Barr: – Mueller fant ti mulige tilfeller av hindring av etterforskningen

USAs justisminister William Barr holder pressekonferanse om Mueller-rapporten.

«Mueller fant ti mulige tilfeller av hindring av rettens gang», sier William Barr på en pressekonferanse.

Ifølge Barr ville ikke Mueller komme med en avgjørelse om hvorvidt det faktisk var hindring av rettens gang.

Justisministeren gjentar at det ikke har vært noe samarbeid mellom Trump og Russland under valgkampen.

«Takket være etterforskningen vet vi at russerne ikke samarbeidet med Trump eller Trump-kampanjen, eller andre amerikanere for den saks skyld. Det burde alle amerikanere være glad for å ha fått bekreftet», sier han.

«Etter nesten to år med etterforskning, har spesialetterforskeren bekreftet at den russiske regjeringen sto bak forsøk på ulovlig innblanding i presidentvalgkampen i 2016, men kom ikke frem til at Trump-valgkampen eller noen andre amerikanere samarbeidet i de forsøkene.», oppsummerte han.

Barr understreket flere ganger at Det hvite hus samarbeidet fullt ut med etterforskningen.

Rapporten som er utarbeidet av spesialetterforsker Robert Mueller vil bli overlevert til Kongressen etter pressekonferansen. Kongressmedlemmene får se en delvis sladdet versjon av rapporten.

Senere i dag vil en annen versjon, som er mer sladdet, bli offentliggjort for allmennheten.

Rett etter pressekonferansen la Trump følgende melding ut på Twitter:

Publisert: 18.04.19 kl. 15:47 Oppdatert: 18.04.19 kl. 16:04