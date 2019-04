AP: – Trump prøvde å få Mueller fjernet

Donald Trump forsøkte å få spesialetterforsker Robert Mueller fjernet. Det melder nyhetsbyrået AP.

USAs justisminister William Barr holdt i dag en pressekonferanse om rapporten til spesialetterforsker Rober Mueller. Barr sa på pressekonferansen at Mueller ikke fant noe bevis på samarbeid mellom Trump-valgkampen og Russland.

– Takket være etterforskningen vet vi at russerne ikke samarbeidet med Trump eller Trump-kampanjen, eller andre amerikanere for den saks skyld. Det burde alle amerikanere være glad for å ha fått bekreftet, sa Barr.

JUSTISMINISTER: William Barr under pressekonferansen om Mueller-rapporten. Foto: Patrick Semansky / TT NYHETSBYRÅN

Ti mulige tilfeller

President Donald Trump har blitt beskyldt for å ha forsøkt å påvirke spesialetterforsker Robert Muellers arbeid. Mueller hadde i oppdrag å etterforske om Russland forsøkte å påvirke presidentvalget i USA i 2016 og hvorvidt Trumps valgkamp samarbeidet med Russland om dette.

Etter to år leverte Mueller en rapport, der han konkluderte med at det ikke var bevis på at Trump eller noen av hans valgkampmedarbeidere gjorde noe ulovlig.

På dagens pressekonferanse innrømte imidlertid justisministeren at rapporten viste til flere tilfeller av mulige forsøk på å hindre etterforskningen.

– Mueller fant ti mulige tilfeller av hindring av rettens gang, sier Barr.

Disse tilfellene skal ifølge nyhetsbyrået AP inkludere at Trump sparket FBI-direktør James Comey, og forsøk på å påvirke vitner til å ikke samarbeide med etterforskningen.

Justisministeren sa videre at Mueller ikke ville komme med en avgjørelse om hvorvidt det faktisk var hindring av rettens gang.

– Prøvde å få Mueller fjernet

Donald Trump forsøkte å få Mueller fjernet, kommer det frem i rapporten. Det melder nyhetsbyrået AP.

Trump skal også ha fortalt Mueller at han ikke husket flere av de viktige hendelsene som er nevnt i rapporten. Deriblant et møte på Trump Tower i 2016 mellom Trumps valgkampanjehjelpere og en russisk advokat som tilbydde sin hjelp til valgkampanjen.

Presidenten skal heller ikke ha husket at han ble fortalt at Vladimir Putin ville hjelpe hans valgkampanje, eller skade Hillary Clintons kampanje, eller at noen andre utenlandske ledere ønsket å hjelpe hans kanditatur.

– Det hvite hus samarbeidet med etterforskningen

«Etter nesten to år med etterforskning, har spesialetterforskeren bekreftet at den russiske regjeringen sto bak forsøk på ulovlig innblanding i presidentvalgkampen i 2016, men kom ikke frem til at Trump-valgkampen eller noen andre amerikanere samarbeidet i de forsøkene», oppsummerte han.

Barr understreket flere ganger at Det hvite hus samarbeidet fullt ut med etterforskningen. Han forsvarte også presidentens verbale angrep på etterforskningen.

«Det finnes utfyllende bevis på at presidenten var frustrert og sint, fordi han oppriktig mente at etterforskningen undergravde arbeidet hans, drevet av hans politiske motstandere og forsterket av ulovlige lekkasjer», sa justisministeren.

Offentliggjør sladdet versjon

En delvis sladdet versjon av Muellers rapport ble overlevert til Kongressen etter pressekonferansen.

Ifølge Barr vil ledere fra begge partier få lese en rapport nesten uten sladding.

Han sa videre at presidentens personlige advokater ikke fikk lov til å komme med forslag til sladding. De kom heller ikke med noen slike forespørsler.

En annen versjon, som er mer sladdet, ble offentliggjort for allmennheten i 17-tiden norsk tid.

Barr sier at han ikke har noen innsigelser mot at Mueller avgir sin egen forklaring av granskingen.

Krever usladdet rapport

Flere demokratiske politikere krever at Barr offentliggjør rapporten usladdet.

«Det amerikanske folket fortjener sannheten. Ikke PR fra en som Trump har utnevnt. Offentliggjør hele Muellers rapport nå», skriver senator Cory Booker på Twitter.

«Kongressen burde få hele rapporten, usladdet. Det amerikanske folket har krav på faktaene, uten spin», skriver senator Kirsten Gillibrand.

Begge har meldt seg på i kampen om å bli demokratenes presidentkandidat i 2020.

Russland svarer

«Dette betyr ikke noe for oss», uttalte Dmitrij Peskov, pressetalsmann for det russiske utenriksdepartementet på spørsmål om han var bekymret for at Muellers rapport skal offentliggjøres, skriver The Guardian.

«Vi har mange andre viktige, interessante, fruktbare og konstruktive ting å gjøre. Det er de vi vil fokusere på», sa Peskov.

Trump: – Game over

En time etter Barrs pressekonferanse møtte president Trump krigsveteraner i Det hvite hus. Der nevnte han også Mueller-rapporten, og sa følgende:

– Jeg har hatt en bra dag i dag. Den ble kalt «ingen samarbeid - ingen hindring», sa Trump, og siktet til at han verket har samarbeidet med russerne eller hindret Mueller-etterforskningen.

– Dette bør aldri skje mot en annen president, fortsatte han.

Rett etter Barrs pressekonferanse la Trump følgende melding ut på Twitter:

Publisert: 18.04.19 kl. 15:47 Oppdatert: 18.04.19 kl. 17:36