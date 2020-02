VARSLET: Li Wenliang var en av åtte leger som varsleT andre leger om coronaviruset i desember. Foto: Privat

Sykehuset: Coronavarsler ikke død likevel – men kritisk syk

En lege som forsøkte å varsle kolleger om det nye coronaviruset, ble torsdag ettermiddag meldt død. Global Times, som først meldte om dødsfallet, skriver nå at sykehuset benekter at mannen er død.

Legen Li Wenliang ble selv smittet av viruset. Han var en av åtte leger som var de første til å varsle andre leger om coronaviruset – men som ble motarbeidet av lokalt politi.

Avisen Global Post, som er en engelskspråklig versjon av Folkets Dagblad, meldte tidligere torsdag om dødsfallet på Twitter. Meldingen ble sitert av medier verden over, blant annet VG. Men nå har Global Post altså kommet med en kontrabeskjed: Li har hatt hjertestans og tilstanden er kritisk, men skal være i live. Den opprinnelige meldingen er fjernet, skriver NTB.

– Han er for tiden i kritisk tilstand, og vi prøver vårt beste for å holde ham i live, uttaler sykehuset i en melding som er gjengitt av avisen South China Morning Post.

Ifølge nye WHO-tall er nå 565 personer døde av viruset.

Det skriver den engelskspråklige avisen Global Times oig andre statlige medier. Dødsfallet er også bekreftet av WHO.

Etter at 34 år gamle Li behandlet syv pasienter med det nye coronaviruset, sendte han advarsler i en privat meldingsgruppe med tidligere klassekamerater, der han oppfordret dem til å advare familien.

Nye smittetall

Li skal i etterkant ha blitt kalt inn til myndighetene og refset for å «spre rykter», ifølge The Guardian.

– En farlig strategi

Li ble innlagt 12. januar etter å ha blitt smittet av sin pasient og han fikk bekreftet diagnosen 1. februar.

WHO bekrefter dødsfallet til Li Foto: TWITTER

WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus kom i dag med oppdaterte tall på coronavirus-epidemien:

Det er nå 28.060 personer smittet med viruset i Kina. 564 personer er til nå bekreftet døde. Utenfor Kina er det til nå registrert 225 smittetilfeller og fortsatt bare ett dødsfall, ifølge WHO-direktøren.

Han ber nå om økonomisk støtte fra land, institusjoner og privatpersoner for å bekjempe epidemien. Han sier viruset har spreft seg raskt.

– Eldre mest utsatt

– Det er vanskelig å skjønne at for bare to måneder siden var dette viruset ukjent for oss. Vi har nå lært masse om viruset og at blir overført fra person til person.

– Vi vet at de som er mest utsatt for å bli smittet er eldre mennesker, folk som har spesielle helseutfordringer, sier han.

Ghebreyesus sier at siden de nå kjenner DNA-sekvensen til viruset, så er de nå i stand til utføre tester for å skaffe en vaksine.

– Men det er masse vi ikke vet om viruset. Vi kjenner ikke kilden til utbruddet og vi forstår ennå ikke helt hvordan det smitter eller hvor alvorlig det er. Vi trenger svar på disse spørsmålene, sier han.

Nyfødte babyer smittet

To nyfødte babyer i Wuhan-provinsen er smittet, ifølge CNN som siterer den kinesiske TV-stasjonen CCTV.

Den yngste babyen skal ha vært bare 30 timer gammel da hun ble smittet. Moren er også smittet og CCTV spekulerer i om at babyene ble smittet av mammaen gjennom livmoren.

Rettelse: VG var blant mediene som siterte meldingen om at legen Li Wenliang var død. Sykehuset har senere kommet med en melding om legen er kritisk syk, men i live. Saken ble rettet 06.02.20 klokken 18.35.

Publisert: 06.02.20 kl. 15:58 Oppdatert: 06.02.20 kl. 18:50

