Trump har fått kontroll med innvandringen. Han har tatt en fight med farmasiselskapene etter opiatepidemien. Handelskrigen mot Kina er populær, også at han er tøff mot USAs NATO-allierte. Og han har aldri startet krig.

Svein Melby mener også Trump har levert en konservativ politikk med resultater.

– Problemet er at han selv fremstår som en ganske ufordragelig person som lager mye spetakkel rundt seg. Folk holder seg for nesa, når de skal stemme på ham. Hadde han opptrådt mer normalt, hadde han enkelt seilt frem til gjenvalg, sier Melby.

Publisert: 17.12.19 kl. 17:29 Oppdatert: 17.12.19 kl. 17:42

