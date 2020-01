MIGRANTER: På bildet er migranter som venter ved en grenseovergang i Tijuana, Mexico, og over til San Diego i California 8. januar i år. Foto: Elliot Spagat/ AP/ NTB scanpix

USA har sendt 62.000 migranter tilbake til Mexico

USA har det siste året returnert flere enn 62.000 migranter over til grensen til Mexico som følge av den skjerpede praksisen for å slippe inn i landet.

NTB-DPA

For mindre enn 40 minutter siden

Onsdag var det ett år siden USA satte i verk programmet «Bli i Mexico» som var blant løftene president Donald Trump ga om å redusere innvandringen til USA under valgkampen i 2016.

Tusenvis av dem som er returnert over grensen til Mexico er ikke selv fra landet, men fra andre land i Mellom-Amerika som Honduras og Guatemala. Likevel må de vente på den andre siden av grensen til USA mens søknaden om asyl behandles.

Prosessen kan ta flere måneder og i den tiden må migrantene bo i svært farlige områder, blant annet utsatt for kidnapping av kriminelle som krever løsepenger, opplyser Leger Uten Grenser.

Onsdag ble også de første menneskene fra Brasil sendt tilbake over grensen til Mexico for å måtte avvente behandlingen av sin asylsøknad der, opplyser fungerende nestleder Ken Cuccinelli i sikkerhetsdepartementet Homeland Security på Twitter. Han takker også Mexico for samarbeidet.

Mexico har utplassert tusenvis av soldater langs grensen for å hindre migranter å ta seg over til USA. I mai i fjor ble 144.000 mennesker stanset på vei inn over grensen, men i desember var det tilsvarende tallet redusert til 40.620 personer.

I alt 497 migranter døde på grensen i løpet av fjoråret, viser tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Publisert: 30.01.20 kl. 08:54

