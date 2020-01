Statsminister Dimitrij Medvedev og president Vladimir Putin 25. desember 2019. Foto: DMITRY ASTAKHOV / Sputnik

Russlands statsminister og regjering går av - erstatter foreslått

Nyhetsbyrået AFP melder at den russiske statsministeren Dmitrij Medvedev og hans regjering går av. Nå har Putin foreslått hans erstatter.

Det skjer etter at president Vladimir Putin holdt sin årlige tale til nasjonalforsamlingen tidligere i dag.

Nyhetsbyrået Interfax skriver at Putin har bedt regjeringen om å bli sittende til en ny regjering er på plass. Putin har lovet å møte hvert eneste medlem av regjeringen.

Putin har, ifølge Interfax, foreslått at Medvedev skal jobbe med forsvar og sikkerhet fremover. Presidenten skal ta de videre avgjørelsene om sammensetningen av regjeringen.

Putin takker Medvedev for hans tjeneste, ifølge Tass. Men han påpeker også at regjeringen ikke har oppfylt kravene som er blitt satt for den.

– Ikke alt ble gjort, men det var umulig, sier Putin om regjeringen ifølge Interfax.

Like før klokken 17.30 melder blant annet AFP at Putin har foreslått skattesjef Mikhail Misjustin som ny statsminister i Russland.

PUTINS VALG: Mikhail Misjustin - en 53 år gammel økonom fra Moskva - er utpekt som Medvedevs erstatter av Putin. Foto: ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / KREMLIN POOL / SPUTNIK POOL

Ofte uenige

Dmitrij Medvedev har sittet som statsminister under president Putin siden mai 2012. Før dette var Medvedev selv president mellom 2008 og 2012.

I sin periode som president gjorde Medvedev mange valg Putin var uenig i. Blant å unngå og bruke vetoretten i FN mot bombingen av Lybia i 2011, som Norge tok del i.

Etter USAs president Donald Trump innførte sanksjoner mot Russland, uttalte Medvedev at forholdene mellom de to landene ville bli svært anspent, ifølge CNN.

Før sin tid i politikken jobbet han som juridisk konsulent i St. Petersburg, hvor han møtte sin fremtidige politiske partner Vladimir Putin. I årene som fulgte jobbet Medvedev som stabssjef for Putin, helt frem til han ble visestatsminister i 2005.

IKKE ALLTID ENIG: Putin var ikke alltid fornøyd med statsministerens valg. Foto: Alexei Nikolsky / Pool Sputnik Kremlin

– Svekker hans rolle

Mangeårige Moskva-korrespondent for NRK, Hans Wilhelm Steinfeld, sier til VG at det vil svekke Medvedev som politiker, om han går av nå. Medvedvev har vært en trofast medløper til Putin i 20 år, og har hatt høytstående stillinger i regjeringen helt siden Putin ble president for første gang i 1999. nr

I Russland blir statsministeren utnevnt av presidenten, men må også godkjennes av nasjonalforsamlingens lavere kammer, Statsdumaen, ifølge Store norske leksikon.

Presidenten har stor innflytelse over regjeringskollegiet. Han utpeker regjeringens smedlemmer, etter forslag fra statsministere, og kan lede statsråd og avvise forslag fra regjeringen.

Ministrene utpekes vanligvis mer på bakgrunn av sine faglige og profesjonelle meritter enn partipolitisk erfaring.

– Kan få enda mer makt

Russland-forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Julie Wilhelmsen, sier til NTB at hun tror regjeringens beslutning om å gå av, kan være en del av en prosess hvor Putin får beholde en sentral maktposisjon når presidentperioden hans utløper.

Putin har varslet flere endringer i landets grunnlov som kan gi nasjonalforsamlingen større makt. Dette er et viktig bakteppe for å tolke regjeringens og statsminister Dmitrij Medvedevs kunngjøring om å gå av, mener Wilhelmsen.



– Putin er opptatt av å følge loven eller eventuelt endre loven slik at han ikke kan kritiseres for å ikke følge lovens bokstav. En endring vil gjøre det legitimt for ham å oppnå nye maktposisjoner når hans presidentperiode løper ut i 2024, sier hun.

