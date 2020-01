Medlemmer av Folkets Mobiliseringsstyrker og deres støttespillere angriper en av inngangene til USAs ambassade tirsdag. Onsdag fortsatt demonstrasjonene utenfor ambassaden.

Stenger ned ambassade: Derfor mener USA at Iran står bak opptøyene

Helt siden USAs invasjon i 2003 har Irans innflytelse i Irak vokst. I dag er flere militser samlet under navnet Folkets Mobiliseringsstyrker blitt Irans forlengede arm i nabolandet.

Tirsdag brøt demonstranter seg inn i deler av USAs ambassade i Bagdad og satt fyr på resepsjonen og en vaktpost før de ble presset tilbake.

Flere irakere overnattet i telt utenfor ambassaden, og onsdag tok demonstrasjonene til på nytt, før folkemengden ble spredt av tåregass på ettermiddagen, ifølge New York Times.

Onsdag kveld besluttet USA å stenge ned store deler av virksomheten på ambassaden.

– På grunn av militsangrep mot den amerikanske ambassadens område stanses alle konsulattjenester for offentligheten inntil videre. Alle avtaler er avlyst. Amerikanske borgere frarådes å nærme seg ambassaden, skriver ambassaden i en uttalelse.

Utenriksminister Mike Pompeo har avlyst et besøk til Ukraina som følge av opptøyene.

Selv om angrepet på ambassaden skjedde i Irak og ble utført av irakere, har USA gitt Iran skylden.

Forklaringen på det er sammensatt, men handler i bunn om at det blant demonstrantene var sjiamilitser med nære bånd til det iranske regimet.

De utbrente restene av resepsjonen til USAs ambassade i Irak. Foto: Khalid Mohammed / AP

Utløst av flyangrep

Demonstrasjonene ble utløst av et amerikansk flyangrep mot en av disse militsene, Kata’ib Hezbollah, søndag.

Flyangrepene drepte minst 25 og såret minst 55.

Kata’ib Hezbollah er en del av paraplyorganisasjonen Folkets Mobiliseringsstyrker, som samler en rekke militser og er blitt en selvstendig del av de irakiske sikkerhetsstyrkene.

Så da amerikanerne bombet det de mener er en terrorormilits med bånd til Iran søndag, så andre det som et angrep på Irak, forklarer professor Jo Jakobsen ved NTNU. Han har internasjonal politikk som fagfelt.

– Når du angriper styrker som er en offisiell del av irakiske sikkerhetsstyrker, angriper du også Irak. Det er her protestene begynte, sier han.

Et amerikansk Apache-helikopter skyter ut bluss over ambassadeområdet natt til onsdag. Foto: Khalil Jenkins / U.S. Department of Defense

Maktfaktor i Irak

Blant de mer enn 40 militsene som er organisert under paraplyen til Folkets Mobiliseringsstyrker finnes det også sunnimuslimer, kristne og jesidier, ifølge Carnegie Middle East Centre.

Men majoriteten er sjiamuslimer, og undermilitser som Kata’ib Hezbollah har fått trening og utstyr fra Irans revolusjonsgarde.

– Noen er nærmere Iran enn andre. Gruppen USA angrep, er ganske nær Iran, sier Jakobsen.

Invasjonen av Irak endret maktbalansen

Forklaringen på hvordan Iran har fått innflytelse i Irak går tilbake til USA invasjon av Irak i 2003, forklarer professoren.

Iran har siden revolusjonen i 1979 vært under sjiamuslimsk prestestyre, og et maktsenter for en av de to dominerende retningene innen islam.

Majoriteten av Iraks befolkning er sjiamuslimer, men sto langt fra makten under Saddam Husseins sekulære, men sunni-dominerte styre.

– Irak og Iran har vært erkefiender, men situasjonen endret seg i 2003. Endringen gjorde at Iran plutselig ikke hadde en fiende, men et potensielt vennlighetssinnet regime. Iran har utnyttet det til å få innflytelse, sier Jakobsen.

Anslagene på antallet demonstranter tirsdag varierer fra litt under tusen til nærmere to tusen. Foto: DEPARTMENT OF DEFENSE / X80001

Kjempet sammen mot IS

Mange av militsene har eksistert siden tidlig på 2000-tallet, men ble samlet under navnet Folkets Mobiliseringsstyrker i 2014 for å bekjempe det fremvoksende kalifatet til terrorstaten IS.

Her kjempet militsene sammen med amerikanske styrker.

– De har vært veldig viktig i kampen mot IS, det er paradokset i dette, sier Jakobsen ved NTNU.

Benekter skyld

Iran benekter å være involvert i angrepet på ambassaden.

Også militsen Kata’ib Hezbollah frasier seg ansvar for den mest voldsomme delen av angrepet mot ambassaden tirsdag, men har agitert for demonstrasjoner.

– Vi kan ikke kontrollere disse menneskene, og jeg tror du hørte meg si over høyttalerne «ikke gå for langt, ikke brenn», sa en talsmann for militsen til New York Times utenfor ambassaden onsdag, mens demonstranter klatret opp på tak og forsøkte å stifte nye branner.

En talsperson for militsen uttalte til CNN onsdag ettermiddag:

– Vi har gitt beskjed til alle om å trekke seg tilbake, fordi USA bør ha mottatt budskapet vårt nå.

Røyk stiger opp fra inngangsområdet til USAs ambassade, mens demonstranter utenfor filmer. Foto: AHMED JALIL / EPA

Angrep på amerikanske baser

Flyangrepet søndag kom etter at det siden i vår har vært en rekke angrep mot amerikanske baser i Irak.

– Så vidt jeg har fått med meg er det ingen som har tatt på seg ansvaret for angrepene, men det er rimelig å anta – og amerikanerne antar – at Irans Revolusjonsgarde har vært med å avgjøre og styre disse grupperingene til å foreta angrep, inkludert det siste for noen dager siden, som førte til gjengjeldelse fra USA, sier Jakobsen.

Irakiske sikkerhetsstyrker holder vakt utenfor inngangen til USAs ambassade i Bagdad. Flere av demonstrantene er formelt også en del av landets sikkerhetsstyrker. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Iran har støttegrupper i Libanon, Syria og Irak

Jakobsen ved NTNU trekker linjer mellom hvordan sjiamilitsene opererer i Irak og hvordan Hizbolla i Libanon siden 80-tallet har vært en militær og politisk stat i staten.

Også i Syria operer grupper støttet av Iran, som har hjulpet Assad-regimet i kampen mot IS.

– Fra Irans ståsted har de den samme rollen. De øker Irans innflytelse. De vinner på lang sikt innflytelse i landene, fordi disse gruppene er så viktige for regimene i Libanon, Syria og Irak, sier Jakobsen.

Publisert: 01.01.20 kl. 21:31 Oppdatert: 01.01.20 kl. 21:59

