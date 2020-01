Massedrap, rasisme og gjengvoldtekter: Se dokumentaren om rohingyaenes flukt

Hundrevis av rohingya-landsbyer brent til grunnen. Massevoldtekter og massakrer. Over 700.000 mennesker drevet på flukt til nabolandet Bangladesh. Hvordan kan et slikt ekstremt overgrep skje i Myanmar, et land ledet av Aung San Suu Kyi, som i 1991 ble tildelt Nobels fredspris?

Nå nettopp

Konflikten mellom buddhistene og muslimene i delstaten Rakhine vest i Myanmar er ekstremt betent. Den etniske rensingen av det muslimske rohingya-folket har vært brutal, blodig og fordømt verden over.

I denne dokumentarfilmen får vi innblikk i hvordan Myanmar har gått fram for å fordrive en enorm menneskegruppe ut av sitt land.

VG har kun rettigheter til å vise «The Rohingya: The Mechanics of a Crime» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 15 år.

Flere artikler

Fra andre aviser