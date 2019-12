Trump driver valgkamp under riksrettsdebatten: – Arrogant

Over midnatt beslutter Representantenes hus å stille Donald Trump (73) for riksrett. Da er Trump på valgrally i Michigan. – Arrogant, sier USA-ekspert.

Dagen er historisk for USAs 45. president:

Representantenes hus i Kongressen samles klokken 15 norsk tid. De neste seks timene skal republikanere og demokrater debattere riksrett mot president Donald Trump.

Avstemningen om hvorvidt tiltale skal reises, er ventet å finne sted etter midnatt norsk tid, ifølge Politico. Da befinner presidenten seg i Battle Creek, Michigan.

Der er Donald Trump på valgmøte, klar til nye utfall mot demokratene. Presidenten har nemlig sagt at han ikke vil følge riksrettsdebatten, som han kaller bløff og heksejakt.

– Det er arrogant av ham, men det er absolutt hensikten, sier USA-ekspert og tidligere forskningsdirektør ved Nobelinstituttet Asle Toje.

Trump: - Har ikke gjort noe galt

Han mener Trump vil vise at han er opptatt av en delstat der Hillary Clinton led nederlag og vil minne Michigan om hva han har gjort for velgerne deres.

– Trump vil vise at han er opptatt av å levere på sitt politiske prosjekt, samtidig som han distanserer seg fra hva demokratene driver med i Washington DC, sier Toje.

På Twitter skrev presidenten i dag tidlig amerikansk tid:

– Kan dere tro at jeg i dag vil bli stilt for riksrett av den radikale venstresiden og de tafatte demokratene – jeg som ikke har gjort noen ting galt.

I en tirade oversendt demokratenes flertallsleder Nancy Pelosi i går protesterer Trump mot å bli stilt for riksrett og kaller prosessen et «kuppforsøk» fra demokratene.

Demokratene har 233 representanter i «huset», mot republikanernes 197. Avstemningen ventes å følge partilinjene – et flertall vil stemme for riksrett.

– Det er ventet at riksrettsanklagene går igjennom avstemningen i dag, sier førsteamanuensis Hilde Restad ved Bjørknes høyskole.

Hun legger til at det blir spennende å se hvor mange demokrater som ikke tør stemme for riksrett, av hensyn til eget gjenvalg.

Tredje president for riksrett

– Det er ikke like mye spenning knyttet til den republikanske siden, som har stått last og brast med Trump siden han ble president, sier Restad.

Etter alt å dømme blir Donald Trump den tredje amerikanske presidenten i historien som stilles for riksrett, etter Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1998.

Riksrett settes i senatet, som er det andre kammeret i Kongressen. Høyesterettsjustitiarius John Roberts leder forhandlingene, de 100 senatorene utgjør juryen.

Kongressrepresentanter utpekt av demokratenes flertallsleder Nancy Pelosi vil legge frem tiltalen og fungere som aktorer under riksrettssaken.

Justiskomiteen stilte seg bak tiltalepunktene fredag 13. desember:

Trump foreslås tiltalt for maktmisbruk, ved at han skal ha utnyttet presidentembetet til å oppnå personlige fordeler. Han blir etter alt å dømme også tiltalt for å motarbeide Kongressens riksrettsgransking.

Riksrett i senatet over nyttår

Demokratene mener at Trump holdt tilbake militær bistand til Ukraina for å presse den tidligere sovjetstaten til å etterforske hans rival Joe Biden og sønnen Hunter.

Riksretten settes i senatet over nyttår. Demokratene ønsker å føre vitner som presidenten har nektet å la forklare seg for Kongressen. Republikanerne vil ha saken unna.

– Spørsmålet er om republikanerne våger å la det gå uke etter uke, for å holde demokratiske senatorer låst i Washington DC mens de burde drive valgkamp, sier Toje.

ANFØRER: Demokratenes flertallsleder Nancy Pelosi fører an i riksrettsprosessen mot Donald Trump. Foto: EPA

Fakta om riksrettsgranskingen 25. juli hadde USAs president Donald Trump en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj der han ba Ukraina etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter, som har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap. Noen dager tidligere hadde Trump stanset en utbetaling på 390 millioner dollar (nær 3,6 milliarder kroner) i militær bistand til Ukraina.

Kjernen i riksrettsgranskingen i USA er hvorvidt Trump brukte militærbistanden som brekkstang for å presse Ukraina til å etterforske mannen som kan bli hans motstander under presidentvalget neste år.

Innholdet i telefonsamtalen ble kjent i midten av september som følge av et internt varsel til generalinspektøren for de amerikanske etterretningstjenestene og påfølgende lekkasjer til pressen.

24. september kunngjorde demokraten Nancy Pelosi at det innledes en etterforskning i Representantenes hus som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett. Kilder: NTB, AP, AFP, DPA og Reuters

Ingen president er fratatt embetet

For at Trump skal felles og bli fjernet fra Det hvite hus, trengs to tredjedels flertall. Det oppnår neppe demokratene, for i Senatet har republikanerne flertall.

– Demokratene håper nok et mirakel inntreffer, som viser at de gjorde rett da de innledet riksrettshøringer. Men det ser ut til å være et forlorent håp, sier Asle Toje.

Donald Trump kan vente å bli frikjent. Ingen president er hittil fradømt embetet i USA. Men Trump kan bli den første som kjemper for gjenvalg, etter å ha blitt stilt for riksrett.

