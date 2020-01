LIVSTIDSDØMT: Johanna Möller, her fra Svea hovrätt i Stockholm i 2017. Foto: Alexander Larsson Vierth/TT / TT NYHETSBYRÅN

«Arboga-kvinnen» ble nektet tryllestav i fengsel

Den svenske kriminalomsorgen har avvist drapsdømte Johanna Möllers ønske om å «utføre tryllekunstner» i fengselscellen.

Kvinnen soner en livstidsdom i kvinnefengselet i byen Ystad i Skåne, etter at hun i 2018 ble dømt for drapet på sin far, drapsforsøk på sin mor og for tre ganger å ha forsøkt å få andre til å drepe sin daværende ektemann.

Nylig sendte hun inn en søknad litt utenom det vanlige til svenske fengselsmyndigheter. Der ba den drapsdømte kvinnen om å få tilgang til tryllestaven sin i fengselet, skriver Aftonbladet.

Begrunnelsen skal være at hun trenger staven «for å fortsette å utføre tryllekunstner, og for å få tilbake sin identitet».

Svaret fra fengselet var imidlertid et krystallklart nei.

«Johanna har ikke en tryllestav blant sine eiendeler. Videre er ikke besittelse av en tryllestav å regne som nødvendig for at oppholdet skal gjennomføres på en tilfredsstillende måte», står det blant annet i svaret.

Etter at Möller mottok avslaget, forsvant nøkler fra avdelingen på uforklarlig vis.

Mens fengselet undersøkte hvor nøklene var blitt av, ble hun satt i midlertidig isolasjon en formiddag i januar, skriver Aftonbladet. Det er uklart om de har blitt funnet.

